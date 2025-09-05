5 ngôi chùa dâng hiếu cha mẹ mùa Vu lan ở TP.HCM

Vu lan - mùa hiếu hạnh - là dịp để con cái bày tỏ lòng tri ân đến đấng sinh thành. Tại TP.HCM, nhiều ngôi chùa tổ chức lễ Vu lan trang nghiêm, là điểm đến để người dân gửi gắm tâm nguyện.

Rằm tháng 7 âm lịch (dịp Vu lan) là thời điểm để những người con tìm về cửa Phật, dâng lên tấm lòng thành kính, cầu nguyện cho cha mẹ được an lành, cũng như tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Nhân dịp này, Tri Thức - Znews gửi đến bạn danh sách một số ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM thường tổ chức đại lễ Vu lan với các nghi thức trang nghiêm, thu hút đông đảo Phật tử và người dân.

Chùa Vĩnh Nghiêm

Địa chỉ: 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những ngôi cổ tự lớn và linh thiêng, điểm đến quen thuộc của hàng vạn Phật tử trong mỗi mùa Vu lan báo hiếu.

Trong dịp này, chùa tổ chức loạt hoạt động tụng kinh, cầu nguyện, cầu siêu, cầu an. Trong đó, hoạt động chính được nhiều người mong chờ là dâng lục cúng, pháp thoại "Báo hiếu trong thời hiện đại" và chương trình bông hồng cài áo được tổ chức từ 18h ngày 6/9 (tức 15/7 âm lịch).

Ngoài ra, xuyên suốt từ 8h30 đến 14h30 ngày 1-4/9, chùa tổ chức tụng kinh Địa tạng bồ tát bổn nguyện và Mục Kiền Liên sám pháp, kinh A Di Đà, cúng cơm chư hương linh, cầu siêu, cầu an, báo hiếu,... quan khách và Phật tử có thể tham gia.

Nhân dịp Vu lan, trong không gian chùa còn tổ chức triển lãm sách Phật giáo, đưa những lời dạy quý báu của Đức Phật, những thông điệp yêu thương đến với nhiều người hơn.

Việt Nam Quốc Tự

Địa chỉ: 44 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM

Là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước và là trụ sở của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các lễ hội lớn, trong đó có lễ Vu lan.

Hàng năm, Việt Nam Quốc Tự tổ chức Pháp hội Vu Lan, với nhiều hoạt động như tụng kinh Mục Liên sám pháp (23/8-6/9), thuyết pháp, và các buổi lễ cầu nguyện. Điều này giúp phật tử có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ngày lễ, đồng thời thực hành lòng hiếu thảo một cách chân thành và trọn vẹn.

Chùa Pháp Hoa

Địa chỉ: 870 đường Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Tọa lạc ngay bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, chùa Pháp Hoa thu hút người dân và du khách thập phương bởi không gian cổ kính, thanh tịnh.

Vào rằm tháng 7, chùa được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh ấm áp, huyền ảo. Đại lễ Vu lan báo hiếu năm nay được cử hành long trọng vào 9h ngày 6/9, gồm các hoạt động như đọc kinh Vu lan, bông hồng cài áo, tạ pháp dâng y...

Trong đó, nghi thức thả đèn hoa đăng trên kênh được nhiều người mong chờ. Hàng nghìn chiếc đèn được thắp sáng và thả trôi theo dòng nước, mang theo lời nguyện cầu an lành cho cha mẹ, ông bà. Nghi lễ này không chỉ thể hiện nét đẹp tâm linh mà còn tạo nên một hình ảnh ấn tượng, trở thành biểu tượng của mùa Vu lan tại TP.HCM.

Chùa Hoằng Pháp

Địa chỉ: 96 ấp Tân Thới 3, xã Hóc Môn, TP.HCM

Chùa Hoàng Pháp (Hóc Môn) là ngôi chùa nổi tiếng với các khóa tu mùa hè được nhiều bạn trẻ yêu thích và các hoạt động Phật sự ý nghĩa. Dù cách trung tâm TP.HCM khá xa, nơi đây vẫn thu hút hàng nghìn người về dâng hương, cầu nguyện dịp Vu lan nhờ không gian rộng rãi và các chương trình lễ hội được tổ chức bài bản.

Không chỉ dừng lại ở các nghi thức truyền thống, Đại lễ Vu lan tại chùa Hoằng Pháp còn lồng ghép các buổi pháp thoại ý nghĩa về đạo hiếu. Những câu chuyện về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, và cách thể hiện lòng hiếu thảo trong đời sống hiện đại sẽ được các sư thầy thuyết giảng. Đây là dịp để mỗi người tự nhìn lại bản thân, hướng đến lối sống thiện lành và thực hành chữ hiếu một cách trọn vẹn nhất.

Chùa Diệu Pháp

Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Dịp lễ Vu lan năm nay, chùa Diệu Pháp tổ chức lễ hoa đăng "Hạnh hiếu là hạnh Phật" vào ngày 4/9 (tức 13/7 âm lịch). Để đảm bảo trật tự, an toàn, chương trình giới hạn người tham gia, do đó mọi người cần đăng ký trước để nhận thư mời.

Vào ngày 5/9, chùa tổ chức lễ phóng sanh để mọi người có thể tham gia cầu siêu cho gia quyến, hồi hướng công đức cho cha mẹ, cửu huyền thất tổ. Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ Vu lan báo hiếu sẽ được tổ chức vào 19h tối cùng ngày.

Đặc biệt, vào ngày 6/9, chùa Diệu Pháp còn tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, lễ hiến tặng tóc và cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư, cuối cùng là chương trình thuyết giảng vào lúc 19h.

Mỗi ngôi chùa với một nét riêng và nhiều hoạt động khác nhau để mỗi người còn bày tỏ lòng hiếu nghĩa với đấng sinh thành trong mùa Vu lan. Các bạn chú ý mang trang phục phù hợp khi đến chùa, hạn chế thắp nhang, không dâng lễ mặn...