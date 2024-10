9 câu nói tưởng như bình thường nhưng không nên nói với con trẻ

1. "Làm tốt lắm": Theo nhà tâm lý học Jenn Berman, tác giả cuốn The A to Z Guide to Raising Happy, Confident Kids (tạm dịch Cẩm nang từ A đến Z để nuôi con hạnh phúc, tự tin) kiêm cố vấn của Parents, việc thường xuyên khen con trẻ "làm tốt lắm" hay "giỏi lắm" khiến chúng dễ tự mãn và quên đi mục tiêu phấn đấu ban đầu. Do đó, phụ huynh chỉ nên khen ngợi khi thực sự cần thiết và bằng những câu nói cụ thể như "Mẹ thích cách con hỗ trợ bạn. Thật sự rất nhiệt tình và có trách nhiệm!".