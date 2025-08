8 dấu hiệu sếp tốt

1. Biết cách trấn an và động viên nhân sự: Một người sếp tốt sẽ thường xuyên trấn an và động viên nhân sự. Sự động viên này có thể đến dưới hình thức khích lệ hoặc gợi mở những cách làm tốt hơn. Khi khuyến khích và trấn an đi đôi với nhau, hiệu suất làm việc của nhân viên có thể đạt đến mức ấn tượng. Khi được xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng, nhân viên sẽ có thêm tự tin để đạt được những mục tiêu lớn hơn.