Sắc vóc của nữ kình ngư 24 tuổi từng 2 lần đánh bại Ánh Viên

Tại Giải Vô địch bơi quốc gia năm 2017, khi mới 16 tuổi, Phương Anh gây bất ngờ lớn khi giành HCV đầu tiên ở nội dung 50 m bơi ếch. Thành tích của cô nhanh hơn Ánh Viên 52% giây - một khoảng cách không nhỏ ở đường đua ngắn. Sau đó, cô cùng các đồng đội trẻ là Ngọc Thi, Ngọc Quyên và Bảo Ngọc tiếp tục lập kỳ tích, đánh bại đội Quân đội (với chủ lực là Ánh Viên) ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ.