'Cực phẩm' Việt kiều cao 1,93 m của CLB TP.HCM

|
Tối 24/10, trung vệ trẻ Zan Nguyễn có màn chào sân ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM. Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà vượt qua Long An với tỷ số 1-0 tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2025. Cầu thủ sinh năm 2006 được HLV Nguyễn Minh Phương tung vào sân từ ghế dự bị. Chỉ vài phút có mặt trên sân, anh lập tức tạo dấu ấn bằng pha lập công quyết định, khép lại trận ra mắt hoàn hảo trong màu áo đội bóng mới.
|
Zan Nguyễn (tên đầy đủ: Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn) chào đời tại Mỹ, có bố người Việt Nam, mẹ người Mỹ. Anh sở hữu chiều cao nổi bật 1,93 m, ngoại hình sáng và phong cách thi đấu hiện đại. Gia nhập CLB TP.HCM từ năm 2024, khi mới 18 tuổi, Zan Nguyễn nhanh chóng gây chú ý khi được trao cơ hội ra sân tại V.League và thể hiện khả năng đọc tình huống, tranh chấp bóng vượt trội.
|
Trung vệ 19 tuổi đang hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam để kịp khoác áo U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Tháng 2, anh từng chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Tôi đã nhờ luật sư hỗ trợ mọi thủ tục. Ngay cả bố tôi cũng đang chờ được cấp quốc tịch. Có thể mất khoảng một năm, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm hoàn tất. Trong lúc đó, tôi tập trung tập luyện và phát triển bản thân mỗi ngày".
|
Zan Nguyễn cho biết thêm mình rất yêu Việt Nam, muốn được gắn bó và sống lâu dài tại quê hương. Trước khi trở về Việt Nam, Zan Nguyễn từng khoác áo học viện Seacoast United - đội bóng tham dự MLS Next, hệ thống giải trẻ danh giá nhất nước Mỹ. Anh từng đối đầu với nhiều học viện lớn như New England Revolution, New York Red Bulls hay CF Montreal.
|
Zan Nguyễn cho biết được gọi lên tuyển sẽ là "một đặc ân" và tin rằng mình có thể mang lại sự khác biệt cho hàng thủ của U22 Việt Nam. "V.League có tính cạnh tranh cao, nhưng tôi tin mình đủ khả năng thích ứng. Tôi vẫn còn trẻ và sẽ nỗ lực từng ngày để bắt nhịp với bóng đá Việt Nam", anh bộc bạch.
|
Tài khoản Instagram của Zan Nguyễn thu hút hơn 3.500 người theo dõi. Còn trên TikTok, những clip ghi lại quá trình tập luyện và thân hình săn chắc của anh thường xuyên đạt hàng trăm nghìn lượt xem.
Với chiều cao nổi bật và gương mặt lai điển trai, Zan Nguyễn nhận được lời mời chụp ảnh và làm mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang. Phong cách và thần thái của chàng cầu thủ được nhận xét cuốn hút không kém người mẫu chuyên nghiệp.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.