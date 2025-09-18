Ấm lòng bà cháu ở Lạng Sơn mở cửa cho hơn 30 bộ đội nghỉ nhờ

Hình ảnh gia đình bà Sâm cửa cho hàng chục chiến sĩ bộ đội nghỉ nhờ trong sân, rồi cùng trò chuyện, ăn uống khiến nhiều người thấy ấm lòng.

Bộ đội quét dọn khi nghỉ nhờ nhà dân ở Lạng Sơn Khoảnh khắc người dân Lạng Sơn mở rộng cửa đón bộ đội nghỉ chân tạo nên bức tranh ấm áp về tình quân dân giữa đời thường.

Khoảng 8h ngày 17/9, trong lúc đang trông cháu ở nhà tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, bà Sâm (57 tuổi) bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Ngoài cổng, một đoàn bộ đội khoảng 30 người xin ghé nghỉ chân.

Không chút ngần ngại, bà Sâm mở vui vẻ mở cửa mời họ vào. Cháu trai thấy các chú bộ đội liền chạy ra sân, vừa nhảy nhót vừa cười vang.

Ngoài sân lát gạch xi măng, các chiến sĩ nhanh chóng sắp xếp gọn gàng ba lô, rồi ngồi nghỉ, ăn uống, trò chuyện. Đến giờ trưa, một số người trải chiếu nằm nghỉ, người khác lại cẩn thận dọn dẹp, giữ gìn ngăn nắp.

Cuối video, cậu cháu nhỏ ngồi cạnh bà, liên tục vẫy tay tạm biệt đoàn bộ đội. Các chiến sĩ cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại trước khi tiếp tục lên đường.

Khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh về tình quân dân chạm đến trái tim nhiều người. Dưới bài đăng một số người bình luận: "Đi quân nhớ quân thương", “Bộ đội vì dân mà rất vất vả. Cảm ơn các chú và gia đình".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Hân (17 tuổi), cháu nội bà Sâm, khá bất ngờ vì đoạn video được nhiều người quan tâm.

"Tôi không ngờ video lại được lan tỏa đến như vậy. Hôm đó tôi không có ở nhà, tình cờ xem lại mới thấy đây là khoảnh khắc thật sự dễ thương", cô nói.

Không chỉ cho nghỉ nhờ, bà Sâm còn mời các chiến sĩ uống nước mát, rồi ghé cửa hàng gần đó mua thêm kem để chiêu đãi mọi người.

Trước lúc rời đi, khoảng 13h30 chiều, từng người lính đều quay lại cúi chào, cảm ơn bà. Bà Sâm xúc động kể thêm: "Các chú còn quét lại sân cho sạch hơn dù vốn đã sạch rồi. Tôi rất trân quý tình cảm quân dân như thế này".