4 sai lầm khi đánh răng, chăm chỉ đánh mà sai cách thì càng tai hại

Thà làm sạch răng đúng cách một lần trong ngày còn hơn đánh răng vài lần mà sai, chuyên gia chỉ ra 4 sai lầm hay gặp nhất đem lại hậu quả tồi tệ.

Nhiều người đánh răng mỗi sáng và tối, đồng thời dùng nước súc miệng để diệt khuẩn, làm thơm miệng, tin rằng quy trình chăm sóc của mình hoàn hảo. Tuy nhiên, tiến sỹ nha khoa Praveen Sharma thuộc Đại học Birmingham (Anh) chỉ ra rằng ngay cả những người đánh răng chăm chỉ nhất cũng có thể lãng phí công sức do làm không đúng cách.

Theo ông, khoảng một nửa số người trưởng thành ở Anh mắc bệnh nha chu ít nhất một lần trong đời, chảy máu nướu là dấu hiệu cảnh báo sớm nhất. "Nếu nướu của bạn bị chảy máu hoặc sưng, điều đó có nghĩa là bạn nên cải thiện kỹ thuật đánh răng của mình”, TS Sharma nói.

Gần đây, ông chia sẻ 4 sai lầm phổ biến khi đánh răng trên chương trình "What's Up Docs" của BBC.

Đánh răng 2 lần một ngày nhưng cẩu thả

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị nên đánh răng hai lần một ngày, nhưng TS Sharma nhấn mạnh “chất lượng quan trọng hơn số lượng".

"Nếu thời gian cho phép, tốt nhất là nên đánh răng hai lần, nhưng đánh răng kỹ lưỡng một lần còn quan trọng hơn là đánh răng cẩu thả hai lần”, ông nói.

Hãy tránh một số sai lầm khi đánh răng, như đánh răng ngay sau bữa ăn. Ảnh: Healthline.

Nếu bạn chỉ có thể đánh răng một lần mỗi ngày, nên làm việc đó vào buổi tối và sử dụng chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ răng (đặc biệt là loại bằng cao su) để làm sạch kẽ răng. Khi đánh răng, hãy thực hiện các động tác xoay tròn nhỏ để chải nhẹ nhàng mặt ngoài, mặt nhai và mặt trong của răng, đặc biệt chú ý đến đường viền nướu để tránh lực quá mạnh và gây tổn thương.

Bạn nên tập trung vào cảm giác của lông bàn chải khi đánh răng và tránh sử dụng điện thoại lúc này.

Đánh răng sau bữa ăn

Nhiều người quen đánh răng sau khi ăn sáng, nhưng các bác sỹ khuyên nên làm ngược lại. Tính axit của thức ăn và đồ uống (đặc biệt là nước trái cây và cà phê) có thể làm mềm men răng tạm thời, và việc đánh răng ngay sau đó sẽ khiến men răng bị mòn.

Nếu nhất thiết đánh răng sau bữa ăn, bạn nên súc miệng bằng nước trước để loại bỏ bất kỳ dư lượng axit nào còn sót lại, và đợi ít nhất 30 phút trước khi đánh răng.

Súc miệng mạnh và kỹ sau khi đánh răng

Nhiều người có thói quen súc miệng mạnh sau khi đánh răng, nhưng thực tế điều này lại rửa trôi hàm lượng fluoride cao trong kem đánh răng. Bác sỹ Sharma khuyên: "Chỉ cần nhổ kem đánh răng thừa ra và không súc miệng nữa". Theo ông, việc để lại một lớp fluoride mỏng sẽ liên tục bảo vệ răng của bạn, ngăn ngừa sâu răng và mòn men răng.

Quá coi trọng giá tiền của kem đánh răng

Kem đánh răng đắt tiền không nhất thiết đồng nghĩa với kem đánh răng tốt hơn. Có rất nhiều loại kem đánh răng trên thị trường, từ làm trắng đến tăng cường men răng, nhưng TS Sharma khẳng định: "Bất kỳ nhãn hiệu nào cũng được, miễn là nó chứa fluoride"

Vị chuyên gia thừa nhận rằng ông thường mua các sản phẩm giảm giá. Điều quan trọng thực sự là fluoride giúp tăng cường men răng và ngăn ngừa sâu răng.