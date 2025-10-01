Chiến lược kinh doanh từ ly cà phê 9 USD của hãng túi xa xỉ Mỹ

Hãng túi xách lâu đời của Mỹ đang thử sức với chuỗi quán cà phê kết hợp bán hàng, tạo thêm lý do để nhóm khách hàng Gen Z quay lại thường xuyên hơn.

Các cửa hàng cà phê mở ra nhằm mục đích cho khách vừa thưởng thức cà phê vừa dạo mua sắm túi và phụ kiện.

Đầu năm, Coach khai trương The Coach Coffee Shop thứ ba tại The Mills ở Jersey Gardens, trung tâm mua sắm cách New York (Mỹ) gần 26 km. Ngày 3/10, cửa hàng thứ tư sẽ mở tại trung tâm mua sắm Woodbury Common Premium Outlets (New York).

Mỗi quán đều nối liền với cửa hàng bán túi, giày và phụ kiện của hãng. Thực đơn mang phong cách “ngọt ngào” với bánh Tabby, cà phê tiramisu, latte bí ngô, matcha và nhiều món theo mùa, với mức giá trung bình từ 5- 20 USD .

Theo Marcus Sanders, Phó chủ tịch phụ trách mảng ẩm thực toàn cầu của Coach, thương hiệu đặt mục tiêu mở 12-15 quán mới mỗi năm toàn cầu, kèm sản phẩm độc quyền như túi tote, bình nước hay áo sweatshirt in logo hoạt hình Lil Miss Jo.

Ông từng làm việc tại Starbucks và Ralph Lauren Hospitality, nhấn mạnh rằng giá một ly cà phê là cách tiếp cận dễ dàng hơn nhiều so với một chiếc túi hàng trăm USD, nhất là với khách hàng tuổi teen.

“Có thể hôm nay họ chưa đủ khả năng mua túi nhưng họ sẽ trở thành khách hàng trong tương lai. Cà phê thì có thể mua thường xuyên”, Sanders nói với CNBC.

Chiến lược trải nghiệm cho Gen Z

Tập đoàn Tapestry, công ty mẹ của Coach, đang tận dụng sự tăng trưởng mạnh từ nhóm khách hàng trẻ. Năm tài chính kết thúc ngày 28/6, thương hiệu thu hút 4,6 triệu khách hàng mới tại Bắc Mỹ, trong đó gần 70% thuộc Gen Z và Millennials. 1 triệu người đến trong quý IV.

Trên TikTok, charm gắn túi của hãng từng tạo trào lưu, còn mẫu Large Kisslock Frame Bag giá 695 USD đã “cháy hàng” trước khi xuất hiện trên phim And Just Like That. Hãng cũng thay đổi cách bán, bỏ chữ “outlet” khỏi bảng hiệu, đưa nhiều mẫu bán giá gốc vào cửa hàng giảm giá để đáp ứng nhu cầu “mua ngay” sau khi khách trẻ nhìn thấy sản phẩm trên mạng xã hội.

Coach tận dụng quán cà phê để kéo dài thời gian trải nghiệm của khách.

“Người tiêu dùng trẻ đang quay lại trải nghiệm mua sắm trực tiếp ở trung tâm thương mại, outlet. Họ nhìn thấy trên TikTok và lập tức muốn sở hữu”, CEO Todd Kahn cho biết.

Hãng túi xách da lâu đời của Mỹ không phải là thương hiệu duy nhất biến cửa hàng thành điểm đến trải nghiệm.

Ralph Lauren đã mở chuỗi quán cà phê Ralph’s Coffee cùng nhà hàng Polo Bar tại New York, tạo nên không gian mang đậm phong cách “quý ông Mỹ”. RH, thương hiệu nội thất xa xỉ, thậm chí còn mở nhiều nhà hàng và khách sạn RH Guesthouse tại New York, biến mua sắm nội thất thành trải nghiệm thú vị hơn.

Uniqlo cũng bắt nhịp xu hướng này khi khai trương tiệm cà phê đầu tiên ở Bắc Mỹ ngay trong cửa hàng trên Đại lộ số 5 (New York), phục vụ đồ uống song song với quần áo.

Cốc cà phê kéo khách

Coach thử nghiệm mô hình F&B đầu tiên tại Jakarta (Indonesia), sau đó mở rộng sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại Mỹ, các quán hiện có ở Tinton Falls (New Jersey, Mỹ), Austin (Texas, Mỹ) và Jersey Gardens. Hãng dự kiến đưa mô hình này tới Massachusetts, California, Arizona, Texas và khu vực Trung Tây.

Theo Leigh Manheim Levine, Chủ tịch Coach Bắc Mỹ, quán cà phê không chỉ sinh lợi độc lập mà còn góp phần tăng doanh số cửa hàng. 30% doanh thu của quán đến từ các sản phẩm độc quyền như túi tote 95 USD . Những món này trở thành “điểm check-in” cho nhóm khách hàng trẻ đi cùng bạn bè, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng.

Ralph Lauren cũng dùng F&B để gia tăng trải nghiệm thương hiệu toàn diện.

Chiến lược đặt quán tại outlet mall cũng được tính toán kỹ, bởi nhiều trung tâm mua sắm ở Mỹ thiếu lựa chọn ẩm thực.

“Chúng tôi giải quyết luôn nhu cầu ăn uống của khách, khiến họ ở lại lâu hơn”, Levine cho biết. Sanders bổ sung rằng ở cửa hàng có quán cà phê, doanh số toàn bộ cửa hàng tăng 2-3 chữ số.

Trải nghiệm thực tế cho thấy sức hút của mô hình này. Desiree Aguilar (32 tuổi) lái xe hơn 1 tiếng tới The Coach Coffee Shop tại Tinton (New Jersey) sau khi xem video TikTok. Sau ly pumpkin spice latte và chiếc sandwich, cô thong thả dạo quanh cửa hàng Coach, cuối cùng rời đi với túi và ví mới trị giá 200 USD , kèm một bài đăng Instagram.

“Điều tôi thích là không cần vội vàng uống cà phê, có thể vừa cầm ly vừa mua sắm”, Aguilar nói.