4 loại đồ uống đơn giản giúp đào thải axit uric

Không chỉ có nước chanh ấm, 3 loại đồ uống quen thuộc sau cũng mang lại lợi ích trong việc hỗ trợ đào thải axit uric ra khỏi cơ thể an toàn, hiệu quả.

Nước chanh ấm có thể hỗ trợ đào thải axit uric hiệu quả, an toàn.

Một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bạn bị rối loạn chuyển hóa, tăng axit uric đó là thói quen ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, tiêu thụ nhiều các thực phẩm có chứa carbohydrate, lười vận động… Khi axit uric tăng có thể dẫn đến tác động vào hệ xương khớp gây ra bệnh gout, viêm khớp thậm chí ảnh hưởng đến cả sức khỏe của thận.

Vậy làm thế nào để đào thải axit uric tự nhiên? Có thể bạn chưa biết, axit uric được đào thải chủ yếu qua thận. Việc bạn uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày là cách giúp thận hoạt động hiệu quả đồng thời đào thải axit uric tự nhiên, an toàn. Bên cạnh việc uống đủ nước để giúp quá trình đào thải axit uric hiệu quả, bạn có thể tham khảo những loại đồ uống sau đây giúp hỗ trợ hạ axit uric nhanh, an toàn.

Nước chanh ấm giúp đào thải axit uric

Một cốc nước chanh ấm mỗi sáng đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe trong đó có hỗ trợ hạ axit uric. Đây là loại đồ uống giàu vitamin C – giúp kiềm hóa nước tiểu cũng như hỗ trợ quá trình đào thải axit uric hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chanh có tính axit tự nhiên cao. Uống nước chanh ấm buổi sáng sẽ kích thích tuyến tụy giải phóng ra canxi carbonat – một hoạt chất giúp trung hòa các loại axit bao gồm cả axit uric.

Mặt khác, nước chanh ấm còn giúp thải độc cũng như tăng cường chức năng gan nếu bạn sử dụng đúng cách. Lưu ý, không nên pha nước chanh quá đặc và không uống khi bụng rỗng sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Trà xanh

Trà xanh là một đồ uống quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Trong trà xanh có chứa chất chống oxy hóa catechin, hoạt chất này giúp hạn chế sự tổng hợp của axit uric trong cơ thể. Bên cạnh đó, loại đồ uống này còn chứa polyphenol – hoạt chất hỗ trợ hệ bài tiết đào thải axit uric và hạn chế sự hình thành, lắng đọng của tinh thể urat.

Mỗi ngày, bạn có thể uống từ 1-2 cốc trà xanh để hạ axit uric tự nhiên. Tuy nhiên, bạn không nên uống trà xanh khi đói để tránh gây kích thích dạ dày, ở một số người còn có thể gây cảm giác "say". Trước khi đi ngủ, bạn cũng không nên uống trà xanh vì có thể gây mất ngủ.

Bạn nên kết hợp các loại đồ uống cùng lối sống khoa học để giúp cơ thể đào thải axit uric hiệu quả.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây có chứa nhiều các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, kali, chất xơ… Uống nước ép cần tây đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong đó có cả việc hỗ trợ quá trình đào thải axit uric hiệu quả hơn. Mặt khác, cần tây còn hỗ trợ quá trình giảm viêm, giảm cân hiệu quả. Hoạt chất luteolin có trong cần tây được biết đến với khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase.

Đây là một loại enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa purin có trong thực phẩm thành axit uric trong máu. Do vậy, người bị bệnh gout nên bổ sung nước ép cần tây vào thực đơn thường xuyên.

Nước dừa

Một loại đồ uống khá phổ biến vào mùa hè không chỉ để giải khát mà còn giúp thận hoạt động hiệu quả. Nhờ các khoáng chất, điện giải có trong dừa, quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn đồng thời cân bằng chuyển hóa trong cơ thể. Trong nước dừa cũng rất giàu kali, đây là vi chất giúp điều chỉnh nồng độ axit uric trong cơ thể ổn định.

Các chất chống oxy hóa, kháng viêm trong nước dừa sẽ giúp hạn chế sự hình thành của axit lactic. Mặt khác, uống nước dừa sẽ giúp bạn cải thiện được những bất thường của hệ tiết niệu và thận từ đó giúp tăng cường đào thải axit uric.

Bạn nên nhớ, nếu uống nước dừa thường xuyên có thể giúp kích thích lợi tiểu mức độ nhẹ, giúp hạ axit uric tự nhiên. Nhưng nếu bạn lạm dụng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, do vậy hãy nhớ chỉ uống ở mức vừa phải và xem như một loại đồ uống hỗ trợ giảm axit uric cùng với các biện pháp khác.