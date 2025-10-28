Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc của nữ kình ngư 24 tuổi từng 2 lần đánh bại Ánh Viên

  • Thứ ba, 28/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nổi bật khi từng 2 lần đánh bại Ánh Viên, Vũ Thị Phương Anh cũng thu hút người hâm mộ bởi nhan sắc dịu dàng, phong cách hiện đại và cuộc sống năng động trên mạng xã hội.

Vu Thi Phuong Anh anh 1

Sinh năm 2001, Vũ Thị Phương Anh hiện là một trong những gương mặt sáng giá của đội bơi TP.HCM. Cô được xem là một trong những tài năng hiếm hoi của làng bơi Việt Nam, khi từng 2 lần vượt qua "kình ngư vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên ở cùng một giải đấu quốc gia.
Vu Thi Phuong Anh anh 2

Tại Giải Vô địch bơi quốc gia năm 2017, khi mới 16 tuổi, Phương Anh gây bất ngờ lớn khi giành HCV đầu tiên ở nội dung 50 m bơi ếch. Thành tích của cô nhanh hơn Ánh Viên 52% giây - một khoảng cách không nhỏ ở đường đua ngắn. Sau đó, cô cùng các đồng đội trẻ là Ngọc Thi, Ngọc Quyên và Bảo Ngọc tiếp tục lập kỳ tích, đánh bại đội Quân đội (với chủ lực là Ánh Viên) ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ.
Vu Thi Phuong Anh anh 3Vu Thi Phuong Anh anh 4

Từ nhỏ, Phương Anh được cha mẹ hướng theo nghệ thuật, từng theo học múa ba lê, hát và vẽ. Nhưng vì thể trạng gầy gò, cô được khuyến khích tập thể thao để cải thiện sức khỏe. Và chính lúc ấy, Phương Anh bén duyên với bơi lội.
Vu Thi Phuong Anh anh 5

Bước ngoặt đến với Phương Anh vào năm 2016, khi cô lần đầu tham dự giải vô địch bơi nhóm nữ châu Á. Không ai kỳ vọng quá nhiều vào vận động viên trẻ tuổi này, nhưng cô bất ngờ mang về hai tấm huy chương đồng - thành tích khiến cả HLV lẫn đồng đội đều sửng sốt. Từ đó, cô gắn bó trọn vẹn với bơi lội đỉnh cao.
Vu Thi Phuong Anh anh 6Vu Thi Phuong Anh anh 7

Ở tuổi 24, Phương Anh sở hữu chiều cao 1,69 m, thân hình cân đối, săn chắc nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.
Vu Thi Phuong Anh anh 8Vu Thi Phuong Anh anh 9

Cô còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo. Gương mặt thanh tú, nụ cười hiền cùng ánh mắt sáng sau cặp kính cận khiến Phương Anh toát lên vẻ đẹp vừa tri thức vừa gần gũi.
Vu Thi Phuong Anh anh 10

Ngoài giờ tập, cô yêu thích du lịch, xem phim và tận hưởng cuộc sống. Nữ kình ngư theo đuổi phong cách thời trang tinh tế, biến hóa linh hoạt từ trẻ trung, nữ tính đến năng động, hiện đại. Hiện tại, Phương Anh nuôi ước mơ trở thành huấn luyện viên bơi trong tương lai.
Vu Thi Phuong Anh anh 11Vu Thi Phuong Anh anh 12

Trên Instagram, cô nàng thường đăng tải hình ảnh check-in cùng hội bạn ở nhiều nơi, từ những chuyến đi xa đến các buổi cà phê cuối tuần, thể hiện nét năng động và yêu đời.

37:2234 hôm qua

Hoàng Hoàng

Ảnh: @vt.panhh_/Instagram

Vũ Thị Phương Anh nhan sắc Ánh Viên kình ngư đánh bại Ánh Viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên

