Lần đầu lộ mặt, chồng sắp cưới của rich kid Tiên Nguyễn gây chú ý

Tối 28/10, Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, bất ngờ đăng khoảnh khắc hậu trường khi chụp ảnh cưới cùng hôn phu ngoại quốc tại London (Anh). Bộ ảnh cưới sau đó cũng nhanh chóng được tiết lộ thông qua bài báo trên Elle và trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Charlotte Wise.
Tin ái nữ nhà "ông trùm hàng hiệu" kết hôn được nhiều người quan tâm vì trước đó cô chưa từng công khai hẹn hò hoặc nhắc đến bạn trai. Vị hôn phu của cô được giới thiệu là Justin Cohen - làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin về chàng rể nhà tỷ phú không được tiết lộ nhiều trên mạng xã hội.
Buổi chụp hình của Tiên Nguyễn và Justin do Anna Frascisco (nhà tổ chức sự kiện người Italy) đạo diễn, và chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Charlotte Wise. Trong buổi chụp, nàng rich kid thay đổi nhiều trang phục đến từ các thương hiệu Nicole + Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée. Cô đeo bộ trang sức đậm chất cổ điển từ thương hiệu Susan Caplan.
Bối cảnh của bộ ảnh cưới sang trọng là biệt thự Two Temple Place - công trình theo phong cách tân Gothic nằm trên Victoria Embankment, được xây dựng năm 1890. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa và triển lãm lớn ở trung tâm London.
Một trong những thiết kế ấn tượng được Tiên Nguyễn diện trong concept ảnh cưới là chiếc váy ren cúp ngực, đính kết ngọc trai của thương hiệu Berta.
Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPP Group. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không, sau đó hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình.
Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu. Dưới bài đăng hé lộ về đám cưới của Tiên Nguyễn, nhiều rich kid đình đám và ngôi sao giải trí cùng để lại lời chúc mừng.
