7 thực phẩm giúp hồi phục nhanh sau sốt xuất huyết

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh cần chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng tiểu cầu, giảm tình trạng viêm và phục hồi nhanh chóng.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người bệnh sốt xuất huyết hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Ảnh minh họa: Narayanahealth.

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng do virus DENV gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt của muỗi bị nhiễm bệnh. Người bệnh thường bị suy nhược sức khỏe và nếu không được chăm sóc đúng cách, cũng nguy hiểm tính mạng.

Do sốt xuất huyết gây giảm tiểu cầu và tình trạng viêm trong cơ thể, bạn có thể mất thời gian để phục hồi sức khỏe. Cơ thể cũng cần các chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt để duy trì mức hemoglobin trong máu để sản xuất tiểu cầu.

Chia sẻ với Hindustan Times, Riya Desai, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ), gợi ý danh sách 7 loại trái cây và rau quả có thể hỗ trợ phục hồi sau sốt xuất huyết.

Quả kiwi

Trong khi bị sốt xuất huyết, điều quan trọng là có chế độ ăn uống bổ dưỡng để phục hồi hiệu quả. Quả kiwi giàu vitamin C và kali, polyphenol và chất chống oxy hóa như axit gallic giúp cải thiện tình trạng miễn dịch của cơ thể và chống lại nhiễm trùng hiệu quả. Cùng với việc cải thiện khả năng miễn dịch, kiwi cũng giúp cân bằng chất điện giải của cơ thể.

Bí ngô

Loại rau đa dụng này giàu vitamin A và chất chống oxy hóa như beta-carotene, có thể chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể.

Quả lựu

Loại quả này giàu hàm lượng sắt và giúp phục hồi các thông số huyết học của người bệnh. Điều này có thể giúp duy trì số lượng tiểu cầu, giảm mệt mỏi và kiệt sức trong và sau sốt xuất huyết, đồng thời duy trì mức năng lượng của cơ thể.

Đu đủ

Đu đủ chứa một số hợp chất có hoạt tính sinh học như papain, caricain, chymopapain, acetogenin... có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Điều này góp phần tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm tình trạng viêm liên quan đến sốt xuất huyết và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn.

Ăn đu đủ có thể giúp người bệnh nhanh hồi phục sức khỏe sau sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Planturamagazine.

Rau bina

Rau bina là nguồn dồi dào vitamin K, không trực tiếp làm tăng số lượng tiểu cầu nhưng giúp cải thiện quá trình đông máu. Loại rau này còn chứa sắt, folate và axit béo omega-3, có tác dụng giảm viêm bằng cách ức chế cytokine gây viêm.

Ngoài ra, rau bina giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa do virus gây ra, đồng thời hỗ trợ phục hồi nhanh hơn các triệu chứng như mệt mỏi và suy nhược.

Củ cải đường

Loại củ này chứa hàm lượng sắt và axit folic cao, là những chất thiết yếu cho quá trình sản xuất hồng cầu. Ngoài ra, củ cải đường có đặc tính giải độc giúp làm sạch gan và cải thiện chức năng gan, đồng thời ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do của tiểu cầu trong cơ thể do tình trạng viêm liên quan đến sốt xuất huyết gây ra.





Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh rất giàu vitamin C, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình bổ sung tiểu cầu vào tuần hoàn trong bệnh sốt xuất huyết, từ đó giảm nguy cơ chảy máu và nhu cầu truyền tiểu cầu.