Sắc vóc của nữ kình ngư 24 tuổi từng 2 lần đánh bại Ánh Viên

|
Sinh năm 2001, Vũ Thị Phương Anh hiện là một trong những gương mặt sáng giá của đội bơi TP.HCM. Cô được xem là một trong những tài năng hiếm hoi của làng bơi Việt Nam, khi từng 2 lần vượt qua "kình ngư vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên ở cùng một giải đấu quốc gia.
|
Tại Giải Vô địch bơi quốc gia năm 2017, khi mới 16 tuổi, Phương Anh gây bất ngờ lớn khi giành HCV đầu tiên ở nội dung 50 m bơi ếch. Thành tích của cô nhanh hơn Ánh Viên 52% giây - một khoảng cách không nhỏ ở đường đua ngắn. Sau đó, cô cùng các đồng đội trẻ là Ngọc Thi, Ngọc Quyên và Bảo Ngọc tiếp tục lập kỳ tích, đánh bại đội Quân đội (với chủ lực là Ánh Viên) ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ.
|
Từ nhỏ, Phương Anh được cha mẹ hướng theo nghệ thuật, từng theo học múa ba lê, hát và vẽ. Nhưng vì thể trạng gầy gò, cô được khuyến khích tập thể thao để cải thiện sức khỏe. Và chính lúc ấy, Phương Anh bén duyên với bơi lội.
|
Bước ngoặt đến với Phương Anh vào năm 2016, khi cô lần đầu tham dự giải vô địch bơi nhóm nữ châu Á. Không ai kỳ vọng quá nhiều vào vận động viên trẻ tuổi này, nhưng cô bất ngờ mang về hai tấm huy chương đồng - thành tích khiến cả HLV lẫn đồng đội đều sửng sốt. Từ đó, cô gắn bó trọn vẹn với bơi lội đỉnh cao.
|
Ở tuổi 24, Phương Anh sở hữu chiều cao 1,69 m, thân hình cân đối, săn chắc nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.
|
Cô còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo. Gương mặt thanh tú, nụ cười hiền cùng ánh mắt sáng sau cặp kính cận khiến Phương Anh toát lên vẻ đẹp vừa tri thức vừa gần gũi.
|
Ngoài giờ tập, cô yêu thích du lịch, xem phim và tận hưởng cuộc sống. Nữ kình ngư theo đuổi phong cách thời trang tinh tế, biến hóa linh hoạt từ trẻ trung, nữ tính đến năng động, hiện đại. Hiện tại, Phương Anh nuôi ước mơ trở thành huấn luyện viên bơi trong tương lai.
|
Trên Instagram, cô nàng thường đăng tải hình ảnh check-in cùng hội bạn ở nhiều nơi, từ những chuyến đi xa đến các buổi cà phê cuối tuần, thể hiện nét năng động và yêu đời.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.