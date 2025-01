Ôm con thường xuyên giúp trẻ thông minh hơn

4. Giúp trẻ thông minh hơn: Trẻ em luôn cần đến sự kích khích các giác quan khác nhau trong sự phát triển của chúng. Đó là lý do tiếp xúc vật lý và tiếp xúc da rất quan trọng đối với chúng. Tiến sĩ Seth Pollak và đồng nghiệp của ông tại Trung tâm Waisman và khoa Tâm lý (Đại học Wisconsin‐Madison) đã tiến hành so sánh trẻ em được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi với trẻ em lớn lên trong gia đình bình thường. Nhóm đầu tiên cho thấy sự chậm trễ kỹ năng vận động nhiều hơn, cũng như sự phát triển nhận thức bị suy giảm do thiếu tương tác xúc giác. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc cung cấp thêm 15 phút kích thích xúc giác mỗi ngày, trong vòng 10 ngày, cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi sẽ góp phần vào việc tăng điểm số trong đánh giá phát triển cũng như nhiều hoạt động khác nói chung.