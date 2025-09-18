Thời trang quốc phòng thành 'mốt' ở Silicon Valley

Ngành quốc phòng từng là điều cấm kỵ ở Silicon Valley, nhưng nay lại xuất hiện trên áo thun, mũ lưỡi trai và được giới trẻ sẵn sàng chi tiền mua để tự hào mặc.

Swag quốc phòng đang tạo nên làn sóng mới trong giới công nghệ. Ảnh minh họa: @allencontrol/X.

Những chiếc áo thun in hình hệ thống vũ khí AI hay gương mặt giám đốc vận hành của Công ty công nghệ Palantir đang trở thành sản phẩm bán chạy tại Silicon Valley (Mỹ), phản ánh sự thay đổi lớn trong cách giới công nghệ nhìn nhận ngành quốc phòng.

Trong nhiều năm, “swag”, những món quà thương hiệu như áo thun, nón, hay áo khoác gắn logo, vốn là thứ quen thuộc với nhân viên công nghệ.

Nhưng khi công nghệ quốc phòng được giới đầu tư và các nhân sự trẻ chú ý, khái niệm swag đang được mở rộng hơn. Các công ty bắt đầu thiết kế những sản phẩm gây chú ý, vừa mang tính tiếp thị vừa có phần “meme hóa” để gắn kết cộng đồng mới.

Startup quốc phòng Allen Control Systems đưa sản phẩm chủ lực của mình là hệ thống vũ khí AI tự động bắn hạ drone lên áo thun với slogan “If it flies, it dies” (tạm dịch: "bay lên là bị hạ"). Thay vì chỉ phát cho nhân viên và nhà đầu tư, công ty bán rộng rãi với giá 30 USD /chiếc.

Doanh thu từ những chiếc áo và sweater đã mang về cho công ty hàng nghìn USD, đồng thời chứng minh quân sự giờ đây không chỉ là công việc, mà còn là tuyên ngôn thời trang.

Nếu Allen Control Systems chọn cách “chơi ngông” bằng hình ảnh vũ khí, Palantir lại biến CEO Alex Karp thành gương mặt thương hiệu. Công ty từng bán 1.000 chiếc mũ trong chưa đầy 3 tiếng. Lần phát hành tiếp theo, dự kiến vào ngày 18/9, sẽ là áo thun in tranh màu nước gương mặt CEO.

Startup quốc phòng Allen Control Systems đưa hệ thống vũ khí AI tự động bắn hạ drone lên áo thun. Ảnh: @allencontrol/X, @imkaiarhodes/X.

“Đây là hình thức marketing miễn phí, không có rủi ro. Chỉ toàn lợi thế”, Eliano Younes, phụ trách mảng chiến lược gắn kết của Palantir, nói.

Cách đây chưa lâu, việc công ty công nghệ hợp tác với quốc phòng từng gây tranh cãi dữ dội. Năm 2018, hàng nghìn nhân viên Google phản đối dự án Project Maven, hợp tác AI với Bộ Quốc phòng Mỹ. Khi đó, Google tuyên bố sẽ không phát triển AI cho vũ khí. Nhưng trong bản cập nhật hướng dẫn AI gần đây, điều khoản này đã biến mất.

“Trước đây, làm việc cho công ty quốc phòng ở Thung lũng Silicon bị xem là điều cấm kỵ, áo thun in logo công ty cũng chẳng ai dám mặc. Giờ thì ngược lại, nhiều người giỏi chủ động chọn ngành quốc phòng và còn tự hào khoe điều đó”, Jen Bucci, Phó Chủ tịch thiết kế của Anduril, chia sẻ.