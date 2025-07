Bán hóa thạch khủng long giá 30,5 triệu USD

Hóa thạch Ceratosaurus - loài khủng long chỉ còn lại 4 mẫu hóa thạch được phát hiện trên thế giới - vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục 30,5 triệu USD.

Hóa thạch này là mẫu vật Ceratosaurus non duy nhất còn tồn tại. Ảnh: Matthew Sherman.

Chia sẻ trong một tuyên bố công bố hôm 16/7, nhà đấu giá Sotheby's cho biết mẫu hóa thạch quý hiếm này là "một trong những mẫu vật đẹp nhất và hoàn chỉnh nhất của loài Ceratosaurus từng được phát hiện".

Đặc biệt, đây là hóa thạch Ceratosaurus non duy nhất trong số 4 mẫu vật được tìm thấy. Cuộc đấu giá diễn ra tại trụ sở Sotheby's ở New York, kéo dài vỏn vẹn 6 phút với sự tham gia của 6 người mua. Mức giá cuối cùng được đưa ra cao gấp nhiều lần so với dự đoán ban đầu là 4- 6 triệu USD .

Theo CNN, Ceratosaurus nasicornis là loài khủng long ăn thịt, sở hữu sừng mũi đặc trưng, hàm răng dài sắc nhọn và lớp xương giáp chạy dọc sống lưng và đuôi. Mẫu vật non này cao khoảng 1,9 m, dài 3,25 m, gồm 139 mảnh xương, trong đó 57 mảnh ghép thành "một hộp sọ gần như hoàn chỉnh", theo Sotheby's. Hóa thạch này được tìm thấy vào năm 1996 tại khu khai quật Bone Cabin ở bang Wyoming (Mỹ) và có niên đại từ cuối kỷ Jura, khoảng 150 triệu năm trước.

Hiện mẫu vật này đã được trưng bày tại Bảo tàng Đời sống Cổ đại ở Thanksgiving Point, bang Utah, từ năm 2000 đến 2024. Tuy nhiên, theo Sotheby's, hóa thạch này vẫn chưa được chính thức nghiên cứu hay công bố trên các tạp chí khoa học.

"Người mua bộ xương Ceratosaurus có ý định cho một tổ chức mượn trưng bày - điều này hoàn toàn xứng đáng với một mẫu vật quý hiếm và có giá trị như vậy", nhà đấu giá cho biết.

Mẫu hóa thạch non cao khoảng 1,9 m, dài 3,25 m. Ảnh: Matthew Sherman.

Trong cùng phiên đấu giá, một mảnh thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy có nguồn gốc từ sao Hỏa cũng được bán với giá 5,3 triệu USD .

Giáo sư Mark Westgarth, chuyên gia nghiên cứu lịch sử thị trường nghệ thuật tại Đại học Leeds (Anh), nhận định với CNN rằng thương vụ này phản ánh sự trỗi dậy của làn sóng quan tâm đến hóa thạch và lịch sử tự nhiên trong thời gian gần đây.

Trước đó, Sotheby's cũng từng lập kỷ lục khi bán bộ xương hóa thạch đắt giá nhất từng được đấu giá - Apex the Stegosaur - với mức giá 44,6 triệu USD vào tháng 7/2024.

Ảnh cận cảnh và ảnh X quang phần đầu của hóa thạch. Matthew Sherman.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại khi các hóa thạch giá trị dần rơi vào tay cá nhân thay vì tổ chức nghiên cứu. Giáo sư Steve Brusatte (Đại học Edinburgh, Scotland) gọi mức giá 30 triệu USD là điều không tưởng và cho biết không một viện bảo tàng hay tổ chức giáo dục nào đủ khả năng chi trả số tiền đó.

"Dù người mua có ý định cho viện bảo tàng mượn trưng bày, điều này hiện vẫn chỉ là lời nói. Danh tính người mua cũng chưa được công bố", ông nói. "Tôi lo ngại bộ xương này sẽ biến mất trong biệt thự của một tỷ phú hoặc bị cất trong két sắt như một khoản đầu tư - và mãi không được công chúng tiếp cận".