3 nàng rich kid Việt rầm rộ tin đám cưới

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997), ái nữ của "ông trùm hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn, mới đây gây bất ngờ khi tung loạt video hậu trường chụp ảnh cưới tại London (Anh). Những người theo dõi nàng rich kid, cũng là influencer có tiếng trong giới thời trang, bày tỏ háo hức khi biết hôn lễ chính thức dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm sau. Ảnh: charlottewisephotography/Instagram.
Trước đó, Tiên Nguyễn rất kín tiếng về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Bởi vậy, thông tin về hôn phu người ngoại quốc của ái nữ nhà tỷ phú càng khiến dân mạng tò mò. Trong bài viết của tạp chí thời trang Elle, chồng tương lai của cô được giới thiệu là Justin Cohen, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Ảnh: charlottewisephotography/Instagram.
Tiên Nguyễn từ lâu nổi danh trong giới thượng lưu Việt Nam. Mẹ cô là bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPP Group. Sau khi tốt nghiệp Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không, Tiên Nguyễn phụ trách mảng truyền thông và thương hiệu cho doanh nghiệp gia đình. Trên trang Instagram có hơn 250.000 follow, cô thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, du lịch khắp thế giới. Cô cũng hiện diện ở những sự kiện thời trang đình đám, bên cạnh nhiều nhân vật nổi tiếng của giới nhà giàu. Ảnh: tiennguyenn/Instagram.
Ngày 15/10, đám hỏi của Khánh Linh (sinh năm 2000) - ái nữ tập đoàn nghìn tỷ Sơn Kim - cùng thiếu gia Phan Hoàng (sinh năm 1996) gây chú ý, một phần vì gia thế "khủng" của hai bên gia đình. Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong khi đó, Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Ảnh: Son Nguyen Thi/Facebook.
Phan Hoàng và Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2023, sau đó thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn cùng nhau. Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Sơn tiết lộ đám cưới của cháu gái sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ảnh: Primmy Truong, Phan Hoang/Facebook.
Khánh Linh nhận nhiều lời khen ngợi về ngoại hình và học vấn nổi bật. Cô từng học tại Đại học Boston (Mỹ) và tham gia vào công việc trong gia tộc. Trên mạng xã hội, cô thường đăng ảnh dùng hàng hiệu và tận hưởng những dịch vụ xa xỉ. Ảnh: @ruberryrum.
Giữa tháng 9, Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001, Đồng Tháp), cô nàng nổi danh là "rich kid miền Tây", tổ chức đám cưới hoành tráng cùng Huỳnh Phát (sinh năm 1997, Bình Thuận). Đây là đám cưới thứ hai của cặp đôi. Cô dâu Huỳnh Giao chia sẻ vì khoảng cách địa lý nên tiệc cưới lần này tại nhà trai diễn ra sau đám cưới ở nhà gái hơn một năm. Vợ chồng cô đã xây dựng lâu đài 2.000 m2 để tổ chức tiệc cưới đặc biệt, cũng là trung tâm tiệc cưới mà Giao đang điều hành. Ảnh: peasiri_/Instagram.
Huỳnh Giao - Tấn Phát quen biết nhau từ lâu khi hai bên gia đình đều kinh doanh, thường xuyên gặp gỡ và gắn bó. Thời còn đi học, Giao du học tại Singapore, Phát du học ở Mỹ. Họ từng đôi lần chạm mặt trong những chuyến du lịch chung nhưng không có ấn tượng nhiều. Mãi đến năm 2023, khi cả hai đều đã trở về nước và khép lại mối tình cũ, nhân duyên mới thực sự bắt đầu. Ảnh: peasiri_/Instagram.
Huỳnh Giao từng nổi tiếng khắp mạng xã hội vào năm 2018 với clip "bóc giá đồ hiệu". Sau thời gian nỗ lực và tập trung vào kinh doanh, cô hy vọng được nhìn nhận dựa trên năng lực thay vì danh tiếng "con nhà giàu". "Đúng, tôi may mắn khi có nền tảng từ gia đình, đó 100% là sự may mắn. Nhưng để giữ, phát triển và biến may mắn ấy thành thành quả thực sự, tôi phải bỏ ra 1000% sự nỗ lực", cô nói. Ảnh: peasiri_/Instagram.
