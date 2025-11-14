Bàn chân phồng rộp của VĐV pickleball gây xót xa

Sau chiến thắng tại trận bán kết PPA Tour Australia 2025, Trương Vinh Hiển gây lo ngại với bàn chân phồng rộp do thi đấu trên nền sân nóng.

Trương Vinh Hiển sẽ thi đấu trong trận chung kết PPA Tour Australia 2025. Ảnh: Trương Vinh Hiển/FB.

Trương Vinh Hiển vừa giành chiến thắng trước Jimmy Liong với tỷ số 2-1 tại trận bán kết nội dung Đơn nam chuyên nghiệp (Pro Men’s Singles) thuộc khuôn khổ PPA Tour Australia 2025. Anh xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết, gặp lại đàn anh Lý Hoàng Nam.

Bên cạnh phần thể hiện tốt, tay vợt trẻ bất ngờ khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ thông tin về bàn chân phồng rộp. Cụ thể, một người bạn của Vinh Hiển đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự xót xa trước nỗi đau thể chất mà anh phải đối mặt trong quá trình thi đấu.

Theo hình ảnh được tay vợt sinh năm 2004 gửi cho bạn, bàn chân anh phồng rộp, mưng mủ, cho thấy sự đau đớn. Khi được hỏi, Vinh Hiển cho biết tình trạng này đến từ việc lâu không thi đấu trên mặt sân nóng.

Dù đau đớn, VĐV này vẫn linh hoạt di chuyển, thi đấu tốt trên sân, giành chiến thắng trước đối thủ. “Không chạy thua mất”, anh hóm hỉnh chia sẻ với bạn thông qua tin nhắn.

Bàn chân mưng mủ của Trương Vinh Hiển khiến khán giả lo lắng. Ảnh: Giang Huyền Trang/FB.

Trong bài đăng, người bạn cũng dành lời động viên cho Trương Vinh Hiển: “Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Xót ruột nhìn bàn chân của em tôi sau khi lội ngược dòng ngoạn mục từ phút Medical Timeout hiệp 2 tại trận bán kết, ghi tên mình vào Chung kết Đơn nam PPA Tour Australia.

Xem livestream thấy trời nắng, gió liên tục, mặt sân gồ ghề, thế mới thấy để bước dần tới vinh quang thì vận động viên cần phải chuẩn bị cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Chiến thắng này được chứng minh bằng nỗ lực thi đấu, khát vọng và tinh thần chiến đấu của Trương Vinh Hiển”.

Ở trận bán kết còn lại của giải đấu này, Lý Hoàng Nam đánh bại Theo Platel trong trận bán kết với tỷ số 2-0. Chiến thắng của anh được đánh giá là tương đối dễ dàng. Lý Hoàng Nam thể hiện phong độ tốt, hoàn toàn áp đảo đối thủ, ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận chung kết PPA Tour Australia 2025 chính thức trở thành cuộc “nội chiến” giữa 2 tay vợt Việt Nam. Đáng chú ý, mâu thuẫn lớn từng xảy ra giữa 2 VĐV này hồi đầu tháng 10.

Màn gặp lại trên sân đấu vì thế thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball trong nước. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16/11.

Trước đó, Lý Hoàng Nam từng cho rằng trọng tài bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup (Đà Nẵng) với Trương Vinh Hiển. Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực.

Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Đến rạng sáng ngày 5/10, Trương Vinh Hiển đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân sau trận bán kết gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Đầu tiên, Trương Vinh Hiển khẳng định đây là bài học đáng nhớ ở tuổi 20. Anh thừa nhận trận đấu với Lý Hoàng Nam quá cảm xúc, chưa xử lý tốt.

“Em không có ý, lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em”, tay vợt trẻ viết.

Sau trận đấu, Trương Vinh Hiển đã nhìn nhận lại bản thân, đối mặt và rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp của mình, anh khẳng định luôn tôn trọng khán giả, đồng đội và đối thủ. Vận động viên này mong khán giả cho mình cơ hội hoàn thiện bản thân.