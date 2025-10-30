3 nàng rich kid Việt rầm rộ tin đám cưới

Giữa tháng 9, Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001, Đồng Tháp), cô nàng nổi danh là "rich kid miền Tây", tổ chức đám cưới hoành tráng cùng Huỳnh Phát (sinh năm 1997, Bình Thuận). Đây là đám cưới thứ hai của cặp đôi. Cô dâu Huỳnh Giao chia sẻ vì khoảng cách địa lý nên tiệc cưới lần này tại nhà trai diễn ra sau đám cưới ở nhà gái hơn một năm. Vợ chồng cô đã xây dựng lâu đài 2.000 m2 để tổ chức tiệc cưới đặc biệt, cũng là trung tâm tiệc cưới mà Giao đang điều hành. Ảnh: peasiri_/Instagram.