4 người trẻ chia sẻ kinh nghiệm order đồ ăn qua app

Khi thói quen order đồ ăn qua ứng dụng ngày càng gắn bó với đời sống hàng ngày, người trẻ đã trở thành “chiến thần” đặt đơn thế nào?

Không chỉ là giải pháp “chữa cháy” trong những ngày bận rộn, đặt đồ ăn qua app đã trở thành một thói quen tiêu dùng phổ biến trong nhịp sống hiện đại. Đặc biệt với người trẻ - thế hệ Z tiêu biểu, còn sở hữu những kỹ năng “lên đơn” để vừa ăn ngon, vừa tận hưởng nhiều tiện ích.

Lifestyle trò chuyện với 4 bạn trẻ “cao thủ đặt đơn” để khám phá những mẹo hay giúp đặt món tiết kiệm công sức - tiết kiệm chi phí - tiết kiệm thời gian mà không phải ai cũng tỏ tường.

“Tích điểm để được giảm giá cho đơn kế tiếp”

Sống một mình, lại là sinh viên năm cuối, việc nấu nướng với tôi đôi khi khá bất tiện. Mỗi lần bận bịu với deadline hay đơn giản là lười ra ngoài, tôi thường đặt đồ ăn trên các ứng dụng. Nhưng để đặt đồ ăn hàng ngày thì cũng tốn kha khá, nhất là với sinh viên có thu nhập giới hạn. Thời gian gần đây, tôi bắt đầu để ý hơn đến cách tiết kiệm chi phí khi đặt đồ ăn.

Từ chỗ là một người chỉ đặt món qua loa cho nhanh, tôi chú ý hơn đến các chương trình tích điểm của ứng dụng để nhận ưu đãi. Ví dụ khi đặt đơn GrabFood, tôi thường vào mục “Bộ sưu tập Quán ngon đặc tuyển” để chọn món. Lý do đơn giản là mỗi đơn đặt từ bộ sưu tập này, tôi có thể tích lũy thêm 50 điểm. Không chỉ vậy, danh mục này tổng hợp các quán được ứng dụng này chọn lọc dựa trên đánh giá của người dùng, món ăn chất lượng và menu đa dạng. Có hôm thèm món Hàn, hôm lại muốn ăn cơm nhà hay thử món mới, chỉ cần vào danh mục này là tôi có cả loạt gợi ý hay ho để chọn, vừa ngon vừa được tích điểm - tiện cả đôi đường. Điểm tích lũy được có thể quy đổi để được giảm giá cho đơn hàng GrabFood kế tiếp.

Đặt đồ ăn ngoài là giải pháp cho người sống một mình bận rộn hoặc ít thời gian nấu nướng.

Ngoài ra, tôi còn tranh thủ đặt đồ ăn sáng trong khung giờ 7h - 9h, vì đơn hàng trong khung giờ này được cộng thêm 50 điểm. Thành ra chỉ với những đơn ăn uống mỗi ngày, tôi vẫn có thể gom góp điểm thưởng đều đặn.

“Tích tiểu thành đại”, với số điểm tích lũy đó, đôi khi tôi có thể đặt một ly trà sữa, hay một ổ bánh mì ăn sáng mà chẳng mất thêm tiền, bởi chỉ cần đổi điểm tương đương với giá trị đơn do ứng dụng gợi ý. Cảm giác như được "thưởng" cho công sức “chuyên cần” tích điểm vậy, vui lắm!

"Đặt đơn nhóm để tiết kiệm phí ship, tích thêm điểm thưởng"

Trước đây, mỗi lần cả nhóm văn phòng tôi muốn đặt đồ ăn trưa thì y như rằng phải chuyền tay nhau một chiếc điện thoại. Ghi chú món thì dễ sai sót hoặc nhầm lẫn, đặt xong lại phải ngồi chia tiền, tính phí ship, rồi nhắn từng người để chuyển khoản - lỉnh kỉnh không kém gì nấu ăn.

Từ ngày các ứng dụng có tính năng "Đặt đơn nhóm", mọi chuyện nhẹ tênh. Mỗi người tự đặt món mình thích trong cùng một đơn, không lo trùng lặp hay ghi thiếu. Tổng tiền cũng hiển thị rõ cho từng người, chia phí ship công bằng, mà tổng giá trị đơn cao nên thường được freeship hoặc thêm ưu đãi nữa.

Tôi hay xung phong làm người gom đơn - đơn giản vì rủ được mọi người đặt cùng thì mình cũng có lợi. Đơn càng nhiều người tham gia thì ưu đãi giảm giá càng cao, tổng bill giảm được càng nhiều. Đặc biệt là khi đặt đơn nhóm trên GrabFood, tôi còn tích được thêm 200 điểm thưởng vì là người chủ trì đơn nhóm. Tính năng “Đặt đơn nhóm” như vị cứu tinh rất tiện và phù hợp với dân văn phòng, giúp chúng tôi vừa tự do chọn món yêu thích, tiện lợi khoản chia bill thanh toán, hơn hết là tiết kiệm hơn nhờ nhiều mã ưu đãi cho đơn đặt chung.

Đặt đơn nhóm là giải pháp để người dùng vừa tiết kiệm phí ship, vừa tích thêm điểm thưởng.

"Đặt trước giờ cao điểm để không phải đợi lâu, không sợ bỏ bữa”

Làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và dự án, tôi quen với guồng quay lúc nào cũng gấp và hình thành thói quen kỹ tính, chuẩn bị trước mọi thứ - ngay cả những bữa ăn trưa.

“Đặc sản” khi đi làm văn phòng mà chắc hẳn ai cũng từng trải qua là cảnh đặt đồ ăn vào giờ cao điểm: Quán quá tải, shipper kẹt đường, đợi mãi chưa có đồ ăn, có khi đành phải bỏ bữa hoặc ăn qua loa cho xong. Với tôi, giải pháp là đặt đơn từ sớm - hoặc chọn tính năng hẹn giờ giao sau.

Tôi thường dành vài phút buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc để mở app, chọn món và đặt giao vào khung giờ trưa. Thường tôi mở app chọn món lúc 9h sáng, hẹn giao lúc 12h - đúng giờ ăn. Vậy là vừa không phải mất thời gian chờ đợi, vừa đảm bảo có bữa ăn đầy đủ để nạp năng lượng tiếp tục làm việc.

Ăn trưa không chỉ là nhu cầu, mà là bài toán cần tính toán nhanh - gọn - hợp lý, chỉ cần lưu ý thay đổi thói quen đặt đơn sớm một chút đã dễ thở hơn rất nhiều.

“Tận dụng đa dạng ưu đãi để tiết kiệm chi phí”

Bạn bè hay trêu tôi là “người chơi hệ áp mã” vì đợt nào có ưu đãi tôi đều không bỏ lỡ. Từ mua đồ, đặt đồ ăn, đến gọi xe - có mã là tôi dùng.

Sử dụng quen, tôi để ý các ứng dụng thường tung ưu đãi theo khung giờ hoặc chỉ hiển thị ở một vài mục cụ thể. Ví dụ muốn đặt đồ ăn có giá ưu đãi thì phải biết lúc nào có flash sale hay còn gọi là “ưu đãi chớp nhoáng”, ưu đãi nào áp dụng được cho nhà hàng nào, rồi kết hợp thêm việc quy đổi điểm thưởng đã tích lũy. Thói quen của tôi là kiểm tra mục Ưu đãi/Voucher trước khi đặt đơn, chăm chỉ chấm điểm, gửi feedback để nhận điểm thưởng.

Việc thường xuyên canh ưu đãi không chỉ giúp tôi tiết kiệm kha khá mỗi tháng, mà còn tích lũy nhiều điểm và voucher hơn để đổi thêm ưu đãi. Có lần tôi đặt đơn gần 100.000 đồng nhưng sau khi áp mã, trừ điểm thưởng thì còn hơn 40.000 đồng. Lúc đó, tôi vui như trúng quà. Ngoài ra, một số nền tảng cho phép sử dụng nhiều ưu đãi cùng lúc, việc áp dụng “deal chồng deal” giúp tôi đặt đồ ăn với giá rất hợp lý nếu xét thêm những tiện ích mà nó mang lại.

Với tôi, mã giảm giá là “gia vị” khiến việc tiêu dùng hàng ngày thêm phần thú vị. Chỉ cần chịu khó một chút, thì ưu đãi lúc nào cũng nằm trong tay.

Tận dụng đa dạng ưu đãi để tiết kiệm chi phí khi đặt đơn online.