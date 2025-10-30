Ánh Viên tâm sự về màn 'lột xác' ngoại hình

Trên kênh TikTok, Ánh Viên chia sẻ hành trình thay đổi bản thân qua loạt ảnh từ khi còn là VĐV bơi lội đến nay.

Ánh Viên thay đổi ngoạn mục trong hơn một năm qua. Ảnh: FBNV.

Trong bài đăng gần nhất, Ánh Viên tâm sự: "Để có một Ánh Viên như ngày hôm nay, từng có một cô gái Ánh Viên luôn tự ti về ngoại hình. Cuộc sống khi ấy chỉ xoay quanh việc luyện tập, lịch trình 8-9 tiếng/ngày khiến làn da thay đổi".

Nữ kình ngư chia sẻ từng rất vui khi được đặt chân đến thi đấu ở những vùng đất mới, giành chiến thắng trong những cuộc thi. Tuy nhiên, cô cũng từng khóc nhiều vì tập huấn xa nhà, không được về Việt Nam đón Tết. Và rồi, nữ VĐV sinh năm 1996 đưa ra một quyết định khó khăn - xin rời đội tuyển để tìm lại chính mình - "một cô gái đúng nghĩa".

Hình ảnh mộc mạc của Ánh Viên trước đây. Ảnh: FBNV.

Trước đây, Ánh Viên từng nghĩ: "Sao mọi người chụp ảnh đẹp thế nhỉ? Mình chụp trông buồn cười quá. Vai mình đô thế này chắc không bao giờ mặc váy được đâu nhỉ?"

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã được xoá bỏ. Hiện tại, "tiểu tiên cá" đã tự tin diện những chiếc váy xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc thăng hạng rõ rệt.

Cuối bài đăng, Ánh Viên gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: "Hãy sống lương thiện và tin rằng bản thân mình có thể làm được. Và không ngừng nỗ lực để chạm tới ước mơ của chính mình".

Ở phần bình luận, nhiều tài khoản để lại lời nhắn tích cực: "Đúng là một hành trình truyền cảm hứng", "Ngưỡng mộ Viên vô cùng", "Dù ở vai trò là tuyển thủ, cô giáo, hay một cô gái đều thấy Ánh Viên rất tận hưởng và hết mình".

Ánh Viên hiện tại rạng rỡ với phong cách ăn mặc nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cộng đồng mạng từng xôn xao, nghi ngờ Ánh Viên can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô đính chính chỉ niềng răng và dán sứ để cải thiện nụ cười.

Trong suốt thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ánh Viên luôn gắn liền với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Bộ đồ bơi thi đấu và gương mặt gần như không trang điểm đã trở thành thương hiệu của nàng "tiểu tiên cá". Ngay cả khi xuất hiện trong các chương trình giao lưu hay sự kiện, cô cũng chọn phong cách đơn giản, tự nhiên.

Ở tuổi 26, sau 12 năm miệt mài cùng đường đua xanh, Ánh Viên quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu để bắt đầu một hành trình mới. Sau đó, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, trở thành cô giáo dạy bơi, mang bơi lội đến khắp cả nước với mong muốn "Vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước".