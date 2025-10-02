Tuổi 16 đầy khát vọng của thủ khoa Nhạc viện TP.HCM

Izara Thiên Nga sở hữu thành tích ấn tượng tại nhiều cuộc thi âm nhạc, thành thạo 3 ngoại ngữ, mong muốn lập nghiệp tại Việt Nam và cống hiến cho đất nước.

Ở tuổi 16, Izara Thiên Nga nổi bật với hàng loạt thành tích trên con đường âm nhạc. Cô là thủ khoa violin tại Nhạc viện TP.HCM, Quán quân chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Nhí (2020), tổ chức 3 liveshow cá nhân và có cơ hội lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Những thành tựu này giúp hình ảnh của cô gái sinh năm 2009 trở thành minh chứng rằng tuổi tác không phải rào cản khi có đam mê và nỗ lực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Izara Thiên Nga cho biết bắt đầu hành trình âm nhạc từ năm 6 tuổi, thử sức với trống đầu tiên. Trong tương lai, cô gái trẻ mong muốn cống hiến cho xã hội ở nhiều khía cạnh, lĩnh vực, không chỉ với tài năng âm nhạc. Ngoài thành tích chuyên môn, cô còn được bạn bè đồng trang lứa xem như hình mẫu của Gen Z năng động, dám thử thách bản thân và theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau.

“Tôi muốn mỗi trải nghiệm của mình đều mang lại giá trị, dù là với âm nhạc hay bất kỳ ngành nghề nào khác”, cô nói.

Theo đuổi âm nhạc từ nhỏ

Khi còn nhỏ, Thiên Nga lần đầu tiếp xúc với âm nhạc từ những video ghi lại màn biểu diễn của các “tượng đài” âm nhạc như Michael Jackson hay Mariah Carey. Sau khi theo dõi các tiết mục ấn tượng thông qua chiếc iPad được bố mẹ mua cho, cô mong muốn thử sức với âm nhạc, bắt đầu chạm vào chiếc dùi trống.

Sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của cô gái trẻ chính thức bắt đầu từ 5 năm trước. Ở thời điểm đó, Thiên Nga thi vào chuyên ngành violin của Nhạc viện TP.HCM.

Ban đầu, cô không thích nhạc cụ cổ điển. Tuy nhiên, sau khi theo dõi ban nhạc Bond, xem các thành viên chơi nhạc cụ dây, Thiên Nga bắt đầu nảy sinh tình cảm với violin, quyết định theo đuổi nhạc cụ này. Từ đó, cây đàn violin trở thành “người bạn đồng hành” trong hành trình trưởng thành của cô.

Tham dự nhiều cuộc thi, cô nhớ nhất kỷ niệm tại Hãy Nghe Tôi Hát Nhí. Theo Thiên Nga, cuộc thi bao gồm nhiều giải thưởng dành cho các tiết mục tốt hàng tuần. Cô không đạt danh hiệu nào, liền cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc.

Lúc đó, gia đình đã ở bên, động viên cô cố gắng đến cùng, hoàn thành trách nhiệm của mình, xác định tinh thần “đạt giải thưởng thì vui, không thì cũng có thêm trải nghiệm đáng giá”. Nhờ sự ủng hộ của người thân, Thiên Nga cố gắng hết mình, nhận về giải Quán quân ở vòng Chung kết. Với cô, đó không chỉ là chiến thắng trong âm nhạc mà còn là chiến thắng chính mình.

Trong hành trình âm nhạc của mình, Izara Thiên Nga cũng đứng trên nhiều sân khấu trong nước và quốc tế. Cô từng thực hiện chuyến lưu diễn đến Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ hay Italy. Mỗi chuyến lưu diễn là một trải nghiệm quý giá, giúp cô mở rộng tầm nhìn. Nhờ nghệ thuật, nhiều cảnh cửa đã mở ra với cô gái trẻ.

Tuy nhiên, do Thiên Nga vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, lịch trình biểu diễn của cô vẫn được hạn chế. Nghệ sĩ trẻ cho biết chỉ tham gia các chương trình ý nghĩa và nhân văn. Sự chọn lọc này giúp Gen Z không bị rơi vào guồng quay “đi hát kiếm tiền”, từ đó dần xây dựng phương pháp thực hành nghệ thuật chân chính, bền vững, lâu dài.

Ở lớp 11, Izara Thiên Nga cho biết vẫn ưu tiên học văn hóa, chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật khi có thời gian rảnh. Cô thành thật chia sẻ về khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân.

Một ngày bình thường của Thiên Nga bao gồm học văn hóa ở trường, học thêm thanh nhạc, vũ đạo, ngoại ngữ và đi diễn. Để đảm bảo thời gian cho các hoạt động phát triển bản thân, cô chấp nhận giảm thời gian đi chơi, chỉ giao lưu, kết nối với bạn bè thân thiết.

Thành thạo 3 ngoại ngữ

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Izara Thiên Nga còn có năng khiếu ngoại ngữ, thành thạo 3 thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Cô gái 16 tuổi cho biết muốn theo học đại học tại Việt Nam, sau đó sang nước ngoài lấy bằng thạc sĩ và về nước làm việc.

Ngoài mong muốn học thêm về âm nhạc, Thiên Nga cũng muốn thử sức với lĩnh vực ngoại giao. Cô chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử, văn hóa và chính trị, cho rằng chuyên ngành ngoại giao có thể thỏa mãn đam mê này.

Về mong muốn lập nghiệp tại Việt Nam, cô gái trẻ cho biết luôn yêu đất nước và con người nơi đây, hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào công cuộc kiến thiết đất nước. Dù sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới thông qua Internet và các chuyến lưu diễn, Nga vẫn cảm thấy đặc biệt gắn bó với bản sắc Việt.

Cùng với quá trình tiếp thu đặc trưng văn hóa nước ngoài, Gen Z cũng mong muốn đưa tiếng nói, ngôn ngữ và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

“Dù đi đâu, tôi vẫn muốn trở về bởi tôi tin rằng giá trị lớn nhất là được góp phần xây dựng quê hương”, Thiên Nga khẳng định.

Về sở thích cá nhân, cô dành nhiều thời gian để đọc sách, xem phim tài liệu lịch sử và luyện tập boxing. Những phút giây du dương khi chơi violin, khoảnh khắc lắng đọng khi đọc sách hay những giờ tập boxing mạnh mẽ, quyết liệt đều góp phần tạo nên con người Thiên Nga. Nhiều mảng màu đối lập như cổ điển và hiện đại, dịu dàng và cá tính được thấy ở cô gái trẻ.

“Tôi không gặp khó khăn khi sở hữu những nét tính cách đối lập. Ngược lại, tôi thấy đây là lợi thế. Tất cả tạo nên chiều sâu, sự phong phú, đa dạng trong nội tâm của một con người”, Nga giãi bày.

Trong quá trình trưởng thành, cô chịu ảnh hưởng lớn từ bố, cho biết đặc biệt ngưỡng mộ ông. Đối với Thiên Nga, bố là người chỉ dạy nhiều điều, trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc sống, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với những sự rời đi.

Với sự thông thái và kinh nghiệm của người đi trước, bố chỉ dạy cho Nga nhiều điều. Đối với Gen Z, những bài học từ bố chính là hành trang ban đầu, giúp cô vững bước vào đời.

Không chỉ gắn với ánh hào quang sân khấu, Izara Thiên Nga muốn trở thành nghệ sĩ Gen Z chủ động học hỏi, dấn thân và cống hiến. Cô mong âm nhạc Việt được lan tỏa toàn cầu, đồng thời bản thân có thể tạo giá trị cho cộng đồng, truyền cảm hứng để người trẻ dám ước mơ và kiên trì theo đuổi.