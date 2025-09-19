Cuộc sống 'như xé truyện bước ra' của con nhà giàu New York

Ăn sushi giữa trưa, về nhà bằng Uber, tối ghé SoHo dạo phố, cuộc sống của học sinh nhà giàu New York (Mỹ) trên TikTok đang gây chú ý, khiến nhiều người mơ ước.

Mỗi ngày của Keeva Leddy (16 tuổi, Manhattan, New York) được lấp đầy bởi các hoạt động xa hoa quen thuộc.

Buổi sáng, cô khoác lên bộ đồng phục gồm áo polo và váy xếp ly xanh nhạt, rồi lên xe buýt từ khu Upper East Side (New York) đến ngôi trường tư thục. Trên đường, Keeva thường ghé Blank Street Coffee gọi một ly latte yến mạch mang theo. Giờ nghỉ trưa, cô cùng bạn bè ghé Butterfield Market, nơi Keeva ví như “Erewhon của New York” (chuỗi siêu thị organic xa xỉ bậc nhất của Mỹ), để mua sushi.

Chiều tan học, cô hoặc về nhà bằng Uber hay tàu điện ngầm, hoặc dạo khu phố mua sắm thời thượng SoHo ngắm đồ ở Brandy Melville và Garage.

Keeva Leddy chia sẻ nhịp sống tuổi teen ở Upper East Side. Ảnh: @keevagrwm9/TikTok.

Keeva chia sẻ những lát cắt đời thường ấy trên tài khoản TikTok KeevaGRWM, được lập từ đầu năm theo trào lưu “Get Ready With Me”. Nhờ đó, cô trở thành một trong số ít thiếu niên Manhattan thu hút được sự chú ý trên nền tảng này. Hiện tài khoản của cô đã có hơn 41.000 người theo dõi, phần lớn là các bạn cùng trang lứa ở những bang khác, tò mò về cuộc sống “hào nhoáng” tại New York.

“Tôi nhận nhiều bình luận như ‘Đây là cuộc sống mơ ước của tôi’ hoặc ‘Tôi muốn cho con cái mình một cuộc sống như thế này’. Tôi thấy thật đẹp, bởi tôi chỉ chia sẻ đời sống thường ngày. Và mẹ tôi đã nỗ lực rất nhiều để đem lại cho tôi cuộc sống này”, Keeva nói với The New York Times.

Không chỉ có Keeva, Trip Gorman, học sinh 16 tuổi của trường tư thục Loyola School (Manhattan), cũng nổi lên khi quyết định mở kênh TikTok riêng. Trip cho rằng chưa có nhiều thiếu niên nam làm video “một ngày của tôi” và điều đó thôi thúc cậu thử sức.

Ban đầu còn ngại ngần, nhưng chỉ sau vài tháng, Trip đã có hơn 22.000 người theo dõi. Video ghi lại ngày đầu tiên của năm học cuối cấp gần đây đã cán mốc hơn 3 triệu lượt xem.

Sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc) và được một gia đình người Mỹ gốc Ireland nhận nuôi, Trip lớn lên cùng nhịp sống của New York. Theo cậu, chính bối cảnh thành phố đã góp phần giúp video dễ “viral”. “Ai cũng yêu New York. Chỉ cần quay cảnh đường phố hay một nhà hàng, cửa hiệu ở đây thôi cũng đủ khiến clip lan truyền”, Trip chia sẻ.

Những thanh thiếu niên ở New York như Trip Gorman (bên phải) và Allegra Pinkowitz đã thành công trên TikTok bằng cách lồng ghép hình ảnh thành phố trong nội dung. Ảnh: @user3506007004360/TikTiok, @allegrasgrwm/TikTok.

Keeva cũng đồng tình. Sau nhiều tháng loay hoay, video ghi lại một ngày đi SoHo mua sắm với bạn bè đã giúp cô bật lên trên mạng xã hội video.

“Tôi tự hỏi, tại sao clip đó thành công còn những video khác thì không? Lý do chính là New York. Ai cũng muốn nhìn thấy cuộc sống của tuổi teen ở đây”, cô nói.

Khi chưa có nhiều người xem, Keeva từng trở thành đề tài bàn tán trong trường học chỉ toàn nữ sinh. Nhưng nay, mọi người đều muốn xuất hiện trong video của cô.

Trong số các gương mặt nổi bật, Allegra Pinkowitz (17 tuổi), nhân viên bán hàng tại hãng thời trang Italy Brandy Melville, được xem là “cái tên đình đám” nhất. Với gần 150.000 người theo dõi, Allegra gây chú ý nhờ những video vui nhộn trước cửa tàu điện ngầm. Hiện cô có hẳn một quản lý tại agency quản lý influencer Digital Brand Architects và được tờ New York Magazine gọi là “cô gái nổi tiếng nhất SoHo”.

Theo cả Keeva và Trip, sức hút của nội dung còn đến từ Gossip Girl, bộ phim truyền hình nổi tiếng từ năm 2007 kể về nhóm thiếu niên giàu có ở trường tư Manhattan. Dù đã hơn một thập kỷ, series này vẫn là biểu tượng của “it girl” trong mắt Gen Z, nhờ xuất hiện trên các nền tảng streaming.

“Khi tôi đến Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan hay đi dạo quanh thành phố, nhiều người liên tưởng ngay đến Gossip Girl”, Keeva nói.