7 thói quen xấu trẻ dễ 'lây' từ cha mẹ

3. Thái độ tiêu cực: Nếu cha mẹ thường xuyên bày tỏ sự thất vọng, phàn nàn, hoặc có những suy nghĩ tiêu cực, trẻ sẽ dần hình thành những suy nghĩ và cảm xúc tương tự. Khi lớn lên trong một môi trường tiêu cực, trẻ sẽ cảm thấy không an toàn, lo lắng và bất an. Điều này khiến trẻ khó có thể phát triển cái nhìn tích cực về bản thân và cuộc sống. Ảnh: Word From The Bird.