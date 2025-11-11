Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Tay vợt pickleball 18 tuổi giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử

  • Thứ ba, 11/11/2025 09:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau chiến thắng tại Jenius Bank Pickleball World Championships, Anna Leigh Waters (sinh năm 2007) giành danh hiệu thứ 168 trong sự nghiệp, con số vượt qua huyền thoại Ben Johns.

Anna Leigh Waters chính thức ghi tên mình vào lịch sử pickleball thế giới.

Tối 9/11, tại giải Jenius Bank Pickleball World Championships, tay vợt hạt giống số 1 Anna Leigh Waters đã đánh bại hạt giống số 2 Kate Fahey với tỷ số 11-4, 12-10 trong trận chung kết đơn nữ, qua đó trở thành vận động viên giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp PPA Tour, theo Pickleball.com.

Mới 18 tuổi, Waters chính thức vượt qua huyền thoại Ben Johns với 168 huy chương vàng trong sự nghiệp.

Chiến thắng trước Fahey còn giúp Waters hoàn tất “Triple Crown” thứ 38, sau khi cô giành thêm hai chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ (cùng Ben Johns) và đôi nữ (cùng Anna Bright) trong cùng ngày. Đây cũng là Triple Crown thứ ba liên tiếp của tay vợt người Mỹ.

“Tôi tràn đầy biết ơn và hạnh phúc. Đây là giải 3.000 điểm, nên nếu có một giải mà tôi thực sự muốn giành Triple Crown, thì chắc chắn là giải này, Waters chia sẻ trong niềm xúc động. Tay vợt trẻ hiện giữ chuỗi bất bại 529 ngày ở nội dung đơn.

Với Waters, những kỷ lục liên tiếp không khiến cô chủ quan, ngược lại càng giúp cô ý thức rõ hơn về áp lực thành công.

Anna Leigh Waters, Anna Leigh Waters pickleball, ky luc pickleball, tin tuc pickleball, ket qua PPA Tour, Jenius Bank Pickleball World anh 1

Anna Leigh Waters san bằng kỷ lục mọi thời đại của Ben Johns.

“Tôi cực kỳ tự hào. Vấn đề là nếu không thắng cả ba nội dung, tôi sẽ cảm thấy mình đã có một giải đấu tệ, dù điều đó không đúng. Mẹ tôi thường nhắc rằng chỉ cần thắng một nội dung đã là tuyệt vời rồi. Bạn sẽ không bao giờ biết được Triple Crown nào là lần cuối, nên tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc. Khi Kate đánh hỏng cú bóng cuối, tôi gần như bật khóc vì vui sướng. Tôi đã đặt rất nhiều áp lực lên bản thân trong tuần này, nên thật sự tự hào vì đã vượt qua”, Waters kể lại.

Khi được hỏi về “bí quyết” giữ phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm, Waters khẳng định thành công của cô là sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và nỗ lực không ngừng.

“Tôi tin rằng mình được ban cho món quà đặc biệt này, cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng cũng cần rất nhiều rèn luyện. Người ta thường nói nếu người tài không chăm chỉ thì người chăm chỉ sẽ chiến thắng. Tôi nghĩ khi có cả hai, đó là điều rất quý giá. Tôi không bao giờ đặt mình lên bệ cao đâu”, cô nói thêm.

Sau những chiến thắng liên tiếp và áp lực của các kỷ lục, Waters chọn cách ăn mừng giản dị: “Tôi muốn ăn kem tối nay”, cô cười nói.

Tay vợt Gen Z bắt đầu chơi pickleball khi gia đình cô chuyển từ Florida sang Pennsylvania (Mỹ) để tránh cơn bão Irma năm 2017. Ông nội là người đã giới thiệu cô môn thể thao này tại sân sau nhà. Vào năm 2019, khi chỉ mới 12 tuổi, Waters đã trở thành tay vợt pickleball chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử.

3 mỹ nhân là chủ sân pickleball tại TP.HCM

Minh Hằng, Hạt Mít hay Gigi Hương Giang đồng loạt kinh doanh một số sân pickleball tại TP.HCM, tạo ra phong trào thể thao trong cộng đồng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng.

18:45 13/10/2025

Trương Vinh Hiển yêu con gái HLV pickleball

Sophia Huỳnh Trần, bạn gái của Trương Vinh Hiển, cũng sở hữu sự nghiệp thể thao nổi bật, dành được nhiều danh hiệu trong thời gian thi đấu pickleball.

20:49 6/10/2025

'Nàng thơ' Việt kiều vô địch pickleball mê bánh mì, bún bò Huế

Tại PPA Tour Asia Vietnam Cup, Alix Trương (19 tuổi), tay vợt pickleball người Mỹ gốc Việt, chiếm được cảm tình từ người hâm mộ với phong độ ấn tượng và tình cảm cho quê hương.

08:10 5/10/2025

Nơi tốc độ gặp xa xỉ và quyền lực

F1 không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là sân khấu của phong cách sống xa xỉ toàn cầu. Từ du thuyền trị giá hàng triệu USD neo đậu tại Monaco, suất xem đua giá 100.000 USD đến sự xuất hiện của các thương hiệu như Louis Vuitton, TAG Heuer và giới sao hạng A, môn thể thao này phản ánh cách giới siêu giàu xây dựng quyền lực mềm thông qua trải nghiệm, thời trang, công nghệ và văn hóa tiêu dùng mang tính biểu tượng.

Như Phương

Ảnh: @pbworldchampionships/IG

Anna Leigh Waters Anna Leigh Waters pickleball kỷ lục pickleball tin tức pickleball kết quả PPA Tour Jenius Bank Pickleball World Anna Leigh Waters pickleball thể thao tin tức lifestyle

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý