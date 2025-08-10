7 sai lầm tưởng vô hại ngấm ngầm 'đầu độc' thận

|
Bạn là tín đồ của thực phẩm đóng gói: Hầu hết thực phẩm chế biến sẵn đều chứa nhiều natri, không chỉ có hại cho tim mà còn có thể dẫn đến các vấn đề về thận. Khi bạn có dấu hiệu ăn quá nhiều muối, cơ thể cần đào thải natri ra ngoài khi bạn đi tiểu và nó cũng mang theo canxi. Theo tiến sĩ James Simon, bác sĩ chuyên khoa thận tại Cleveland Clinic, việc có quá nhiều canxi trong nước tiểu sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Chỉ cần đọc nhãn dinh dưỡng trên vài món thực phẩm đóng gói, bạn sẽ bất ngờ thấy lượng natri cộng dồn tăng nhanh đến mức nào. Ảnh: Shutterstock.
|
Không kiểm soát huyết áp: Theo The Healthy, huyết áp cao gây hại cho toàn bộ cơ thể, bao gồm cả thận. Về cơ bản, thận là hệ thống mạch máu lớn với các ống dẫn nước tiểu. Nếu bị huyết áp cao ở các mạch máu lớn, bạn cũng sẽ bị huyết áp cao ở các mạch máu nhỏ hơn. Việc không kiểm soát huyết áp cao có thể làm tổn thương các mạch máu dẫn đến thận, đồng thời gây sẹo cho chính các cơ quan này. Ảnh: Blood Pressure UK.
|
Bạn vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc: Nếu bạn nghĩ ung thư phổi là lý do duy nhất để bỏ thuốc lá, hãy nghĩ lại. Một nghiên cứu được công bố trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy việc bỏ thuốc lá trong 16 năm trở lên giúp giảm 40% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận (dạng ung thư thận phổ biến nhất ở người trưởng thành). Ngoài ra, hút thuốc có thể gây tổn thương mạch máu và làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Người hút thuốc cũng dễ có protein trong nước tiểu, một dấu hiệu của tổn thương thận. Ảnh: Medium.
|
Bạn không bao giờ uống nước khi thấy khát: Trái với quan niệm phổ biến, bạn không cần uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày; 4-6 cốc vẫn đảm bảo chức năng thận nếu uống đúng thời điểm. Uống quá ít (1-2 cốc) sẽ khiến cơ thể khó kiểm soát natri, dễ mất nước, giảm huyết áp và giảm lưu lượng máu tới thận. Thận rất nhạy cảm với sự thay đổi này, nên hãy đảm bảo uống đủ nước, đặc biệt khi tập thể dục nhiều hoặc ở ngoài trời nóng. Ảnh: Very Well Health.
|
Bạn liên tục uống thuốc giảm đau: Hãy cẩn thận nếu bạn đang dùng thuốc không kê đơn để điều trị đau mạn tính, theo India Times. Các loại thuốc kháng viêm NSAID, bao gồm ibuprofen và aspirin, làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây sẹo vì chúng gây độc trực tiếp cho thận. Không ai nói rằng bạn phải cố chịu đựng cơn đau đầu, nhưng việc dùng NSAID quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận. Những người có nguy cơ cao thường có đặc điểm chung là dùng chúng hàng ngày trong thời gian dài. Đặc biệt, người đã bị tổn thương thận nên tránh dùng NSAID hoàn toàn. Ảnh: Health Central.
|
Bạn cho rằng thực phẩm bổ sung là an toàn: Đừng cho rằng thực phẩm bổ sung luôn an toàn. Theo Reader’s Digest, nhiều sản phẩm thảo dược có thể gây hại, dù được quảng bá là "tự nhiên". Một ví dụ là axit aristolochic - thành phần từ thực vật có trong một số "thuốc truyền thống" có thể gây sẹo thận. FDA khuyến cáo tránh các sản phẩm ghi Aristolochia, Asarum hoặc Bragantia trên nhãn, vì có nguy cơ chứa hoạt chất độc hại này. Tốt nhất, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào. Ảnh: Everyday Health.
|
Ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein: Theo Hindustan Times, protein rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều - đặc biệt là từ thịt đỏ - có thể gây thêm áp lực cho thận. Protein động vật tạo ra các chất thải mà thận phải lọc bỏ. Ở những người có bệnh thận từ trước, gánh nặng này có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương thận. Hãy chọn protein nạc như cá hoặc các lựa chọn thay thế từ thực vật, và hãy trao đổi với bác sĩ chăm sóc sức khỏe về lượng protein phù hợp với bạn. Ảnh: Shutterstock.
Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.