Đam mê pickleball của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng thường xuyên ra sân pickleball cùng chồng. Cặp đôi thể hiện niềm yêu thích với môn thể thao thịnh hành này.

Đoàn Di Băng diện trang phục thể thao chuyên dụng khi chơi pickleball. Ảnh: @doandibang.

Thông tin Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group) bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thu hút sự chú ý trên mạng xã hội trong tuần này.

Trước đó, vợ chồng Đoàn Di Băng thường xuyên đăng tải hình ảnh check-in trên sân pickleball, cho thấy niềm đam mê với bộ môn. Thậm chí, các con của cặp đôi cũng ra sân cùng bố mẹ, coi đây là hoạt động chung của gia đình.

Khi chơi pickleball, Đoàn Di Băng lựa chọn trang phục thể thao chuyên dụng, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt. Cô thường kết hợp áo polo, không tay, ba lỗ với chân váy xếp ly khoẻ khoắn, năng động. Mỹ nhân này cũng tết tóc gọn gàng, xỏ chân vào sneakers, xây dựng tạo hình phù hợp với hoạt động thể thao ngoài trời.

Bên cạnh trang phục, Đoàn Di Băng cũng mua nhiều cây vợt. Cô sở hữu bộ sưu tập vợt pickleball sặc sỡ, in hoạ tiết đáng yêu, dễ thương.

Vợ chồng Đoàn Di Băng thường xuyên check-in trên sân pickleball. Ảnh: @doandibang.

Theo những bài đăng được ghi nhận trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng có thể bắt đầu với pickleball từ năm ngoái, nhanh chóng hưởng ứng bộ môn gắn liền với lối sống này. Song, với loạt hình tạo dáng trên sân, cô từng bị nhận xét là tập trung vào mục đích check-in hơn là thật sự chơi thể thao.

Từ khi pickleball thịnh hành tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng thoải mái chia sẻ hình ảnh ra sân. Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng hay Chi Pu đều thể hiện sự hưởng ứng đối với bộ môn này.

Trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng 5, Chi Pu cho biết luyện tập pickleball từ một tháng trước. Như vậy, cô được cho là bắt đầu với bộ môn thịnh hành này vào khoảng tháng 4 năm nay.

Khi ra sân, Chi Pu lựa chọn trang phục vừa năng động vừa sexy. Cô thường diện outfit đơn sắc, bao gồm áo ba lỗ và chân váy xếp ly, hoàn thiện bộ đồ với sneakers. Hình ảnh của Chi Pu trên sân pickleball nhận về nhiều lời khen ngợi, vừa thể hiện sự quyến rũ, khỏe khoắn vừa không tạo ra tình huống phản cảm.

Video ghi lại quá trình luyện tập môn thể thao thịnh hành của cô thu về đến gần 5 triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Giọng ca Đóa Hoa Hồng không ra sân một mình mà tập luyện cùng bạn bè trong lĩnh vực giải trí như Hương Giang, Anh Tú hay Linh Ngọc Đàm.

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần xuất hiện trên sân pickleball trong năm nay. Khi chơi thể thao, “nữ hoàng giải trí” lựa chọn trang phục thể thao kín đáo, tránh mắc bẫy hớ hênh.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn diện nguyên set trang phục của thương hiệu Gucci ra sân, quảng bá cho đồ thể thao từ nhãn hàng này. Hồ Ngọc Hà cũng được biết đến là “bạn thân thương hiệu” nữ duy nhất của nhà mốt tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Minh Hằng từng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng 12 sân pickleball ở phường An Phú (TP.HCM). Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao.

“Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết.

Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ra sân chơi pickleball với bạn bè thân thiết trong lĩnh vực giải trí như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ nhân này đặc biệt chú trọng đầu tư trang phục khi ra sân.