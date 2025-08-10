7 sai lầm tưởng vô hại ngấm ngầm 'đầu độc' thận

Bạn là tín đồ của thực phẩm đóng gói: Hầu hết thực phẩm chế biến sẵn đều chứa nhiều natri, không chỉ có hại cho tim mà còn có thể dẫn đến các vấn đề về thận. Khi bạn có dấu hiệu ăn quá nhiều muối, cơ thể cần đào thải natri ra ngoài khi bạn đi tiểu và nó cũng mang theo canxi. Theo tiến sĩ James Simon, bác sĩ chuyên khoa thận tại Cleveland Clinic, việc có quá nhiều canxi trong nước tiểu sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Chỉ cần đọc nhãn dinh dưỡng trên vài món thực phẩm đóng gói, bạn sẽ bất ngờ thấy lượng natri cộng dồn tăng nhanh đến mức nào. Ảnh: Shutterstock.