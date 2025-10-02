Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Babymonster ra mắt dự án hợp tác mới tại Đông Nam Á

  • Thứ năm, 2/10/2025 18:46 (GMT+7)
  • 18:46 2/10/2025

Nhóm nhạc K-pop công bố dự án đặc biệt với phiên bản giới hạn và thử thách nhảy, đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình gắn kết người hâm mộ quốc tế.

Ngày 1/10, nhóm nhạc K-pop Babymonster chính thức công bố màn hợp tác với thương hiệu bánh quy Oreo. Đây là lần đầu tiên nhóm tham gia một dự án sản phẩm phiên bản giới hạn, bao gồm hương vị mới và thiết kế đặc biệt lấy cảm hứng từ các thành viên.

Sự kiện này thu hút sự quan tâm của cộng đồng hâm mộ K-pop tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong chiến dịch, một thử thách vũ đạo được giới thiệu với ca khúc và động tác nhảy riêng do Babymonster thể hiện. Thử thách kêu gọi người hâm mộ tham gia và chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội, được kỳ vọng trở thành một hoạt động giải trí lan tỏa trong giới trẻ.

Trước đó, cộng đồng fan đã xôn xao khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Babymonster biểu diễn với phong cách có phần trầm lắng, khác với hình ảnh năng động thường thấy. Nhiều khán giả bày tỏ tò mò về nguyên nhân, cho đến khi màn hợp tác cùng thương hiệu được công bố và tiết lộ rằng đây là một phần trong chiến dịch truyền thông.

Ngoài việc phát hành sản phẩm đặc biệt, nhóm Babymonster cũng tham gia trực tiếp vào khâu thiết kế. Một số mẫu bánh quy giới hạn mang dấu ấn riêng của từng thành viên sẽ xuất hiện trên thị trường. Đồng thời, hãng ra mắt hương vị mới lấy cảm hứng từ món tráng miệng phổ biến tại Hàn Quốc, kết hợp lớp kem marshmallow và bánh quy đỏ.

Oreo, Oreo Babymonster, Babymonster anh 1

Việc một nhóm nhạc K-pop hợp tác cùng thương hiệu quốc tế không phải điều xa lạ, nhưng sự tham gia của Babymonster cho thấy vị thế ngày càng lớn của nhóm trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Thành lập năm 2023 dưới sự quản lý của YG Entertainment, Babymonster nhanh chóng được chú ý nhờ hình ảnh “tân binh quái vật”, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến.

Sự kiện hợp tác lần này cũng phản ánh xu hướng giao thoa văn hóa đang ngày càng phổ biến: âm nhạc, vũ đạo và các sản phẩm tiêu dùng trở thành điểm gặp gỡ, tạo ra trải nghiệm mới cho khán giả.

Các hoạt động đi kèm, bao gồm thử thách vũ đạo và những sản phẩm thiết kế riêng, được xem là cơ hội để người hâm mộ tương tác trực tiếp hơn với nhóm. Đây có thể trở thành một trong những hoạt động đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của Babymonster trên thị trường quốc tế.

Linh Vũ

