4 công thức nước sốt salad ngon 'bất bại'

Món salad sẽ không còn nhàm chán nếu được ăn kèm với những loại nước sốt đầy hương vị.

Trong lúc chơi đùa, nam sinh 13 tuổi không may bị lưỡi dao cắm sâu vào đầu, gây tổn thương nghiêm trọng.

Nước sốt chanh tỏi ngon miệng, dễ thực hiện. Ảnh: The Spruce.

Kỳ Duyên

Theo Eat This Not That