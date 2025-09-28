7 cảnh báo dạ dày không còn hoạt động bình thường

Cảm thấy no dù ăn rất ít: Nếu bạn nhanh chóng thấy đầy bụng dù chưa ăn nhiều, nguyên nhân thường gặp là liệt dạ dày - tình trạng thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn bình thường, thường do biến chứng tiểu đường, tổn thương thần kinh sau phẫu thuật hoặc tác dụng phụ của thuốc. Một số vấn đề khác như viêm loét dạ dày, trào ngược cũng có thể gây cảm giác này. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, ung thư dạ dày là nguyên nhân cần cảnh giác: khi khối u lan rộng, nó làm giảm thể tích chức năng của dạ dày, khiến người bệnh cảm thấy no sớm ngay cả khi ăn rất ít. Ảnh: Shutterstock.

Đau bụng: Theo Express, đau bụng là một trong những triệu chứng điển hình cảnh báo các vấn đề về dạ dày. Cảm giác này có thể dao động từ khó chịu âm ỉ đến đau rõ rệt, thường xuất hiện ở vùng bụng trên (thượng vị). Trong nhiều trường hợp, đau bụng mạn tính kèm đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón có thể gợi ý hội chứng ruột kích thích (IBS) - một rối loạn tiêu hóa chức năng kéo dài. Riêng với triệu chứng đau bụng dữ dội, khởi phát cấp, bác sĩ khuyến cáo cần loại trừ các bệnh lý khác nghiêm trọng hơn như loét, viêm tụy hoặc sỏi mật. Ảnh: Bustle.

Khó nuốt: Cảm giác thức ăn mắc lại trong cổ họng hoặc đau khi nuốt có thể là dấu hiệu của những vấn đề nghiêm trọng như ung thư thực quản, dạ dày hoặc hầu họng. Theo CDC, tình trạng này cũng có thể xuất phát từ nhiễm trùng, loét, mô sẹo hình thành do trào ngược axit mạn tính, hoặc các rối loạn vận động thực quản. Ngoài ra, một nguyên nhân ngày càng được ghi nhận là viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan, một bệnh viêm dị ứng mạn tính gây khó nuốt kéo dài. Ảnh: Freepik.

Hôi miệng: Cảm giác miệng hôi kèm vị đắng có thể liên quan đến trào ngược dạ dày - thực quản. Trong một số trường hợp, không chỉ axit mà dịch mật từ tá tràng cũng trào ngược lên, gây vị đắng đặc trưng. Tình trạng này thường xảy ra khi van môn vị mở bất thường hoặc sau phẫu thuật dạ dày, khiến dịch mật thoát ngược vào dạ dày rồi lẫn với axit trào lên thực quản. Ảnh: Dentist Middletown.

Ợ chua thường xuyên: Theo Healthline, cảm giác nóng rát và khó chịu sau xương ức - thường gọi là ợ nóng - có thể là dấu hiệu của trào ngược dạ dày - thực quản (GERD), khi cơ thắt thực quản dưới không đóng đúng cách, khiến axit dạ dày trào ngược lên. Nếu không được điều trị, GERD có thể dẫn đến các biến chứng như viêm, loét, hẹp thực quản hoặc tình trạng tiền ung thư là Barrett thực quản. Trong một số trường hợp hiếm, ợ nóng mạn tính, nghiêm trọng cũng có thể liên quan đến ung thư thực quản hoặc dạ dày. Ảnh: Vitahealth.

Bụng chướng: Không có gì lạ khi bạn cảm thấy đầy hơi sau khi ăn một bữa ăn lớn. Nhưng nếu bạn cảm thấy chướng bụng, đầy hơi nhiều giờ sau bữa ăn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy chất lỏng hoặc khí dư thừa đang hình thành trong ruột non do tắc nghẽn, viêm nhiễm, vi khuẩn phát triển quá mức hoặc một bệnh đường tiêu hóa. Ảnh: Healthgrades.

Buồn nôn, nôn: Theo Harvard Health, đây là một trong những triệu chứng dạ dày có vấn đề thường bị nhầm lẫn với hiện tượng bội thực sau khi ăn quá no dẫn đến cảm giác khó chịu và buồn nôn. Triệu chứng này cũng xuất hiện khi người bệnh nằm ngay sau khi ăn. Buồn nôn được nhận biết rõ ràng nhất với cảm giác bị nghẹn thức ăn ở cổ, gây khó chịu cho người bệnh. Ảnh: Health.

