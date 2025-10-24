Ăn gì khi Hà Nội chuyển lạnh?

Gió mùa Đông Bắc kéo nhiệt độ Hà Nội xuống 18-22°C, Thủ đô bước vào mùa ăn ấm. Dưới đây là những món ăn "chuẩn Hà Nội" khi trời chuyển lạnh.

Từ đêm 22/10, khi gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ tại Hà Nội lập tức giảm xuống còn khoảng 18-22°C. Trong hơi lạnh ấy, nhiều người chọn ra đường tìm món ngon như một cách tận hưởng mùa mới.

Không chỉ đến các món ăn quen của Hà Nội, nhiều bạn trẻ tranh thủ săn tìm những món trào lưu. Dưới đây là 10 món Tri Thức - Znews gợi ý bạn nên thử khi trời Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh.

Bánh trôi tàu nhân phô mai

Điểm bán: Healing Tea, số 41 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Healing Tea, số 41 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mở cửa: Khoảng chiều - tối.

Khoảng chiều - tối. Giá: 20.000-30.000 đồng/bát.

Mỗi khi gió mùa đầu tiên tràn về, người Hà Nội lại có thói quen tìm đến những quán bánh trôi tàu để sưởi ấm bằng hương gừng, vị nếp và chút ngọt béo trong bát bánh nghi ngút khói.

Ngoài vị truyền thống, món quen ấy được làm mới với phiên bản nhân phô mai. Viên bánh nếp dẻo dai ôm phần nhân mè đen và dừa bào thơm bùi, thêm phô mai mềm chảy ở giữa. Khi chan nước gừng nóng rồi rưới nước cốt dừa, tổng thể cho vị ngọt dịu, cay ấm và béo vừa phải.

Nếu chuộng hương vị cổ truyền, bạn có thể ghé bánh trôi Phạm Bằng (30 Hàng Giầy) hoặc bánh trôi Bà Thìn (1 Bát Đàn)... Đây đều là những địa chỉ lâu năm của người Hà Nội. Ở đó, bát bánh trôi tàu vẫn giữ nguyên nhân mè đen, đậu xanh, dừa bào, nước gừng sánh vàng và cái vị ngọt thanh, cay ấm, dễ ăn và ít ngấy.

Ngô nướng phô mai

Điểm bán: Vỉa lè phố Tạ Hiện, Hàng Mã, khu Nhà Thờ Lớn, ven hồ Tây...

Vỉa lè phố Tạ Hiện, Hàng Mã, khu Nhà Thờ Lớn, ven hồ Tây... Mở cửa: Từ chiều đến khuya.

Từ chiều đến khuya. Giá: 10.000-20.000 đồng/bắp.

So với ngô nướng than hoa truyền thống chỉ phết bơ hoặc rắc muối, ngô nướng phô mai là phiên bản mới nổi mùa lạnh năm nay, đánh đúng sở thích béo thơm của giới trẻ.

Cũng là bắp nếp nướng trực tiếp trên than, hạt dẻo và ám mùi khói, nhưng khi vừa nhấc khỏi bếp, người bán phết sốt phô mai hoặc phủ phô mai sợi để lớp phô mai tan đều ôm lấy từng hạt ngô. Vị mằn mặn béo ngậy hòa với vị ngọt tự nhiên của bắp tạo cảm giác “đã miệng” hơn hẳn bản cũ.

Đi dạo phố trong cái lạnh đầu mùa, cầm bắp ngô còn nóng hổi là đã ấm tay; cắn một miếng nghe hạt ngô rộp nhẹ, lớp phô mai kéo sợi quyện mùi khói than càng rõ. Nếu muốn đậm đà hơn, bạn có thể xin thêm bơ, muối ớt, tiêu xay.

Khu Tạ Hiện - Hàng Bạc thường có nhiều xe nướng làm phô mai “rộp” mặt, ăn ngay tại chỗ sẽ cảm nhận trọn vẹn sự khác biệt giữa phiên bản mới và kiểu truyền thống.

Chuối nếp nướng

Điểm bán: Ngã tư Hàng Đường - Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngã tư Hàng Đường - Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mở cửa: Từ chiều đến khuya.

Từ chiều đến khuya. Giá: 20.000-25.000 đồng/chiếc.

Nếu ngô nướng hay khoai nướng là “biểu tượng” của mùa lạnh Hà Nội, thì chuối nếp nướng lại là cái tên mới, được nhiều người săn tìm. Món ăn vốn quen thuộc ở miền Nam, nay xuất hiện ngày càng nhiều trong các góc phố Hà Nội, mang đến trải nghiệm vừa lạ vừa hợp tiết trời se lạnh.

Chuối tươi được bọc trong lớp nếp dẻo, nướng trực tiếp trên than hoa cho vỏ ngoài hơi xém, tỏa mùi thơm quyến rũ. Khi chín, bánh được rưới nước cốt dừa béo ngậy, rắc thêm đậu phộng rang, dừa sợi và đôi khi cả vừng để tăng vị bùi.

Để làm mới món cũ, nhiều quán sáng tạo thêm lớp vỏ bánh với nhiều màu sắc nổi bật như xanh của lá dứa, đỏ của gấc, tím hoa đậu biếc, vàng nghệ...

Lẩu hơi

Điểm bán: Steam House (15–17 Hàng Cót, Hoàn Kiếm), King Pot (171 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân), hoặc Lẩu Hơi HaHa (11A Phùng Hưng Nhỏ, phường Hoàn Kiếm).

Steam House (15–17 Hàng Cót, Hoàn Kiếm), King Pot (171 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân), hoặc Lẩu Hơi HaHa (11A Phùng Hưng Nhỏ, phường Hoàn Kiếm). Mở cửa: Trưa và tối.

Trưa và tối. Giá: 250.000-350.000 đồng/người (tùy set và nguyên liệu).

So với kiểu lẩu nước quen thuộc, lẩu hơi mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, vừa đủ ấm mà không gây ngấy. Đặc biệt trong tiết trời se lạnh, việc ngồi quanh bàn, chờ từng tầng thức ăn chín, gắp ra thưởng thức khi vẫn còn nóng nghi ngút khói, chính là cảm giác đặc trưng của Hà Nội mùa đông ấm áp, chậm rãi và đầy hương vị.

Do lẩu hơi hấp bằng hơi nước chứ không dùng nước dùng gia vị đậm đà, món ăn giữ được vị nguyên bản của thực phẩm nhưng lại thiếu độ “đậm miệng”. Những ai quen ăn cay, mặn, nhiều mùi vị (như lẩu Thái, lẩu riêu cua, lẩu bò) thường cảm thấy lẩu hơi “lành quá”, ăn vài miếng sẽ nhanh chán nếu không có nước chấm ngon đi kèm.

Ốc nóng

Điểm bán: Các quán ốc nổi tiếng ở khu phố cổ như Đinh Liệt, Tống Duy Tân, Hòe Nhai, Kim Ngưu, Phạm Ngọc Thạch…

Các quán ốc nổi tiếng ở khu phố cổ như Đinh Liệt, Tống Duy Tân, Hòe Nhai, Kim Ngưu, Phạm Ngọc Thạch… Mở cửa: Thường từ 15h đến khuya.

Thường từ 15h đến khuya. Giá: 50.000-80.000 đồng/phần (tùy loại ốc và món đi kèm).

Không phải món mới mẻ hay “trend” mạng xã hội, bát ốc luộc nghi ngút khói, thơm mùi gừng sả vẫn luôn gắn liền với mùa lạnh Hà Nội như một thói quen ẩm thực lâu đời.

Ốc được chọn loại nhỏ, giòn thịt, luộc chín tới với sả, lá chanh và đôi khi thêm vài lát gừng để át mùi tanh, giữ hương thơm tự nhiên. Khi dọn ra, bát ốc nóng hổi, hơi nước bốc nghi ngút, chỉ cần một cây kim nhỏ để khêu từng con, chấm vào bát mắm gừng pha ớt là hương vị cay nồng, mặn ngọt hòa quyện lan khắp miệng. Ăn trong cái lạnh hanh khô đầu mùa, vị cay ấm ấy như chạy dọc xuống cổ, khiến người ta “ấm cả người”.

Cốm

Điểm bán: Làng Vòng (ngõ 157 Xuân Thủy), phố Hàng Than (bánh cốm Nguyên Ninh, 11 Hàng Than), hoặc các gánh cốm rong quanh Hồ Gươm và phố cổ.

Làng Vòng (ngõ 157 Xuân Thủy), phố Hàng Than (bánh cốm Nguyên Ninh, 11 Hàng Than), hoặc các gánh cốm rong quanh Hồ Gươm và phố cổ. Mở cửa: Theo mùa, từ khoảng tháng 8 đến cuối tháng 11.

Theo mùa, từ khoảng tháng 8 đến cuối tháng 11. Giá: 300.000-400.000 đồng/kg (cốm tươi), 50.000 đồng/gói xôi cốm.

Cốm không phải món mới, nhưng là món ăn gắn liền với cảm giác se lạnh cuối thu và không khí hiu hiu của những ngày đầu đông - thứ hương vị mà chỉ Hà Nội mới có.

Cốm ngon nhất là cốm làng Vòng, hạt xanh non, dẻo thơm, được gói trong lá sen để giữ mùi. Người Hà Nội thường ăn cốm cùng chuối chín trứng cuốc hoặc dùng làm nguyên liệu cho những món cầu kỳ hơn như chả cốm và bánh cốm.

Phở

Điểm bán: Phở Gia Truyền (49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm), Phở Thìn (13 Lò Đúc), Phở 10 (Lý Quốc Sư), hoặc các quán phở gia đình lâu năm quanh khu phố cổ.

Phở Gia Truyền (49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm), Phở Thìn (13 Lò Đúc), Phở 10 (Lý Quốc Sư), hoặc các quán phở gia đình lâu năm quanh khu phố cổ. Mở cửa : Sáng sớm đến trưa, một số quán phục vụ cả tối.

: Sáng sớm đến trưa, một số quán phục vụ cả tối. Giá: 45.000-80.000 đồng/bát (tùy loại thịt và quán).

Không món ăn nào gắn với mùa lạnh Hà Nội sâu đậm như phở. Một bát phở chuẩn Hà Nội có bánh phở mỏng mềm, lát thịt bò tái hoặc gầu được trụng vừa chín tới, nước dùng trong và ngọt tự nhiên từ xương bò ninh kỹ. Khi ăn, thêm vài lát ớt tươi, dấm tỏi, chút hành hoa là đủ khiến hương vị trở nên tròn trịa.

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen ăn phở vào buổi sáng mùa lạnh, đôi khi là cả tối muộn khi thành phố đã thưa người. Có người thích ngồi trong quán nhỏ ở Bát Đàn, chờ từng bát phở nóng được múc ra, có người lại chọn phở Thìn Lò Đúc với nước béo đậm và hương gừng cháy đặc trưng. Dù ở đâu, bát phở nóng giữa tiết trời 20 độ vẫn mang lại cảm giác quen thuộc, như một lời chào ấm áp của mùa đông Hà Nội.

Chả rươi

Điểm bán: Các quán gia truyền tại phố cổ như Hàng Chiếu, Hòe Nhai, Gia Ngư; đặc biệt mỗi khi rươi vào mùa (cuối thu - đầu đông) sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Các quán gia truyền tại phố cổ như Hàng Chiếu, Hòe Nhai, Gia Ngư; đặc biệt mỗi khi rươi vào mùa (cuối thu - đầu đông) sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mở cửa: Hầu hết chỉ có trong thời vụ rươi khoảng từ tháng 10 đến tháng 12.

Hầu hết chỉ có trong thời vụ rươi khoảng từ tháng 10 đến tháng 12. Giá: 70.000-150.000 đồng/phần tùy quán và nguyên liệu.

Chả rươi - một trong những đặc sản theo mùa ở Hà Nội mà chỉ vài tuần lành lạnh mỗi năm mới có. Rươi sau khi đánh bắt được làm sạch, trộn với thịt lợn băm, thì là, hành khô và gia vị rồi đem chiên vàng giòn cạnh khiến mùi thì là, mỡ và rươi lan khắp quán.

Miếng chả rươi vàng ươm, khi đặt lên đĩa vẫn còn bốc hơi, cắn vào bạn sẽ cảm nhận phần vỏ giòn nhẹ, bên trong là hỗn hợp chả dẻo thơm mùi rươi và thì là, thịt băm mịn. Chấm cùng nước mắm pha chua ngọt hoặc ăn kèm bún, rau sống và ít đu đủ bào sợi tạo nên tổng thể vị béo bùi, thơm nồng, ấm lòng.

Chè sắn nóng

Điểm bán: 54 Bạch Mai, 4 Hàng Cân hoặc các xe chè nóng quanh khu Nhà Thờ, Tống Duy Tân, Hàng Điếu.

54 Bạch Mai, 4 Hàng Cân hoặc các xe chè nóng quanh khu Nhà Thờ, Tống Duy Tân, Hàng Điếu. Mở cửa: Chiều đến tối muộn.

Chiều đến tối muộn. Giá: 10.000-20.000 đồng/bát.

Giữa tiết trời se lạnh, một bát chè sắn nóng bốc hơi luôn có sức an ủi rất riêng. Sắn được luộc chín bở, cắt khúc vừa ăn rồi nấu cùng nước đường nâu sánh nhẹ. Khi múc ra bát, người bán thường rưới nước gừng thơm nồng, đôi khi thêm chút cốt dừa để vị béo dịu. Ăn khi còn nóng, khúc sắn mềm tơi, ngọt nhẹ, cay ấm nơi cổ họng khiến cơ thể ấm lên rõ rệt.

Mỗi quán có một “tỷ lệ vàng” khác nhau. Có quán chú trọng vị gừng sẽ cho cảm giác ấm nhanh, hợp những ngày lạnh sâu. Có quán thiên về độ sánh tạo bát chè mượt mịn, dễ ăn. Vài nơi thêm cốt dừa để có hậu vị béo dịu, bớt đơn điệu. Thực khách có thể gọi giảm ngọt nếu không thích vị đường nâu đậm, hoặc xin thêm gừng cho “ấm bụng” hơn.