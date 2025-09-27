7 thói quen của người giỏi giữ bình tĩnh

1. Tạm dừng và hít thở sâu: Dừng công việc bạn đang làm, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Nghiên cứu từ Stanford Medicine chỉ ra rằng chỉ cần 5 phút thực hành kiểu thở này, bạn có thể giảm đáng kể lo lắng, cải thiện tâm trạng và hạ nhịp tim khi nghỉ ngơi. Sau bài tập này, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh và thư thái hơn. Ảnh: Phương Lâm.

2. Tránh tìm kiếm sự xác nhận: Người bình tĩnh hiểu rằng giá trị của họ không phụ thuộc vào người khác nói gì, nghĩ gì hay cảm thấy gì về họ. Họ không cần phải được công nhận mới cảm thấy mình đủ tốt. Thay vì để cảm xúc lên xuống theo lời nhận xét, họ giữ sự ổn định bởi họ tin rằng mình có giá trị riêng. Ảnh: Phương Lâm.

3. Lập danh sách những điều biết ơn: Khi cuộc sống xảy ra biến cố, thay vì hoảng loạn hay chìm trong tiêu cực, người bình tĩnh chọn cách dừng lại, hít thở sâu và viết ra những điều họ vẫn còn may mắn có được. Đó có thể là sức khỏe, một người bạn tốt, một mái ấm... Nhờ vậy, họ không bị cuốn vào sự ganh tỵ, thất vọng hay lo lắng quá mức. Ảnh: Pexels.

4. Hạn chế than phiền: Người bình tĩnh hiểu rằng việc than phiền quá nhiều không chỉ làm tổn hại đến tinh thần của bản thân mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì thế, họ chọn nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn và phản ứng một cách chín chắn. Khi cần góp ý, họ diễn đạt một cách xây dựng, không mang theo tâm thế oán trách hay chỉ trích. Ảnh: Pexels.

5. Đặt ranh giới: Họ bảo vệ năng lượng của mình bằng cách thiết lập ranh giới lành mạnh với người khác và công việc. Họ biết từ chối những yêu cầu vượt quá sức hoặc những mối quan hệ độc hại, tránh để áp lực của người khác trở thành gánh nặng của chính mình, dẫn tới mất bình tĩnh. Ảnh: Pexels.

6. Chấp nhận khuyết điểm của mình: Người giữ bình tĩnh không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với những điểm yếu của bản thân. Họ không cần phải gồng lên để trở thành phiên bản hoàn hảo. Ngược lại, họ can đảm nhận ra những điều mình chưa làm tốt và chấp nhận điều đó như một phần tự nhiên của mình. Ảnh: Pexels.

7. Xử lý vấn đề ngay khi nó xảy ra, không trì hoãn: Không để các vấn đề nhỏ tích tụ thành khủng hoảng, họ có thói quen đối diện và giải quyết các rắc rối nhỏ một cách dứt khoát, ngay khi chúng xuất hiện. Điều này xuất phát từ cảm giác kiểm soát sẽ giúp con người cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn. Ảnh: Pexels.

