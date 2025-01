8 mẹo giúp con bạn 'chiến thắng' khi bị trêu chọc

3. Lắng nghe con bạn: Hãy dành thời gian lắng nghe con chia sẻ về những gì đang diễn ra ở trường. Cố gắng đừng phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực vì con có thể ngừng nói chuyện do sợ cha mẹ sẽ buồn. Chỉ cần biết rằng cha mẹ luôn ở đó giúp đỡ và ủng hộ, trẻ sẽ có sự an ủi và động viên lớn. Bên cạnh đó, đừng cố gắng tìm lý do trong hành vi của con để giải thích tại sao con bị trêu chọc. Đó không phải lỗi của trẻ, và nếu bạn đổ lỗi cho chúng, điều đó sẽ chỉ khiến con lo lắng hơn.