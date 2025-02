Ẩm thực Việt Nam 'rơi' khỏi danh sách ngon nhất thế giới năm 2025

Năm 2025, Việt Nam không còn tên trong danh sách điểm đến có nền ẩm thực ngon nhất thế giới do TripAdvisor bình chọn. Trong khi đó, năm 2024, vị trí đầu bảng thuộc về Hà Nội.

Xôi cốm là một trong những thức quà đặc sản của Hà Nội. Xôi được gói trong lá khoai hoặc lá sen, có vị ngọt dịu và đậm hương cốm. Ảnh: Việt Hà.

TripAdvisor, trang tư vấn du lịch hàng đầu thế giới, vừa công bố giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards Best of the Best 2025. Trong đó, Hà Nội và Hội An là 2 đại diện của Việt Nam nằm trong top 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2025 (Best of Best of Destinations).

Theo xếp hạng, Hà Nội và Hội An, lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 11.

Tripadvisor mô tả Hà Nội có nhịp sống sôi động, hiện đại, hòa cùng nét hoài cổ với di tích, kiến trúc văn hóa lâu đời. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò..., các ngôi đền, chùa hàng trăm năm tuổi cũng là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch quốc tế.

Hội An đứng thứ 11 trong danh sách nhờ gìn giữ vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc và không khí xưa cũ. Du khách có thể tham quan các di tích như chùa Cầu, miếu Quan Công, trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông Hoài.

Tuy nhiên, nhìn vào thứ hạng năm ngoái, cả 2 thành phố lớn này đều tụt hạng. Cụ thể, năm 2024, Hà Nội xếp thứ 4 còn Hội An thứ 10.

Đáng chú ý, với hạng mục về ẩm thực, Việt Nam không có địa phương nào lọt danh sách Điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới (Best Food 2025). Năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất trong danh sách 25 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới do độc giả TripAdvisor bình chọn.

Danh sách 10 điểm đến có ẩm thực ngon nhất năm 2025 có Rome (Italy) đứng vị trí đầu tiên. Vị trí thứ 2, 3, 4 lần lượt thuộc về London (Anh), Marrakech (Morocco) và Paris (Pháp).

Naples (Italy), Barcelona (Tây Ban Nha) và Lima (Peru) theo sau ở vị trí 5, 6, 7.

Món phở của Hà Nội nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực khắp thế giới. Ảnh: Thụy Trang.

Giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards Best of the Best 2025, gồm 5 hạng mục lớn: Điểm đến, Bãi biển, Khách sạn, Nhà Hàng, Trải Nghiệm. Các hạng mục được công bố lần lượt vào các tháng trong năm, trong đó hạng mục được đánh giá tổng quát như Điểm đến, thường được công bố vào đầu năm.

Tại hạng mục Điểm đến, có 6 nội dung được trao giải thưởng: Tốt nhất thế giới, Xu hướng, Văn hóa, Điểm đến cho tuần trăng mật, Dành cho khách đi du lịch một mình và Ẩm thực.

Danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2025 (Best of Best of Destinations) gồm: 1. London (Anh) 2. Bali (Indonesia), 3. Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) 4. Sicily (Italy) 5. Paris (Pháp) 6. Rome (Italy) 7. Hà Nội (Việt Nam) 8. Marrakech (Morocco) 9. Crete (Hy Lạp) 10. Bangkok (Thái Lan) 11. Hội An (Việt Nam).