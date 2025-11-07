Pickleball - từ môn chơi tạm bợ đến giải đấu hàng triệu USD

Từ trò chơi bằng vợt giữa sân sau nhà, pickleball đang bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp với quy mô ngày càng lớn, mở ra con đường kiếm tiền cho hàng loạt vận động viên.

Dù đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong bộ môn pickleball, Anna Leigh Waters vẫn tự nhận mình “chưa thực sự nổi tiếng”.

“Pickleball đã phổ biến hơn rất nhiều, có hàng triệu người chơi, nhưng đa số vẫn không biết rằng bộ môn có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp”, tay vợt 17 tuổi đến từ Florida (Mỹ) nói với The New York Times.

'Super Bowl' của pickleball

Mặc dù pickleball ra đời từ những năm 1960, phải đến đại dịch Covid-19, môn thể thao này mới thực sự bùng nổ. Hai hệ thống chuyên nghiệp gồm Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (PPA) và Hiệp hội Vận động viên Pickleball (APP) nhanh chóng ra đời để nắm bắt làn sóng mới.

“Làm việc 2 năm trong ngành này mà tôi đã được gọi là ‘người kỳ cựu’”, Jeff Watson, Phó chủ tịch truyền thông của PPA, nói vui.

Người đứng sau hệ thống này là Connor Pardoe, doanh nhân 29 tuổi đến từ Salt Lake City (bang Utah, Mỹ). Anh sáng lập hiệp hội năm 2019, ban đầu chỉ coi đây là thú vui cá nhân và dùng tiền từ công ty bất động sản gia đình để tổ chức vài giải đấu nhỏ. Nhưng mọi thứ phát triển nhanh hơn Pardoe tưởng tượng.

“Thời điểm đó sân chơi còn rất trống. Mọi người bắt đầu chơi pickleball ở khắp nơi, nhưng gần như chẳng có giải đấu nào đáng kể. Tiền thưởng thấp, sân bãi sơ sài, khán đài trống rỗng”, anh nói.

Bộ môn này nay có giải đấu trị giá hàng triệu USD, thu hút hàng nghìn vận động viên khắp nước Mỹ. Ảnh minh họa: Desiree Rios/NYT.

Pardoe quyết định làm khác. Anh sẵn sàng chi tiền, dù lỗ 1- 2 triệu USD , để biến các giải đấu thành sự kiện hoành tráng. Nhờ nguồn vốn dồi dào và tư duy tổ chức chuyên nghiệp, PPA nhanh chóng thu hút dàn vận động viên hàng đầu. Những giải đấu vốn chỉ có lưới tạm và sân dán băng nay đã trở thành các sự kiện với sân đấu được sơn chuyên nghiệp, khán đài hiện đại và hàng nghìn khán giả.

Đến nay Anna Leigh Waters vẫn không tin được từ một bộ môn có sân chơi tạm, giờ đây cô đang thi đấu trong sân vận động thực thụ với lượng người xem khổng lồ.

Bryce Morgan, Chủ tịch PPA, gọi giải vô địch thế giới năm nay là “tuyên ngôn về tầm nhìn”. Với quy mô lớn gấp 5-6 lần các sự kiện thường niên, giải đấu được ví như “Super Bowl của pickleball”.

Ban tổ chức xây dựng sân vận động 3.000 chỗ ngồi, tổ chức hòa nhạc mỗi tối, có khu ẩm thực tuyển chọn, hạng mục thi đấu cho người khuyết tật và vận động viên cao tuổi, tất cả để tạo nên “lễ hội pickleball toàn diện nhất”.

Một phần quan trọng trong chiến lược của PPA là kết hợp giữa chuyên nghiệp và phong trào. Gần 3.500 tay vợt nghiệp dư từ 47 bang của Mỹ đăng ký tham dự, góp mặt ở hơn 300 bảng đấu.

“Ngay từ đầu, đây là nguồn thu chủ lực. Phí đăng ký của họ giúp chúng tôi chi trả thù lao cho các ngôi sao", Pardoe thừa nhận.

Như trong tennis, các tay vợt chuyên nghiệp được trả phí xuất hiện. Ben Johns, tay vợt nam số 1, nhận tới 2,5 triệu USD cho việc tham dự giải này.

Sự phát triển của PPA đã mở ra con đường mưu sinh cho hàng trăm vận động viên. Anna Leigh Waters hiện đã là triệu phú tuổi 17, hay Jessica Mason (26 tuổi), cựu y tá ở Atlanta (Georgia, Mỹ), đang dấn thân theo đuổi ước mơ tương tự. Mason đã nghỉ việc, dành cả năm di chuyển khắp nước Mỹ để tập luyện và thi đấu, với mục tiêu chen chân vào nhóm vận động viên hàng đầu.

Nhưng để biến người chơi thành khán giả, PPA cần những giải đấu như “Super Bowl” để tạo nên làn sóng hâm mộ thực sự. Ảnh minh họa: Desiree Rios/NYT.

Bài toán khán giả

Dù hệ thống giải đấu, tài chính và cơ sở vật chất đã định hình, pickleball vẫn thiếu một yếu tố quan trọng là người hâm mộ thuần túy.

“Theo tôi, vận động viên chuyên nghiệp xem đây là nghề nghiêm túc, còn đa số người chơi thì chưa. Họ vẫn chưa hiểu đủ về bộ môn này”, Waters nói

Pardoe cho biết PPA chưa vội mở rộng ra ngoài cộng đồng người chơi. Mục tiêu trước mắt là biến một phần trong số 40 triệu người Mỹ từng chơi pickleball thành khán giả trung thành.

“Bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu người xem golf mà không chơi golf?. Và nhìn xem môn thể thao đó thành công thế nào”, anh đặt vấn đề.

Tham vọng của Pardoe là nuôi dưỡng văn hóa hâm mộ từ chính những người đang cầm vợt.

“Làm sao để người chơi pickleball quan tâm đến Ben Johns, hay muốn biết Anna Leigh Waters dùng loại vợt nào? Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ thành công”, anh nói.