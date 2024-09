4 loại thực phẩm giúp tăng cường collagen

Collagen là một protein rất quan trọng cho sức khỏe và làm đẹp da. Sau tuổi 25, lượng collagen sẽ giảm dần, cần bổ sung để tăng cường collagen cho cơ thể.

Việc bổ sung hợp lý các loại thực phẩm giàu vitamin C có thể làm tăng tốc độ sản xuất collagen. Ảnh: Kitchen Stories.

Collagen là một loại protein quan trọng trong mô liên kết của con người, được phân bố trong da, mạch máu, cơ, xương, khớp và các bộ phận khác của cơ thể.

Vai trò của collagen

Collagen đóng vai trò "gia cố" cấu trúc mô da, nâng đỡ da, duy trì độ đàn hồi vẻ đẹp trẻ trung cho cơ thể. Tuy nhiên, theo thời gian lượng collagen mà chúng ta sở hữu bắt đầu dần giảm đi. Bên cạnh đó cuộc sống bận rộn, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi thất thường... cũng làm ảnh hưởng tới lượng colaagen của cơ thể.

Ngoài các sản phẩm collagen trên thị trường, chúng ta còn có thể bổ sung từ thực phẩm tự nhiên. Sau khi tiêu thụ thực phẩm chứa collagen, sẽ bị thủy phân trong đường tiêu hóa và biến thành các axit amin phân tử nhỏ, trở thành nguyên liệu thô cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể.

Thực phẩm cũng là nguồn bổ sung collagen tự nhiên tốt cho làn da. Ảnh: Thespruceeats.

Thực phẩm nên ăn để tăng cường bổ sung collagen

Dưới đây là những thực phẩm nên ăn để tăng cường collagen:

- Rau lá xanh: Rau lá xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tia cực tím và quá trình oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm và xơ cứng collagen, đồng thời còn làm tăng hàm lượng procollagen trong da. Ngoài ra, các loại rau lá xanh như rau cải xoăn cũng rất giàu vitamin C, là thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy tổng hợp collagen.

- Cá biển: Ăn các loại thực phẩm giàu protein như thịt gà và cá có thể giúp sản xuất và bổ sung collagen. Các loại cá biển sâu như cá hồi và cá ngừ có chứa axit béo omega-3, kẽm và các khoáng chất vi lượng khác có tác dụng chống viêm, làm chậm quá trình mất collagen. Ăn thực phẩm giàu protein tự nhiên như cá biển 2 lần một tuần có thể giúp làn da trẻ trung và khỏe mạnh.

- Trứng: Trứng chứa các chất dinh dưỡng toàn diện, khoáng chất vi lượng và một lượng lớn proline, là một trong những thành phần cần thiết để sản xuất collagen.

- Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Việc bổ sung hợp lý các loại thực phẩm giàu vitamin C như trái cây như ổi, kiwi, cũng như các loại rau như ớt chuông, mướp đắng có thể làm tăng tốc độ sản xuất collagen.

Lưu ý khi bổ sung collagen trong thực phẩm

Collagen trong thực phẩm nói chung chứa lượng calo cao hơn và có phân tử lớn hơn nên khó hấp thụ. Vì vậy khi sử dụng thực phẩm để bổ sung collagen cần lưu ý:

- Thực phẩm collagen thường có hàm lượng calo và chất béo cao và không thích hợp để tiêu thụ nhiều hoặc thường xuyên.

- Để giải phóng collagen trong thực phẩm, các phương pháp chế biến như hầm, luộc, rang và súp là những phương pháp nấu ăn tốt nhất. Tránh chiên rán, dễ tạo ra các gốc tự do và đẩy nhanh quá trình lão hóa da.