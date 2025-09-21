5 hãng thú bông sắp soán ngôi Labubu

Từ Monchhichi, Noodoll, Kuromi, Monamhee đến Fufusoul, các thương hiệu thú bông cổ điển lẫn hiện đại đang xâm chiến toàn cầu, được dự đoán sẽ soán ngôi “quái vật lông xù” Labubu.

Sau cơn sốt Labubu, ai sẽ là ‘ngôi vương’ mới của thú bông toàn cầu? Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Theo tin tức gần đây, tài sản ròng hiện tại của nhà sáng lập Pop Mart, Vương Ninh, đã giảm gần 6 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một tháng, cho thấy độ nhiệt của Labubu đang giảm dần.

Tuy nhiên, ảnh hưởng mà nhân vật này tạo ra vẫn bùng nổ mạnh mẽ toàn cầu, từ móc khóa bông trở thành phụ kiện được săn lùng toàn cầu, cho đến màn xuất hiện trên túi Birkin, hợp tác với nhà mốt xa xỉ Pháp Moynat và đẩy giá bán lại lên cao. Món đồ chơi nghệ thuật (art toy) do nghệ sĩ Kasing Lung sáng tạo đã khởi sinh một trào lưu toàn cầu dành cho những món đồ vừa ngộ nghĩnh vừa “xấu lạ”.

Nhờ hiệu ứng từ Labubu, các móc khóa túi xách trở thành vật phẩm với mức giá phải chăng hơn mua túi hiệu, giữa bối cảnh thị trường xa xỉ đang chững lại do giá thiết kế tăng và tiêu dùng giảm.

Theo nền tảng B2B Joor (Mỹ), lượng tìm kiếm trên Google cho “bag charm” đã tăng 168% trong năm qua, trên Pinterest tăng 700% và doanh số bán móc khóa túi đã tăng gấp 12 lần so với năm 2024 trong nửa đầu năm 2025.

Thị trường phụ kiện nhồi bông giờ đây không chỉ làm ra đồ chơi dễ thương, mà còn là cuộc đua giữa các thương hiệu. Ai có thể kết hợp yếu tố hoài niệm với tính thời trang sang trọng sẽ có cơ hội tạo nên món phụ kiện túi xách “hot trend” tiếp theo trong thế giới xa xỉ.

Từ sự hồi sinh của búp bê Monchhichi Nhật Bản đến thú bông Noodoll của nghệ sĩ người Đài Loan Yiying Wang, thị trường đồ chơi đang chứng kiến sự bùng nổ của 5 hãng thú nhồi bông đang được yêu thích mạnh mẽ trong năm 2025, dự đoán sẽ soán ngôi Labubu, theo Jing Daily.

Monchhichi

Búp bê Nhật Bản từng gây sốt thập niên 1980 nay trở lại, khiến Gen Z và ngôi sao Địa Ngục Độc Thân Hàn Quôc Song Ji A đặc biệt yêu thích. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Monchhichi là dòng đồ chơi thú nhồi bông nổi tiếng của tập đoàn Sekiguchi (Nhật Bản), ra mắt lần đầu năm 1974. Đây là thương hiệu từng làm mưa làm gió toàn cầu vào thập niên 1980 khi được tập đoàn đồ chơi Mattel đưa vào Mỹ sản xuất, buôn bán và gắn liền với loạt phim hoạt hình Monchhichis của Hanna-Barbera.

Năm 2025, biểu tượng retro này đã tái xuất trở lại trên kệ nhà bán lẻ thời trang nhanh Urban Outfitters, trở thành món phụ kiện Gen Z săn đón. Ngay cả Lisa (Blackpink) hay KOL Song Ji A cũng được bắt gặp mang theo các chú Monchhichi. Hiện tại, hashtag #monchichi đã xuất hiện trong 17.900 bài đăng trên TikTok và sở hữu 47,3 triệu lượt xem trên Xiaohongshu. Ngoài ra còn có 5,2 triệu bài đăng trên TikTok nhắc đến kênh bán hàng chính hãng của thương hiệu.

Noodoll

Thú bông ngộ nghĩnh từ nét vẽ nguệch ngoạc thành hiện tượng tại Maison&Objet Pháp. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Thương hiệu thú nhồi bông Noodoll được thành lập năm 2010 và được lên ý tưởng bởi nghệ sĩ gốc Đài Loan Yiying trong quá trình học tại trường Đại học Central Saint Martins (London). Cô biến những hình vẽ nguệch ngoạc lấy cảm hứng từ sợi mì và cơm thành những con thú nhồi bông dễ thương. Kể từ đó, thương hiệu trở thành một hiện tượng thiết kế khác biệt, gắn liền với những nhân vật sáng tạo dí dỏm.

Gần đây nhất, thương hiệu đã được giới thiệu với một dòng sản phẩm đặc biệt tại hội chợ Maison&Objet danh giá ở Pháp. Trên Instagram, Noodoll có 103.000 người theo dõi, và hashtag #noodoll có 241.900 lượt xem trên Xiaohongshu.

Kuromi

Jang Wonyoung được xem là gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu gắn liền với hình ảnh Kuromi, đặc biệt cô từng hợp tác với thương hiệu AMUSE và My Melody & Kuromi cho ra mắt loạt sản phẩm làm đẹp thuộc thương hiệu AMUSE. Ảnh minh họa: @wonyoungdollz/IG.

Nhân vật Kuromi xuất hiện lần đầu trong anime Onegai My Melody năm 2005 như một nhân vật phản diện tinh nghịch đối đầu với My Melody của Sanrio. Thế nhưng sự lém lỉnh và duyên dáng đã nhanh chóng biến nhân vật này thành hiện tượng toàn cầu, thậm chí tạo ra cả một phong cách thời trang riêng.

Từ xe máy Honda, ghế chơi game Razer cho đến đồ streetwear Puma, Kuromi ngày càng khẳng định vị thế là một trong những IP (tài sản trí tuệ) hợp tác nổi bật nhất của Sanrio, và những chiếc móc khóa bông của Kurumi được kỳ vọng sẽ trở thành “Labubu tiếp theo”. Hashtag #kuromi có 4,5 triệu lượt xem trên Xiaohongshu, và có 82,7 triệu bài đăng nhắc đến Kuromi trên TikTok.

Monamhee (MNH)

Từ cửa hàng tạp hóa nhỏ, Monamhee vươn thành thương hiệu Line Friends và bùng nổ khi hợp tác cùng G-Dragon khi ra mắt móc khóa Daihee-Syheee. Ảnh minh họa: Monamhee.

Monamhee khởi đầu là một cửa hàng tạp hóa nhỏ do Namhee Mo sáng lập năm 2011, sau đó phát triển thành thương hiệu về phong cách sống trực thuộc tập đoàn Line Friends, với mục tiêu mang lại niềm vui cho đời sống hàng ngày qua những phụ kiện có lông xù.

Phong cách dí dỏm đặc trưng đã giúp Monamhee thu hút nhiều tên tuổi hợp tác, trong đó nổi bật là màn kết hợp cùng thương hiệu Peaceminusone của rapper Hàn Quốc G-Dragon, cho ra mắt hai mẫu móc khóa được săn đón nồng nhiệt Daihee-Syheee. Hiện tại, Monamhee sở hữu 116.000 người theo dõi trên Instagram, hasgtag #monamhee có 474.000 video và hashtag #linefriends có 174,2 triệu lượt gắn trên Xiaohongshu.

Fufu Souls

Búp bê hương thơm Fufu trở thành trào lưu sưu tầm mới, sở hữu loạt cửa hàng lớn tại Trung Quốc, được giới trẻ thi nhau check-in. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Thương hiệu Fufusoul được thành lập năm 2024, lấy cảm hứng từ quái vật lông xù Fufu. Fufusoul đã khéo léo kết hợp hương nước hoa với móc khóa bông để tạo nên những búp bê có hương thơm, vừa giống túi khử mùi ô tô vừa mang tính sưu tầm.

Ý tưởng ban đầu được cho là xuất phát từ một cô bé 7 tuổi tên Miko và thương hiệu Trung Quốc này thường xuyên bắt tay với các đối tác địa phương như Zeekr hay Tmall để mở rộng kinh doanh. Gần đây, Fufu trở thành tâm điểm trong một buổi tiệc trà chiều đặc biệt tại khách sạn Pullman ở sân bay Quảng Châu Bạch Vân. Hiện tại, hashtag #fufusoul trên Xiaohongshu có 6,2 triệu lượt xem và 11.300 người theo dõi trên Instagram.