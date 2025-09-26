Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
4 món ăn bổ dưỡng từ thịt vịt thích hợp cho mùa thu

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:02 (GMT+7)
Thịt vịt là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe vào mùa thu.

Thịt vịt là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe vào mùa thu. Món ăn này giúp bù đắp sự hao hụt của cơ thể sau mùa hè, chuẩn bị chống lạnh vào mùa đông, tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Dưới đây là 4 món ăn bổ dưỡng từ thịt vịt dễ làm:

1. Thịt vịt nấu chao

Công dụng:

  • Bồi bổ sức khỏe: Thịt vịt giàu protein, vitamin và khoáng chất, giúp phục hồi thể lực.
  • Tốt cho hệ miễn dịch: Thịt vịt chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch.
  • Hỗ trợ tiêu hóa: Chao (đậu phụ lên men) chứa probiotic, tốt cho tiêu hóa.
  • Làm ấm cơ thể: Món ăn có tính ấm, giảm triệu chứng lạnh bụng.
mon ngon thit vit anh 1

Vịt nấu chao bồi bổ sức khỏe, tốt cho hệ miễn dịch.

Nguyên liệu:

  • 1 con vịt (1,5-2 kg);
  • 200 g chao (đậu phụ lên men);
  • 2 củ hành tây; 2 tép tỏi; 1 củ gừng;
  • Gia vị: Muối, tiêu, hạt nêm, nước mắm;
  • Nước: 1 lít

Cách làm: Sơ chế vịt, rửa sạch, chặt miếng vừa ăn; ướp vịt với gia vị 30 phút. Phi thơm tỏi, hành tây, cho vịt vào xào sơ; thêm nước, đun sôi, cho chao vào. Nấu 30–40 phút đến khi thịt mềm. Nêm nếm vừa ăn, tắt bếp; dùng kèm rau muống nhúng chao rất ngon.

2. Vịt om sấu

Công dụng:

  • Làm mát cơ thể: Sấu có tính mát, giúp làm dịu triệu chứng nóng trong.
  • Giảm ngán: Vị chua dịu của sấu làm giảm cảm giác ngán, kích thích vị giác.
  • Hỗ trợ tiêu hóa: Giàu dinh dưỡng và chất xơ, tốt cho tiêu hóa.
mon ngon thit vit anh 2

Vịt om sấu làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa.

Nguyên liệu:

  • 1 con vịt (1,5-2 kg);
  • 200 g sấu tươi (hoặc sấu khô);
  • 2 củ hành tây; 2 tép tỏi; 1 củ gừng;
  • Gia vị: Muối, tiêu, hạt nêm, nước mắm;
  • Nước: 1 lít.

Cách làm: Sơ chế vịt, rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp gia vị 30 phút. Phi thơm tỏi, hành tây, cho vịt vào xào sơ; thêm nước, đun sôi, cho sấu vào, om 30–40 phút đến khi thịt mềm, sấu chua thanh; nêm nếm vừa ăn, tắt bếp.

3. Cháo vịt truyền thống

Công dụng: Thịt vịt vị ngọt, mặn, tính lạnh, quy kinh Tỳ, Vị, Phế, Thận; có tác dụng bổ hư lao, tư dưỡng phần âm cho ngũ tạng, thanh nhiệt giải hư nhiệt, bổ huyết hành thủy, dưỡng vị sinh tân, chỉ khái, kiện Tỳ.

Cháo vịt thường dùng cho các trường hợp: Suy nhược, ăn kém, kiết lỵ, táo bón, phù nề, đái tháo đường, sản phụ ít sữa, sốt kéo dài, mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô, khát nhiều.

mon ngon thit vit anh 3

Cháo vịt thường dùng cho các trường hợp: Suy nhược, ăn kém, kiết lỵ, táo bón...

Nguyên liệu:

  • Gạo tẻ: 300 g;
  • Thịt vịt: 1,5 kg;
  • Hành tím phi vàng; Hành tím băm nhỏ;
  • Gia vị: Muối, tiêu, đường, bột canh, hạt nêm, nước mắm.

Cách làm: Vịt làm sạch, luộc với gừng và hành tây đến khi chín, để nguội, lọc lấy thịt. Gạo vo sạch, cho nước luộc vịt vào nấu đến khi hạt gạo mềm. Phi hành tím, xào thịt vịt với ít gia vị cho săn. Khi cháo nhừ, cho thịt vịt và hành phi vào, khuấy đều. Nêm nếm vừa ăn, rắc tiêu, múc ra bát thưởng thức.

4. Cháo vịt đậu xanh

Công dụng: Cháo vịt đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an thần, bồi bổ cơ thể; cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, tốt cho tiêu hóa, thị giác, da, xương khớp, phù hợp với trẻ nhỏ, người già, người mới ốm dậy.

Nguyên liệu:

  • 1 con vịt (1,5-2 kg);
  • 200g gạo nếp;
  • 100g đậu xanh;
  • 2 củ hành tây; 2 tép tỏi;
  • Gia vị: Muối, tiêu, hạt nêm;
  • Nước: 2 lít.
mon ngon thit vit anh 4

Cháo vịt đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an thần, bồi bổ cơ thể.

Cách làm: Sơ chế vịt, chặt miếng vừa ăn. Gạo nếp và đậu xanh vo sạch, nấu cháo 1-2 giờ cho mềm. Cho vịt vào, nấu thêm 30 phút đến khi thịt chín mềm. Nêm nếm vừa ăn, múc ra bát thưởng thức.

    BS. Vũ Hồng / Sức Khỏe & Đời Sống

