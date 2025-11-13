Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý Hoàng Nam gặp lại Trương Vinh Hiển sau ồn ào pickleball

  • Thứ năm, 13/11/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển trở thành đối thủ trong trận chung kết PPA Tour Australia 2025. Trước đó, 2 tay vợt từng có mẫu thuẫn nghiêm trọng trên sân nhà Việt Nam.

Lý Hoàng Nam ghi tên vào trận chung kết PPA Tour Australia 2025. Ảnh: Hoàng Nam Lý/FB.

Trận chung kết nội dung Đơn nam chuyên nghiệp (Pro Men’s Singles) tại PPA Tour Australia 2025 chứng kiến sự góp mặt của cả 2 đại diện Việt Nam. Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển chính thức đối đầu, tranh ngôi vô địch ở giải đấu này.

Ngày 13/11, Lý Hoàng Nam đánh bại Theo Platel trong trận bán kết với tỷ số 2-0. Chiến thắng của anh được đánh giá là tương đối dễ dàng. Lý Hoàng Nam thể hiện phong độ tốt, hoàn toàn áp đảo đối thủ, ghi tên mình vào trận chung kết.

Trong khi đó, Trương Vinh Hiển cũng xuất sắc giành chiến thắng trước Jimmy Liong. Anh vươn lên ở 2 set đấu cuối, đi tiếp với tỷ số 2-1. Như vậy, Vinh Hiển sẽ gặp Hoàng Nam ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết PPA Tour Australia 2025 chính thức trở thành cuộc “nội chiến” giữa 2 tay vợt Việt Nam. Đáng chú ý, mâu thuẫn lớn từng xảy ra giữa 2 VĐV này hồi đầu tháng 10.

Màn gặp lại trên sân đấu vì thế thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball trong nước. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16/11.

PPA Tour Australia 2025, PPA Tour Asia, Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien anh 1

Trương Vinh Hiển gặp lại đàn anh hậu mẫu thuẫn trên sân pickleball. Ảnh: Trương Vinh Hiển Pickleball/FB.

Trước đó, Lý Hoàng Nam từng cho rằng trọng tài bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup (Đà Nẵng) với Trương Vinh Hiển. Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực.

Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng.

Đến rạng sáng ngày 5/10, Trương Vinh Hiển đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân sau trận bán kết gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Đầu tiên, Trương Vinh Hiển khẳng định đây là bài học đáng nhớ ở tuổi 20. Anh thừa nhận trận đấu với Lý Hoàng Nam quá cảm xúc, chưa xử lý tốt.

“Em không có ý, lời nói khiêu khích, chửi hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em”, tay vợt trẻ viết.

Sau trận đấu, Trương Vinh Hiển đã nhìn nhận lại bản thân, đối mặt và rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp của mình, anh khẳng định luôn tôn trọng khán giả, đồng đội và đối thủ. Vận động viên này mong khán giả cho mình cơ hội hoàn thiện bản thân.

PPA Tour Australia 2025 PPA Tour Asia Lý Hoàng Nam Trương Vinh Hiển thể thao pickleball chung kết chung kết pickleball VĐV pickleball

