Bác sĩ Hoàng Trung Kiên và dấu ấn Việt trên bản đồ nhãn khoa quốc tế

Những thành tựu của bác sĩ Hoàng Trung Kiên góp phần khẳng định mạnh mẽ dấu ấn của các chuyên gia nhãn khoa Việt Nam trên bản đồ học thuật thế giới.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao, chuyên môn y khoa của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, vừa được Cristalens vinh danh tại Hội nghị Nhãn khoa châu Âu (ESCRS) 2025, nối tiếp thành tựu công bố một nghiên cứu đột phá trên tạp chí nhãn khoa hàng đầu thế giới Clinical Ophthalmology.

Công bố nghiên cứu đột phá trên tạp chí y khoa quốc tế hàng đầu

Thành tựu nghiên cứu khoa học nổi bật của bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên cùng các cộng sự là bài nghiên cứu “Đánh giá kết quả kỹ thuật xé bao trước kết hợp chọc kim 18G vị trí 1/3 ngoài bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể chín trắng căng phồng” (tên tiếng Anh: Evaluation of a Modified Single-Stage Continuous Curvilinear Capsulorhexis Technique Using 18-Gauge Needle Decompression in Intumescent Cataracts) vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng Clinical Ophthalmology.

Bài nghiên cứu được lưu trên Pubmed, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ. Nguồn: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Công trình nghiên cứu này được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên cùng các cộng sự là PGS.TS.BS Phan Văn Năm và ThS.BS Nguyễn Huỳnh Phúc, với nội dung tập trung giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của phẫu thuật mắt, đó là điều trị “đục thủy tinh thể trắng căng phồng” - một dạng bệnh ở giai đoạn rất nặng, làm cho áp lực trong lòng bao thủy tinh thể tăng cao, khiến cho việc phẫu thuật trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kỹ thuật cải tiến do bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên và cộng sự đề xuất sử dụng một loại kim chuyên dụng để “giải áp” cho thủy tinh thể một cách an toàn trước khi tiến hành các bước chính của phẫu thuật.

Phương pháp này đã được chứng minh giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng, nâng cao độ an toàn và khả năng kiểm soát, với tỷ lệ thành công đạt 98,9%. Trong tổng số 99 ca được thực hiện, có 98 ca xé bao tròn liên tục một thì thành công, và 100% ca phẫu thuật đều đảm bảo an toàn, không ghi nhận biến chứng.

Bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Dove Medical Press. Nguồn: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Chất lượng và giá trị của công trình đã được khẳng định ở cấp độ cao nhất khi được công bố trên Clinical Ophthalmology. Đây là tạp chí quốc tế hàng đầu do nhà xuất bản uy tín Dove Medical Press (thuộc Taylor & Francis Group) phát hành, được xếp hạng trong nhóm Q1 theo Scimago (SJR) - phân hạng cao nhất dành cho các tạp chí khoa học có tầm ảnh hưởng lớn.

Việc một nghiên cứu từ Việt Nam vừa vượt qua quy trình phê duyệt chuyên môn khắt khe, với nhiều vòng phản biện, vừa chính thức được đưa vào danh mục lưu trữ trên PubMed - Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, là sự kiểm chứng quan trọng. Trong lĩnh vực y khoa, điều này có nghĩa kỹ thuật mới không chỉ có tính sáng tạo mà còn đã được hội đồng chuyên môn quốc tế đánh giá cao về tính an toàn, hiệu quả và giá trị ứng dụng thực tiễn, mở ra một giải pháp đáng tin cậy cho các bác sĩ nhãn khoa toàn cầu khi đối mặt với những ca bệnh đục thủy tinh thể khó.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên đang điều trị ca đục thủy tinh thể trắng căng phồng.

Dựa trên những bằng chứng hiệu quả và an toàn đã được công bố, kỹ thuật cải tiến này được chuẩn hóa và đang triển khai rộng rãi trong hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn cũng như tất cả các bệnh viện thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn. Đây là bước đi cụ thể nhằm chuyển giao những thành quả nghiên cứu mới nhất vào thực tiễn khám chữa bệnh, giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và mang lại giải pháp tối ưu, an toàn hơn cho người bệnh đục thủy tinh thể phức tạp tại Việt Nam.

Sự ghi nhận quốc tế dành cho “bàn tay kim cương Phaco”

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên cũng đã được cộng đồng nhãn khoa quốc tế ghi nhận và vinh danh tại Hội nghị Nhãn khoa châu Âu (ESCRS) 2025, hãng Cristalens (Pháp) trao tặng Giải thưởng Chuyên gia Artis PL M. Đây chính là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật trong ứng dụng và phát triển kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Trung Kiên là bác sĩ Việt Nam đầu tiên và cũng là một trong bảy chuyên gia trên toàn thế giới được Cristalens vinh danh trong năm nay - một dấu mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế và năng lực chuyên môn của chuyên gia nhãn khoa Việt Nam.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên được Cristalens vinh danh tại Hội nghị Nhãn khoa châu Âu (ESCRS) 2025.

Tại Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên từ lâu đã được giới chuyên môn và bệnh nhân mệnh danh là “bàn tay kim cương Phaco” với kinh nghiệm thực hiện hơn 100.000 lượt phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể, đặc biệt là khả năng xử lý những ca bệnh khó và phức tạp.

Chia sẻ về vinh dự này, bác sĩ Kiên cho biết: “Sự công nhận của cộng đồng quốc tế, từ công trình nghiên cứu đến giải thưởng chuyên gia phẫu thuật đục thủy tinh thể, là vinh dự lớn lao. Đây không chỉ là thành quả cá nhân, mà là kết tinh của tinh thần học hỏi, hợp tác và nỗ lực không ngừng của cả tập thể y khoa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu học hỏi và đổi mới, để mỗi nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn đều góp phần mang lại thị lực sáng rõ và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh”.

Bác sĩ Hoàng Trung Kiên là bác sĩ Việt Nam đầu tiên và cũng là một trong bảy chuyên gia trên toàn thế giới được Cristalens vinh danh trong năm nay. Nguồn: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.

Từ công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới đến giải thưởng quốc tế ghi nhận kỹ năng phẫu thuật xuất sắc, những thành tựu của bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trung Kiên không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của một bác sĩ Việt Nam trên bản đồ nhãn khoa toàn cầu, mà còn phản ánh bước tiến vững chắc của y khoa Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.

Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bác sĩ Kiên, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển bền vững, lấy chất lượng chuyên môn làm trọng tâm và cam kết không ngừng đổi mới, nâng tầm chuẩn mực y tế của đội ngũ bác sĩ trong hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn.