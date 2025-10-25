3 thủ môn Việt nổi tiếng có chuyện tình 'chị ơi, anh yêu em'

|
Hôm 22/10, để mừng sinh nhật vợ tương lai, thủ môn Quan Văn Chuẩn gây bất ngờ khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn tại Paris (Pháp). Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" giữa thủ thành sinh năm 2001 cùng bạn gái Dương Hà (sinh năm 1998) được nhiều người chúc phúc. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Dương Hà chia sẻ nửa kia đã cầu hôn cô vào khoảng cuối tháng 6 tại Paris. Trong bài đăng, cô gọi mình và Văn Chuẩn là "hai chị em". Cặp đôi có chuyện tình nhiều năm đầy ngọt ngào kể từ khi công khai hẹn hò vào năm 2020. Kể từ đó, cầu thủ thuộc CLB Hà Nội thường xuyên đăng tải những hình ảnh kỷ niệm cùng nửa kia. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Văn Chuẩn và Dương Hà nhận nhiều lời khen "xứng đôi". Chàng thủ môn cao 1,81 m, có ngoại hình nổi bật và có nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên anh được triệu tập vào đội U22 Việt Nam. Văn Chuẩn được HLV Kim Sang Sik thêm vào danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia hồi tháng 8, khẳng định vai trò của cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Trong khi đó, Dương Hà là nàng WAG xinh đẹp, tài năng. Cô tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện là nhân viên ngân hàng. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.
Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) và bà xã Yến Xuân (sinh năm 1991) là một trong những cặp đôi có chuyện tình "chị em" nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Chàng "gấu Nga" và nửa kia có 6 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung nhà vào tháng 7 năm ngoái. Suốt thời gian yêu, nàng WAG luôn đồng hành cùng Văn Lâm nhưng chọn kín tiếng về chuyện tình của mình. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.
Ngày 19/2 năm nay, cặp đôi chào đón con đầu lòng, đặt biệt danh là Gấu. Từ khi có em bé, Văn Lâm luôn dành thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ. Vợ chồng cầu thủ - WAG cũng thường xuyên đưa con đi du lịch, gặp gỡ người thân. Yến Xuân thường đưa con theo chồng trong những lần thi đấu xa và có mặt cổ vũ ở phần lớn trận tranh tài anh góp mặt. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.
Trước khi hẹn hò với Văn Lâm, Yến Xuân đã nổi tiếng là hot girl trên mạng với hành trình "lột xác" nhờ giảm cân. Cô hiện là huấn luyện viên cá nhân online, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng. Trong khi đó, Văn Lâm là thủ môn tài năng, hiện thuộc biên chế của CLB Ninh Bình và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.
Ngày 22/9, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) đăng bộ ảnh cưới với vợ tương lai Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1999). "Kết thúc 3 năm danh phận 'Bạn trai'", anh viết và gắn thẻ tên bạn gái. Trước đó, vào ngày 29/6, Xuân Hoàng đã có màn cầu hôn lãng mạn trên bãi biển Quy Nhơn và vỡ òa khi bạn gái nói đồng ý. Ảnh: Trịnh Xuân Hoàng/Facebook.
Bạn gái hơn tuổi của Xuân Hoàng là tiếp viên hàng không. Ngọc Ánh tốt nghiệp Đại học Xây dựng (Hà Nội) nhưng sau đó rẽ hướng sang ngành khác. Cô nàng có ngoại hình nổi bật, vóc dáng nóng bỏng và nét mặt dịu dàng. Xuân Hoàng cũng là thủ môn nổi tiếng điển trai, với chiều cao ấn tượng 1,84 m. Ảnh: Trịnh Xuân Hoàng/Facebook.
Xuân Hoàng sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa và hiện khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa tại V.League 1. Sau khi công khai hẹn hò từ tháng 10/2023, nam thủ thành và nửa kia nhanh chóng trở thành cặp "chị em" được yêu mến. Ngọc Ánh cũng nhiều lần xuất hiện trên sân cổ vũ bạn trai. Ảnh: Trịnh Xuân Hoàng/Facebook.
