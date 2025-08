8 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư gan không nên bỏ qua

Sưng, đau phần bụng phía trên bên phải, vàng da và mắt, sụt cân đột ngột có thể là một số biểu hiện của bệnh ung thư gan ở giai đoạn đầu.

Chán ăn, mất cảm giác ngon miệng, sụt cân không kiểm soát và suy giảm sức khỏe là những dấu hiệu cảnh báo gan hoạt động không bình thường. Ảnh: Freepik.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến và đe dọa tính mạng cao nhất trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm gan virus - đặc biệt là viêm gan B và C - là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan, chiếm hơn 50% tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Viêm gan B có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm, tấn công và gây tổn thương tế bào gan, từ đó dẫn đến xơ gan và tiến triển thành ung thư nếu không được kiểm soát tốt.

Bên cạnh đó, các yếu tố nguy cơ khác như viêm gan C, xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cũng được cảnh báo là những nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc ung thư gan trong thập kỷ gần đây.

Ung thư gan xảy ra khi các tế bào ung thư hình thành trong mô gan. Thông thường, các triệu chứng ban đầu của ung thư gan phổ biến và có thể do nhiều tình trạng ít nghiêm trọng hơn gây ra như khó tiêu, căng thẳng hoặc nhiễm trùng.

Vì ban đầu chúng không rõ ràng hoặc nhẹ, mọi người thường trì hoãn việc đi khám bác sĩ. Sự chậm trễ này có thể khiến ung thư tiến triển đến giai đoạn nặng hơn, dẫn đến điều trị khó khăn hơn.

Theo India Times, dưới đây là một số dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư gan bạn cần lưu ý.

Sụt cân đột ngột

Một trong những dấu hiệu ban đầu của ung thư gan là sụt cân mà không hề cố gắng hay áp dụng bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Nếu bạn đột nhiên sụt cân mà không ăn kiêng, đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

Giảm cân ngoài ý muốn không bao giờ là dấu hiệu tốt. Điều này xảy ra vì ung thư ảnh hưởng đến khả năng xử lý chất dinh dưỡng của gan, do đó, năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, dẫn đến sụt cân.

Mất cảm giác ngon miệng, thèm ăn

Vì gan là cơ quan quan trọng trong quá trình tiêu hóa, bất kỳ sự gián đoạn nào ở gan cũng sẽ khiến bạn chán ăn. Những người ở giai đoạn đầu của ung thư gan thường cảm thấy no sau khi chỉ ăn một lượng nhỏ.

Cảm giác no sớm này xảy ra do ung thư gan có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, khiến cơ thể khó xử lý thức ăn bình thường.

Đau bụng trên bên phải

Ở giai đoạn đầu, ung thư gan thường gây đau hoặc cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên bên phải - vị trí của gan. Người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ, đôi khi nhói lên, cơn đau lan từ bụng trên sang vai phải hoặc lưng. Nguyên nhân là các dây thần kinh quanh gan có thể dẫn truyền cảm giác đau đến những vùng này.

Tuy cơn đau cũng có thể bắt nguồn từ chứng khó tiêu hoặc căng cơ, nhưng nếu kéo dài liên tục, người bệnh không nên chủ quan và cần đi khám sớm.

Đau, sưng bụng phía trên bên phải thường là dấu hiệu bất thường mọi người không nên phớt lờ. Ảnh: Verywell Health.

Buồn nôn và nôn mửa

Cảm thấy liên tục buồn nôn hoặc nôn thường xuyên mà không có nguyên nhân rõ ràng nào khác cũng có thể là triệu chứng của ung thư gan. Điều này xảy ra vì chức năng gan suy giảm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Nếu buồn nôn hoặc nôn kéo dài trong thời gian dài, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ.

Mệt mỏi và suy nhược

Một dấu hiệu khác của ung thư gan là tình trạng mệt mỏi dai dẳng không rõ nguyên nhân, xảy ra trong các hoạt động thường ngày. Khi tình trạng này cản trở quá trình thanh lọc máu và sản xuất protein, nó sẽ tạo ra sự tích tụ độc tố, dẫn đến cơ thể mệt mỏi.

Hầu hết người bệnh đều trải qua tình trạng yếu cơ và bệnh tật không rõ nguyên nhân trước khi các triệu chứng khác xuất hiện. Tình trạng mệt mỏi này khác với mệt mỏi bình thường và có xu hướng kéo dài.

Vàng da (và mắt)

Vàng da là tình trạng da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Tình trạng này xảy ra do gan không còn khả năng loại bỏ bilirubin khỏi máu. Cùng với vàng da, bạn có thể thấy ngứa da, nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt màu.

Những triệu chứng này cho thấy gan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mặc dù không phải lúc nào cũng là ung thư. Tuy nhiên, không nên bỏ qua.

Vàng da và mắt là một trong những triệu chứng điển hình khi gan gặp vấn đề, đặc biệt là ung thư. Ảnh: Erza.

Sưng và tích tụ dịch

Ung thư gan có thể khiến dịch tích tụ trong bụng, khiến bụng sưng lên và có cảm giác nặng nề. Tình trạng sưng này, được gọi là cổ trướng, có thể gây khó chịu và là dấu hiệu cho thấy gan không hoạt động bình thường.

Sưng ở chân cũng có thể xảy ra. Tích tụ dịch luôn liên quan đến các bệnh lý tiềm ẩn, do vậy đừng bao giờ phớt lờ.

Cảm thấy có khối u

Đôi khi, bạn có thể cảm thấy một khối u hoặc cảm giác đầy dưới xương sườn bên phải (gan to) hoặc bên trái (lách to). Đây có thể là dấu hiệu của ung thư gan hoặc các vấn đề liên quan đến gan và nên được bác sĩ kiểm tra.

Ngoài những triệu chứng cảnh báo sớm trên, một số dấu hiệu khác của bệnh ung thư gan bao gồm:

Ngứa da ngay cả khi da không khô

Sốt mà không nhiễm trùng

Tĩnh mạch giãn nở có thể nhìn thấy trên bụng

Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu.