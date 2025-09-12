Người đàn ông mắc ung thư miệng, thực quản và đại tràng

Việc một bệnh nhân cùng lúc mắc 3 loại ung thư là rất hiếm, thậm chí có bác sĩ cả đời hành nghề cũng không gặp.

Một bệnh nhân nam (72 tuổi, ở Hà Nội) vừa được phát hiện cùng lúc mắc ba loại ung thư khác nhau. Trước đó, ông từng được phẫu thuật ung thư khẩu cái mềm (ung thư miệng) năm 2017. Tháng 4/2025, bệnh nhân xuất hiện cơn đau tại vị trí cũ, đi khám thì phát hiện ung thư tái phát.

Trong quá trình chẩn đoán, bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm 2 loại ung thư khác ở thực quản và đại tràng. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là 3 thể ung thư hoàn toàn khác nhau, không phải di căn.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Ninh Công Vi, việc một bệnh nhân cùng lúc mắc 3 loại ung thư là rất hiếm, thậm chí có bác sĩ cả đời hành nghề cũng không gặp. Thách thức lớn nhất đặt ra là xây dựng phác đồ điều trị hợp lý, bởi nếu tập trung xử lý một loại ung thư thì hai loại còn lại có nguy cơ tiến triển nặng hơn.

Vì vậy, bệnh nhân đã được hội chẩn liên chuyên khoa, đưa ra quyết định xử lý ung thư ở đại tràng với nội soi cắt u bằng kỹ thuật ESD (Endoscopic Submucosal Dissection). Đây là phương pháp hiện đại giúp loại bỏ triệt để khối u ở niêm mạc và dưới niêm mạc, đồng thời tránh phẫu thuật xâm lấn nặng nề. Chỉ sau thời gian ngắn, bệnh nhân đã hồi phục tốt.

"Chiến lược tiếp theo là hóa xạ trị đồng thời vào vùng khẩu cái và thực quản, nhằm kiểm soát song song cả hai ổ bệnh. Do tuổi cao và phải trải qua điều trị kéo dài, ông được bổ sung truyền dinh dưỡng, thuốc hỗ trợ chuyển hóa, chống viêm, giảm đau, truyền máu và nâng đỡ miễn dịch để duy trì thể trạng", bác sĩ Vi cho hay.

Đến cuối tháng 8, bệnh nhân hoàn tất phác đồ, sức khỏe ổn định, hồi phục nhanh. Ông sẽ được đánh giá lại toàn bộ tình trạng sau một tháng.