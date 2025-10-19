Ảnh đám hỏi của thiếu gia Phan Hoàng và 'tiểu thư nghìn tỷ'

Cặp đôi về chung nhà sau hơn 2 năm công khai hẹn hò. Đều là thiếu gia, tiểu thư của hai gia đình kinh doanh lớn, Khánh Linh và Phan Hoàng được người thân ủng hộ chuyện tình. Thời gian qua, Khánh Linh cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với Primmy Trương cũng như gia đình chồng tương lai, thường xuất hiện chung trong một số sự kiện.