6 thói quen của người có lòng tự trọng thấp

1. Tránh xa các hoạt động xã hội: Tại các buổi tiệc hay nơi đông người, họ có xu hướng tìm một góc khuất thay vì chủ động trò chuyện. Nỗi sợ hãi và thiếu tự tin khiến họ tự nhủ “mọi người sẽ không quan tâm đến mình đâu”. Dần dần, họ cảm thấy áp lực khi phải duy trì một cuộc trò chuyện, sợ rằng sẽ nói điều gì đó không đúng hoặc sợ người khác đánh giá. Ảnh: Phương Lâm.

2. Nhường nhịn và lắng nghe người khác hơn cả bản thân: Do thiếu tự tin nên họ mặc định người khác luôn có suy nghĩ đúng đắn hơn mình, ngay cả những vấn đề thuộc về sở thích hoặc mong muốn cá nhân. Khi có ý kiến trái chiều, thay vì trình bày quan điểm, họ thường im lặng hoặc nhanh chóng gật đầu đồng thuận để tránh mâu thuẫn. Dần dần, họ đánh mất tiếng nói của chính mình. Ảnh: Pexels.

3. Không thể tự quyết định hoặc kiên định với lựa chọn của mình: Ngay cả những việc nhỏ nhất, họ cũng đẩy trách nhiệm cho người khác. Không phải vì họ không có ý kiến, mà vì họ sợ lựa chọn của mình sẽ không làm người khác hài lòng hoặc sợ mình chọn sai và bị đánh giá. Dần dần, họ đánh mất khả năng ra quyết định cho chính cuộc đời mình. Ảnh: Pexels.

4. Thiếu ranh giới cá nhân: Người thiếu tự tin thường gặp khó khăn trong việc thiết lập và bảo vệ ranh giới cá nhân. Họ không dám thể hiện rõ quan điểm, không dám từ chối và cũng không biết cách lên tiếng khi cảm thấy bị xâm phạm. Thay vì nói “Tôi không thoải mái với điều này”, họ chọn im lặng và chịu đựng vì sợ làm người khác phật ý. Ảnh: Pexels.

5. Luôn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi: Những người có lòng tự trọng thấp thường mang trong mình cảm giác xấu hổ độc hại. Nó biểu hiện qua ngôn ngữ cơ thể không tự tin, như cúi gằm mặt, khom lưng và tránh giao tiếp bằng mắt. Ảnh: Phương Lâm.

6. Dễ dàng từ bỏ: Vì thiếu động lực và sự tự tin, người có lòng tự trọng thấp có xu hướng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng khi gặp khó khăn, không dám chấp nhận rủi ro để theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Họ thường chọn con đường an toàn, ít va chạm, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ những điều họ thật sự muốn. Ảnh: Phương Lâm.

