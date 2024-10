6 câu nói của cha mẹ khiến trẻ tổn thương

6. "Con không làm được như anh chị sao?": Đây là một trong những câu so sánh phụ huynh thường vô tình sử dụng khi muốn con mình cố gắng hơn. Tuy nhiên, khi bị so sánh với anh chị em, trẻ cảm thấy áp lực phải đạt được những thành tích tương tự. Điều này tạo ra một gánh nặng tâm lý lớn, khiến trẻ luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Việc so sánh liên tục khiến trẻ cảm thấy mình kém cỏi hơn anh chị em, từ đó làm giảm lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ. Câu nói này cũng có thể khơi dậy sự ganh tị trong lòng trẻ, khiến mối quan hệ giữa các anh chị em trở nên căng thẳng. Ảnh: Freepik.