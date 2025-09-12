Virus viêm gan B có lây khi ăn uống cùng người nhiễm?

Không ít người vẫn lo ngại rằng ăn uống chung với người mắc viêm gan B có thể bị lây bệnh, song thực tế đây là quan niệm sai lầm.

Viêm gan B lây truyền chủ yếu qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: Adobe Stock.

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus Hepatitis B (HBV) gây ra. Tác nhân này tấn công trực tiếp vào gan - cơ quan giữ vai trò lọc máu, thải độc và chuyển hóa dinh dưỡng. Khi bị tổn thương, tế bào gan có thể viêm, hoại tử, hình thành sẹo (xơ gan) và lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Hiện có khoảng 296 triệu người trên thế giới nhiễm HBV, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc cao, với 8,8% ở nữ và 12,3% ở nam. Đáng lo ngại, trung bình mỗi phút có hai người không qua khỏi vì biến chứng của căn bệnh này.

Theo TS.BS Vũ Trường Khanh, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người vẫn nghĩ viêm gan B dễ lây qua ăn uống. Thực tế, virus HBV không truyền qua đường ăn uống như viêm gan A hay E.

Virus viêm gan B lây truyền qua ba con đường chính. Phổ biến nhất là từ mẹ sang con trong lúc sinh, đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam và nhiều nước châu Á luôn ở mức cao.

Ngoài ra, virus còn có thể lan truyền qua đường máu, chẳng hạn khi truyền máu không an toàn hoặc sử dụng chung kim tiêm, dao cạo, các dụng cụ dính máu. Con đường thứ ba là qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt khi không sử dụng bao cao su.

Do đó, việc ăn cơm chung, uống nước chung, trò chuyện hay bắt tay hoàn toàn không gây lây nhiễm. Tuy nhiên, bác sĩ Khanh nhấn mạnh trong gia đình có người mắc bệnh, cần tuyệt đối tránh dùng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng hay các vật dụng có thể dính máu để hạn chế nguy cơ lây bệnh.

Các triệu chứng viêm gan B thường kín đáo và dễ nhầm lẫn, như mệt mỏi, chán ăn, vàng da hoặc đau tức vùng hạ sườn phải. Đây cũng là lý do nhiều người phát hiện bệnh muộn. Xét nghiệm máu hiện là phương pháp duy nhất giúp chẩn đoán sớm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo các nhóm nguy cơ cao, gồm phụ nữ mang thai; người tiêm chích ma túy, quan hệ đồng giới nam; người nhiễm HIV hoặc viêm gan B và trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm HBV hoặc chưa được tiêm vaccine, nên tiêm vaccine đầy đủ.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia nhấn mạnh:

Tiêm đủ liều vaccine cho trẻ sơ sinh và những người chưa có miễn dịch.

Người thuộc nhóm nguy cơ nên xét nghiệm máu định kỳ, ít nhất một lần mỗi năm.

Sử dụng bao cao su để giảm nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục.

Không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính máu như dao cạo, kim tiêm.