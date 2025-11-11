Tay vợt pickleball 18 tuổi giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử

Sau chiến thắng tại Jenius Bank Pickleball World Championships, Anna Leigh Waters (sinh năm 2007) giành danh hiệu thứ 168 trong sự nghiệp, con số vượt qua huyền thoại Ben Johns.

Anna Leigh Waters chính thức ghi tên mình vào lịch sử pickleball thế giới.

Tối 9/11, tại giải Jenius Bank Pickleball World Championships, tay vợt hạt giống số 1 Anna Leigh Waters đã đánh bại hạt giống số 2 Kate Fahey với tỷ số 11-4, 12-10 trong trận chung kết đơn nữ, qua đó trở thành vận động viên giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp PPA Tour, theo Pickleball.com.

Mới 18 tuổi, Waters chính thức vượt qua huyền thoại Ben Johns với 168 huy chương vàng trong sự nghiệp.

Chiến thắng trước Fahey còn giúp Waters hoàn tất “Triple Crown” thứ 38, sau khi cô giành thêm hai chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ (cùng Ben Johns) và đôi nữ (cùng Anna Bright) trong cùng ngày. Đây cũng là Triple Crown thứ ba liên tiếp của tay vợt người Mỹ.

“Tôi tràn đầy biết ơn và hạnh phúc. Đây là giải 3.000 điểm, nên nếu có một giải mà tôi thực sự muốn giành Triple Crown, thì chắc chắn là giải này, Waters chia sẻ trong niềm xúc động. Tay vợt trẻ hiện giữ chuỗi bất bại 529 ngày ở nội dung đơn.

Với Waters, những kỷ lục liên tiếp không khiến cô chủ quan, ngược lại càng giúp cô ý thức rõ hơn về áp lực thành công.

Anna Leigh Waters san bằng kỷ lục mọi thời đại của Ben Johns.

“Tôi cực kỳ tự hào. Vấn đề là nếu không thắng cả ba nội dung, tôi sẽ cảm thấy mình đã có một giải đấu tệ, dù điều đó không đúng. Mẹ tôi thường nhắc rằng chỉ cần thắng một nội dung đã là tuyệt vời rồi. Bạn sẽ không bao giờ biết được Triple Crown nào là lần cuối, nên tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc. Khi Kate đánh hỏng cú bóng cuối, tôi gần như bật khóc vì vui sướng. Tôi đã đặt rất nhiều áp lực lên bản thân trong tuần này, nên thật sự tự hào vì đã vượt qua”, Waters kể lại.

Khi được hỏi về “bí quyết” giữ phong độ đỉnh cao suốt nhiều năm, Waters khẳng định thành công của cô là sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh và nỗ lực không ngừng.

“Tôi tin rằng mình được ban cho món quà đặc biệt này, cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng cũng cần rất nhiều rèn luyện. Người ta thường nói nếu người tài không chăm chỉ thì người chăm chỉ sẽ chiến thắng. Tôi nghĩ khi có cả hai, đó là điều rất quý giá. Tôi không bao giờ đặt mình lên bệ cao đâu”, cô nói thêm.

Sau những chiến thắng liên tiếp và áp lực của các kỷ lục, Waters chọn cách ăn mừng giản dị: “Tôi muốn ăn kem tối nay”, cô cười nói.

Tay vợt Gen Z bắt đầu chơi pickleball khi gia đình cô chuyển từ Florida sang Pennsylvania (Mỹ) để tránh cơn bão Irma năm 2017. Ông nội là người đã giới thiệu cô môn thể thao này tại sân sau nhà. Vào năm 2019, khi chỉ mới 12 tuổi, Waters đã trở thành tay vợt pickleball chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử.