Ba ngày, 6 xe mới - thị trường ôtô Việt sôi động ngay đầu tháng 7

Ba ngày đầu tháng 7, 6 mẫu xe mới liên tiếp ra mắt tại Việt Nam, trải dài từ xe điện đến SUV hạng sang, giá bán từ 600 triệu tới hơn 12 tỷ đồng, cho thấy cuộc đua thị phần đang nóng lên rõ rệt.

Chỉ trong 3 ngày từ 3/7 đến 5/7, thị trường Việt đón tiếp liên tục 6 mẫu xe mới từ nhiều quốc gia. 3 trong số đó tới từ thương hiệu xe Đức, một từ Pháp và 2 từ Trung Quốc.

Những cái tên này không chỉ đa dạng xuất xứ, mà còn đủ mọi phân khúc, tầm giá và mang nhiều yếu tố chiến lược với các hãng xe tại Việt Nam. Vậy các hãng đang toan tính gì với những tân binh này?

Mercedes-Benz thay đổi cách tiếp cận người dùng

Tại triển lãm mang tên LiveRARE năm nay, hãng xe ngôi sao 3 cánh mang đến 2 mẫu xe mới là GLS 450 4MATIC facelift và Mercedes-Maybach GLS 600 facelift.

Trong đó, chiếc GLS 450 4MATIC được thay đổi một chút ở thiết kế ngoại thất, đặc biệt là mặt ca lăng. Dù chi tiết này gây nhiều tranh cãi, lưới tản nhiệt mới vẫn là điểm nhấn chính của mẫu SUV hạng sang từ Mercedes-Benz. Xe được bán với giá 5,689 tỷ, đắt hơn bản tiền nhiệm, 300 triệu đồng.

Mercedes GLS 450 4MATIC mới được thay đổi chút ở ngoại thất. Ảnh: Đan Thanh.

Mẫu xe tiếp theo được giới thiệu đến khách hàng là GLS 600 Facelift. Đây là mẫu xe đầu bảng thuộc thương hiệu cao cấp Mercedes-Maybach. Xe được trang bị nhiều chi tiết sang trọng như mâm đúc nguyên khối, hàng ghế sau First-Class với 2 ghế độc lập chỉnh điện, logo Maybach xuất hiện ở nhiều chi tiết trên xe.

Xe được bán với giá 12,379 tỷ đồng , cạnh tranh trực tiếp cùng Bentley Bentayga ( 19,5 tỷ đồng ), Rolls-Royce Cullinan (từ 36,7 tỷ đồng )...

Có thể thấy, với triển lãm gồm 9 mẫu xe đầu bảng và 2 sản phẩm facelift dòng GLS, Mercedes-Benz đang muốn thay đổi cách tiếp cận với người dùng cũng như định vị thương hiệu.

Mercedes-Maybach GLS 600 được giới thiệu với giá vượt mốc 12 tỷ đồng . Ảnh: Đan Thanh.

Hãng kỳ vọng tái định vị hình ảnh cao cấp, sang trọng bằng những mẫu xe siêu sang thay vì cố "phổ thông hóa" cả dải sản phẩm, phụ thuộc vào những mẫu xe "bình dân" hơn như C-Class hay E-Class.

Điều này có thể khiến doanh số của hãng hao hụt đi ít nhiều, nhưng có thể là giải pháp "sang hóa" thương hiệu, mang lại hình ảnh hợp lý hơn để cạnh tranh trong thời điểm này.

Audi mang xe điện ăn khách trời Âu về Việt Nam

Audi đã giới thiệu 2 sản phẩm với 2 hệ truyền động khác nhau đến lễ ra mắt vào đầu tháng 7. Trong đó, nổi bật là chiếc Q6 e-tron. Đây là một tân binh lạ tại Việt Nam, nhưng lại là một mẫu xe "chiến lược" của hãng ở quê nhà, đối thủ sừng sỏ của Porsche Macan EV.

Xe ăn điểm với thiết kế hầm hố và động cơ điện cho công suất đến 301 mã lực. Ở chế độ Launch Control, Q6 e-tron có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,6 giây. Xe được bán với giá 3,199 tỷ đồng .

Audi Q6 e-tron sẽ là mẫu xe thuần điện tiếp theo của hãng xe Đức được giới thiệu tại Việt Nam.

Rõ ràng với trang bị thuần điện, Q6 e-tron sẽ không phải một sự lựa chọn dành cho số đông tại Việt Nam như những cái tên quen thuộc chạy xăng cùng nhà.

Tuy nhiên, đây vẫn là một cái tên đủ sức nặng, đặc biệt khi đứng cùng Porsche Macan EV (3,48-5,86 tỷ) hay Mercedes EQE SUV (3,99 tỷ), BMW iX3 ( 3,47 tỷ đồng ).

Sedan hạng sang "thời trang" Audi A5

Ngoài Q6 e-tron, chiếc sedan dáng sportback A5 cũng được hãng xe Đức giới thiệu cùng ngày. Chiếc xe được trang bị động cơ tăng áp 4 xylanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 196 mã lực, cùng hệ dẫn động cầu trước.

Nhờ cấu hình này, xe được định vị mức giá thấp hơn so với những anh em cùng nhà sử dụng hệ truyền động quattro.

Audi A5 được giới thiệu, sở hữu giá bán thấp hơn nhờ hệ dẫn động cầu trước.

Xe được bán ở giá 2,199 tỷ. Với mức giá này, dù thấp hơn các mẫu xe cùng nhà, Audi A5 sẽ cạnh tranh cùng các mẫu xe cùng tầm giá như BMW 3-Series (từ 1,899 tỷ đồng ), Mercedes-Benz C-Class (từ 1,7 tỷ đồng ). Giá tốt hơn cho Audi A5 nhiều cơ hội tiếp cận với khách hàng hơn, trong khi việc không sở hữu hệ dẫn động 4 bánh trứ danh sẽ khiến mẫu xe này bớt đi sự hấp dẫn đối với những tín đồ hâm mộ Quattro.

Peugeot và chiến lược bán xe bản giới hạn

Peugeot mang phiên bản giới hạn của chiếc 408 mang tên Legend Edition đến thị trường Việt. Khác với mẫu xe tiêu chuẩn, chiếc 408 giới hạn được tinh chỉnh các chi tiết ngoại/nội thất, khắc thêm logo đời đầu của Peugeot nhằm kỷ niệm 215 năm thương hiệu ra đời.

Xe được phủ màu sơn xám Selenium Grey đặc biệt nhưng giữ nguyên kích thước và động cơ. Sức mạnh của mẫu xe đặc biệt vẫn đến từ máy xăng 1.6L tăng áp, cho công suất 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.

Peugeot 408 Legend Edition chỉ mở bán 215 chiếc toàn cầu. Ảnh: Thaco.

Phiên bản đặc biệt được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá lần lượt 1,039 tỷ, 1,139 tỷ và 1,289 tỷ đồng . So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe đặc biệt này có giá nhỉnh hơn 20-30 triệu đồng.

Với số lượng giới hạn 215 chiếc tại thị trường Việt Nam và giá bán đều trên một tỷ đồng, 408 Legend Edition hướng đến nhóm khách hàng trung thành hơn là đóng vai trò một sản phẩm chủ lực về doanh số. Đương nhiên, đây vẫn có thể là cái tên đủ sức hút với người dùng yêu thích sự độc bản và cá tính.

Lynk & Co 06 bản "giá rẻ"

Thương hiệu Lynk & Co vừa ra mắt phiên bản Core Plus của mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06 tại Việt Nam. Khác với mẫu xe hiện hành, chiếc 06 này được tinh chỉnh lại một số chi tiết về động cơ, trang bị an toàn.

Cụ thể, 06 bản rẻ nhẹ hơn (1.430 kg) so với bản hiện hành ở Việt Nam (1.465 kg). Ở trong khoang lái, Lynk & Co đã lược bỏ hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, kính lên xuống một chạm, hệ thống làm sạch không khí chủ động. Xe không còn công nghệ an toàn ADAS nhưng vẫn đầy đủ các tính năng quan trọng cùng cảm biến sau và camera lùi.

Phiên bản giá rẻ của Lynk & Co 06 bị lược bỏ nhiều trang bị nội thất và hệ thống ADAS. Ảnh: Lynk & Co.

Nhờ các thay đổi này, giá của Lynk & Co 06 Core Plus là 679 triệu, thấp hơn bản tiêu chuẩn 50 triệu đồng. Việc mang một phiên bản thấp hơn đến Việt Nam cũng cho thấy mục tiêu cạnh tranh về doanh số rõ ràng của thương hiệu.

Khi mà thị trường ôtô, cụ thể là nhóm SUV hạng B ngày càng chật chội, việc hạ mức giá khởi điểm của 06 xuống mức dưới 700 triệu sẽ giúp mẫu xe có thêm sức cạnh tranh hơn. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, đây cũng là đại diện gánh vác doanh số của cả thương hiệu.

BYD tung "át chủ bài"

Sau hơn một năm ra mắt thị trường, BYD nay mới bắt đầu bước vào phân khúc nóng bằng mẫu xe Atto 2. Đây là một mẫu SUV thuần điện được định vị ở phân khúc hạng B.

Xe được trang bị motor điện đặt trước, cho công suất 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 290 Nm. Atto 2 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Dưới sàn xe là pin Blade dung lượng 45,12 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 400 km/lần sạc.

BYD Atto 2 dự kiến là mẫu xe chiến lược mới của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Atto 2 được bán ở mức giá 669 triệu đồng, thấp nhất dải sản phẩm của hãng xe điện này ở thị trường Việt. Bằng cách ra mắt SUV hạng B với mức giá thấp, BYD đang cho thấy những chiến lược rõ ràng, muốn nghiêm túc cạnh tranh ở mảng xe thuần điện thay vì chỉ phụ thuộc vào mẫu PHEV hiện hành như nhiều lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Đương nhiên, điều này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khi đã có đủ dải sản phẩm cùng mức giá được định vị tốt, BYD Atto 2 vẫn đủ khả năng để tạo nên cuộc đua sòng phẳng, ít nhất là so với các đồng hương. Và đây, chắc chắn sẽ là mẫu xe được kỳ vọng ghi nhận doanh khả quan cho thương hiệu trong thời gian tới.