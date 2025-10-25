3 thủ môn Việt nổi tiếng có chuyện tình 'chị ơi, anh yêu em'

Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) và bà xã Yến Xuân (sinh năm 1991) là một trong những cặp đôi có chuyện tình "chị em" nổi tiếng của làng bóng đá Việt. Chàng "gấu Nga" và nửa kia có 6 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung nhà vào tháng 7 năm ngoái. Suốt thời gian yêu, nàng WAG luôn đồng hành cùng Văn Lâm nhưng chọn kín tiếng về chuyện tình của mình. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.