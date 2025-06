Triển lãm tranh màu nước "Bạn đã gặp Tuân Phạm chưa?" (Hà Nội) mang đến không gian lặng thầm, nơi ký ức và cảm xúc được cất giữ trong những ô vuông nhỏ như hơi thở của tâm trí.

Giữa những trào lưu nghệ thuật đương đại ngày càng dữ dội, có một giọng nói rất khẽ, nhưng vang vọng rất lâu. Một tiếng thì thầm mang sắc màu vàng rực, cam ấm, xanh dịu, nơi những mảng màu như hơi thở, nhẹ tênh mà đầy nội lực.

Đó là tranh của Tuân Phạm, được giới thiệu trong triển lãm “Bạn đã gặp Tuân Phạm chưa?” (Have you met Tuan Pham?) do The Muse Artspace và Ka Koncept đồng tổ chức.

Một triển lãm như hơi thở thiền định

Sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, chưa từng đi qua trường lớp nghệ thuật chính quy nào, Tuân Phạm chọn màu nước như thể chọn một người bạn tâm tình. Anh cho biết: “Với tôi, màu nước giống như hơi thở, nhẹ nhàng, tự do và có chút ngẫu hứng. Không yêu cầu cầu kỳ hay công phu, chỉ cần một chút nước, một chút màu, và thật nhiều cảm xúc”.

Từ nhỏ, Tuân Phạm đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hội họa hậu ấn tượng, đặc biệt từ lần đầu tiên cầm cuốn sách về các bậc thầy màu sắc. Từ đó, sắc màu trong tranh anh như thể thắp lên một ngọn lửa ấm áp, và mỗi lần cầm cọ là một lần anh tự do, ngẫu hứng thả lỏng tâm hồn mình.

Không chỉ có vậy, chính không gian sống yên bình của Đà Nẵng cũng góp phần lớn vào cảm thức nghệ thuật của anh.

“Ở Hà Nội hay TP.HCM, mọi thứ rất nhanh. Nhưng khi trở về Đà Nẵng, tôi như thể được sống chậm lại. Mỗi lần ngồi vẽ, tôi đều có cảm giác như mình đang hành thiền, nhẹ nhàng hít vào, thở ra, tâm trạng từ từ được xếp gọn lại”, Tuân Phạm tâm sự.

Họa sĩ Tuân Phạm.

Dễ thấy trong tranh anh luôn là những sắc cam, vàng, đỏ rực rỡ, gợi về một miền ký ức rạng rỡ nhưng đã xa, đôi khi gợi đến những khát khao được sưởi ấm. Một trong những điểm nhận diện rõ nhất trong tranh của Tuân là hình ảnh ô vuông nhỏ lặp đi lặp lại, nằm im lìm ở những vị trí không cố định. Với người xem, đó có thể là cửa sổ, là cánh cửa, là gạch men, là khung. Nhưng với chính Tuân, đó là chiếc hộp của tâm trí – nơi cất giữ những cảm xúc không thể nói ra, không muốn để lộ.

“Trong tiếng Việt, mình hay nói ‘tâm nặng’, ‘đầu nhẹ’, nghe như thể tâm trí có cân nặng, có hình thù. Thế nên tôi nghĩ, nếu chúng là vật thể, tôi có thể đặt chúng vào một chiếc hộp, giữ lại, chôn giấu, hoặc đơn giản là để ngắm nhìn từ xa”, họa sĩ bộc bạch.

Có những bức tranh là cách Tuân Phạm “đặt dấu chấm hết” cho một cảm xúc, một câu chuyện cá nhân. Anh không vẽ để kể, mà để khép lại. Và bằng cách nào đó, khi người xem đứng trước tranh, họ có thể nhận ra, mình cũng từng có một chiếc hộp như thế.

Màu nước của ký ức, ô vuông của tâm trí

Giá trị của Tuân Phạm lại nằm chính ở sự tự nhiên, chân thật và tính đồng cảm sâu sắc với người xem. Khi đứng trước tranh của anh, một số người đã không cầm được nước mắt, điều hiếm khi xảy ra trong không gian triển lãm nghệ thuật đương đại.

Đó có lẽ là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của sự đơn giản, chân thật và đầy cảm xúc mà Tuân sở hữu, điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể chạm đến.

Anh chia sẻ: “Những ô vuông nhỏ ấy như chiếc hộp, nơi tôi cất giữ những điều không muốn nói ra, những cảm xúc mình không thể diễn đạt bằng lời. Đôi khi, cảm xúc cũng cần một hình hài hữu hình để ta dễ dàng đặt xuống, dễ dàng buông bỏ”.

Tác phẩm An ủi (bên trái) và Chuyển giao (bên phải) được trưng bày tại triển lãm Bạn đã gặp Tuân Phạm chưa?.

Không dễ để một triển lãm có thể khiến khán giả nhận ra chính mình trong những bức tranh. Nhưng với Tuân Phạm, người xem được dẫn vào một hành trình mà họ không chỉ nhìn, mà còn tự đối diện. An ủi, một bức tranh đơn giản nhưng đã khiến nhiều khán giả xúc động đến lặng người. Một số khán giả bảo rằng họ tìm được sự vỗ về từ chính nỗi buồn trong tranh, điều mà Tuân Phạm có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến.

Xét cho cùng, đây cũng chính là thành công của triển lãm: sự kết nối mạnh mẽ về cảm xúc, vượt ra ngoài ý niệm của chính họa sĩ. Không chỉ là một không gian để thưởng lãm, đây còn là nơi để người ta chữa lành, để lặng lẽ tự hỏi mình rằng: “Bạn đã gặp bản thân mình chưa?”

Bạn đã gặp Tuân Phạm chưa? không đơn thuần là một câu hỏi để giới thiệu một nghệ sĩ mới. Đây là một lời mời bước vào một thế giới mà ở đó, không cần hiểu biết hội họa, không cần diễn giải ồn ào, bạn vẫn có thể tìm được một chỗ cho cảm xúc của mình.

Bạn đã gặp Tuân Phạm chưa? Nếu chưa, đây là lúc để gặp.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 20/06-30/07 tại Ka Koncept Store (Lotte Mall Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội).