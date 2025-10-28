Amazon sắp sa thải 30.000 người

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp tiến hành đợt cắt giảm nhân sự văn phòng lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 vị trí bị loại bỏ.

Amazon tiếp tục tinh giản hàng chục nghìn vị trí giữa làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 27/10, Amazon thông báo sẽ cắt giảm 30.000 vị trí nhân sự văn phòng bắt đầu từ ngày 28/10, nhằm cắt giảm chi phí và bù đắp tình trạng tuyển dụng quá mức trong giai đoạn nhu cầu tăng cao vì đại dịch.

Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,55 triệu nhân viên của Amazon, nhưng chiếm tỷ lệ gần 10% lực lượng khối văn phòng, tương đương khoảng 350.000 người. Đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Amazon kể từ cuối năm 2022, khi công ty từng loại bỏ khoảng 27.000 vị trí. Tuy nhiên, người phát ngôn của Amazon từ chối đưa ra bình luận thêm.

Trong 2 năm qua, Amazon đã tiến hành các đợt cắt giảm quy mô nhỏ ở nhiều bộ phận như thiết bị, truyền thông và podcast. Đợt cắt giảm mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều mảng, bao gồm bộ phận nhân sự (People Experience and Technology - PXT), vận hành, thiết bị và dịch vụ, cũng như Amazon Web Services (AWS). Các quản lý thuộc các nhóm cắt giảm nhân sự đã được yêu cầu tham gia khóa tập huấn để chuẩn bị cho việc thông báo sa thải sẽ gửi qua email vào sáng 28/10.

Theo đó, ông Andy Jassy, Giám đốc điều hành Amazon, cũng đang thúc đẩy một chiến dịch cắt giảm bộ máy hành chính cồng kềnh, trong đó bao gồm việc giảm số lượng cấp quản lý. Ông cũng thiết lập một đường dây phản hồi ẩn danh để nhân viên báo cáo các vấn đề kém hiệu quả và cho biết đường dây này đã nhận được khoảng 1.500 phản hồi, dẫn đến hơn 450 thay đổi quy trình chỉ trong năm nay.

Jassy từng nói vào tháng 6 rằng việc tăng cường sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến thêm nhiều đợt cắt giảm nhân sự, đặc biệt thông qua việc tự động hóa các công việc lặp lại và mang tính thủ tục.

“Động thái mới nhất này đã thể hiện rằng Amazon đã nhận thấy năng suất làm việc của AI trong công việc văn phòng đủ để cắt giảm bớt nhân sự. Tuy nhiên họ cũng chịu áp lực cho chi phí đầu tư sử dụng AI dài hạn”, nhà phân tích Sky Canaves thuộc eMarketer nhận định.

Amazon đang tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất làm việc trong khối văn phòng, đồng thời thực hiện đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn chưa từng có. Ảnh: Reuters.

Quy mô chính xác của đợt cắt giảm lần này vẫn chưa rõ ràng. Các nguồn tin cho biết con số có thể thay đổi theo thời gian, tùy theo ưu tiên tài chính của công ty. Trước đó, tạp chí Fortune đưa tin bộ phận nhân sự có thể bị cắt giảm khoảng 15%.

Theo Reuters, từ đầu năm nay Amazon đã áp dụng chính sách buộc nhân viên làm việc tại văn phòng đủ 5 ngày/tuần, một trong những quy định nghiêm ngặt nhất ngành công nghệ. Tuy nhiên, chính sách này không khiến đủ người tự nghỉ việc như công ty kỳ vọng, dẫn đến đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn hiện nay.

Một số nhân viên không đến văn phòng thường xuyên do sống xa trụ sở làm việc hoặc lý do cá nhân, đã được thông báo rằng họ bị xem là “tự nguyện nghỉ việc” và sẽ phải rời công ty mà không được nhận trợ cấp thôi việc, giúp Amazon tiết kiệm thêm chi phí.

Tình trạng cắt giảm nhân sự đang lan rộng trong toàn ngành công nghệ. Theo trang Layoffs.fyi, đã có 98.000 việc làm bị mất trong năm nay tại 216 công ty, so với 153.000 việc làm trong cả năm 2024.

Đơn vị sinh lời lớn nhất của Amazon, mảng điện toán đám mây AWS, đã báo cáo doanh thu quý II đạt 30,9 tỷ USD , tăng 17,5%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 39% của Microsoft Azure và 32% của Google Cloud.

Dự báo cho thấy doanh thu quý III của AWS sẽ tăng khoảng 18%, đạt 32 tỷ USD , thấp hơn một chút so với mức tăng 19% cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, AWS vẫn đang chịu tác động từ sự cố mất kết nối kéo dài 15 giờ vào ngày 20/10, khiến nhiều dịch vụ trực tuyến phổ biến như Snapchat và Venmo bị gián đoạn.

Ngày 24/10, Amazon cũng thông báo tái cơ cấu một phần bộ phận nhân sự phụ trách sáng kiến đa dạng, thay đổi này chủ yếu liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự vào vị trí mới. Công ty cũng đang chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm sôi động, dự kiến tuyển thêm 250.000 nhân viên thời vụ để hỗ trợ hoạt động kho vận tải và xử lý đơn hàng, tương tự 2 năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu Amazon tăng 1,2%, đạt 226,97 USD . Công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính quý III vào ngày 30/10 tới.