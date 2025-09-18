Căn hộ ngập rác do khách thuê bỏ lại ở chung cư cao cấp TP.HCM

Khi kiểm tra căn hộ cho thuê thuộc chung cư cao cấp ở TP.HCM, anh T. hốt hoảng vì bên trong ngập rác, bốc mùi nồng nặc, khiến anh phải thuê 4 người dọn dẹp.

Chiều 26/7, anh T. T. T. đến kiểm tra căn hộ 50 m2 của bạn thân cho thuê và nhờ anh trông coi giúp tại một chung cư cao cấp ở phường Long Bình (TP.HCM). Vừa mở cửa bước vào, anh sững người khi thấy bên trong chất đống túi nylon, vỏ chai, đồ dùng đã qua sử dụng, thức ăn thừa bốc mùi hôi nồng nặc.

Sau gần 2 tháng, ngày 14/9 vừa qua, anh T. mới chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Nhận trả nhà 2 tháng rồi nhưng hôm nay mới can đảm đăng lên".

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng cảm: "Kiếp nạn của anh em cho thuê nhà", "Nhìn phát ớn sao mà họ có thể ở chung với rác được vậy trời, phục người thuê phòng này luôn".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh T. cho biết căn hộ được một nam sinh viên thuê trong 6 tháng. Toàn bộ tiền thuê đều chuyển khoản nên anh ít khi ghé xem xét tình trạng phòng.

Căn hộ ngập rác được anh T.T.T. chụp lại sau khi nam sinh viên trả phòng.

"Trên hợp đồng chỉ đứng tên một người, nhưng thực tế có lúc họ ở 2-3 người. Tôi cũng nghe vài lần hàng xóm phản ánh về việc ồn ào, song chưa kịp kiểm tra thì đã xảy ra chuyện", anh nói.

Theo anh T., nam sinh này có thông báo trả nhà để về quê. Nhưng khi đến nhận lại, anh bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Phòng khách la liệt rác, đồ đạc bừa bộn, mùi hôi bốc lên khó chịu. Phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng bẩn, dù không chất rác nhiều như phòng khách", anh kể.

Để xử lý, anh T. thuê 4 người dọn dẹp trong một ngày, chi phí được trừ vào khoản tiền cọc của khách thuê. Anh không liên lạc phàn nàn thêm với nam sinh vì căn hộ thuộc sở hữu của bạn thân.

"Tôi từng trải nghiệm 1-2 lần như vậy rồi nhưng lần này quá kinh khủng. Tôi không có ý làm lớn chuyện, chỉ muốn nhắc nhở về ý thức giữ gìn vệ sinh của một số bạn trẻ hiện nay", anh cho biết.

Sau sự việc trên, anh T. nói sẽ hạn chế cho sinh viên ở thuê như trước.