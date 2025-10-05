Bánh Trung thu xa hoa 'hết thời' ở Trung Quốc

Thị trường bánh Trung thu ở Trung Quốc đang bước vào thời kỳ "tỉnh ngộ" khi giới trẻ quay lưng với sự xa xỉ, kéo theo sự sụt giảm doanh số và lợi nhuận của các "ông lớn".

Bánh Trung thu tại Trung Quốc không còn là biểu tượng của sự xa hoa. Ảnh: Tatler Asia.

Những năm trước, bánh Trung thu từng là biểu tượng của sự xa hoa ở Trung Quốc, với hộp quà lên đến hàng nghìn tệ, nhân thịt cá mập, thịt nguội hay hương vị sáng tạo như ốc sên, lẩu cay. Tuy nhiên, theo Sina, năm nay mọi thứ đã khác khi thị trường chứng kiến sự "cải tổ" do sức ép từ giới trẻ.

Dù Tết Trung thu rơi đúng "Tuần lễ vàng" 8 ngày của kỳ nghỉ Quốc khánh, áp lực kinh tế khiến cả người dân lẫn doanh nghiệp đều cắt giảm chi tiêu, nhất là các hộp quà cao cấp.

Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường SSF Information Consultation hồi tháng 9 cho thấy chỉ 8% người tiêu dùng chấp nhận bỏ hơn 500 nhân dân tệ (khoảng 70 USD ) để mua các hộp quà cao cấp.

"Ngân sách bình quân năm nay cho quà Trung thu của chúng tôi chỉ khoảng 140 nhân dân tệ, giảm 40% so với năm ngoái", bà Grace Qiu, quản lý hành chính của một công ty tư vấn tại Quảng Châu, nói.

Theo quản lý nhà hàng Chu Lệ tại Phật Sơn, trước đây cơ sở thường nhận được đơn đặt hàng bánh Trung thu hảo hạng và giỏ quà trái cây lớn từ nhiều công ty. Tuy nhiên, doanh số năm nay đã giảm ít nhất một nửa.

Người thợ hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho mẻ bánh Trung thu nhân đậu đỏ. Ảnh: The Woks of Life.

Tình hình này phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Doanh số bánh Trung thu được dự báo giảm 5,9%, chỉ còn 28,24 tỷ nhân dân tệ, sau khi đạt đỉnh 30,01 tỷ nhân dân tệ năm 2024.

Trên kệ siêu thị, các hộp bánh xa xỉ biến mất, thay vào đó là những sản phẩm "giá mềm, ít phụ gia, hạn sử dụng ngắn", theo SCMP.

Khảo sát tại các siêu thị lớn ở Bắc Kinh cho thấy hầu hết hộp bánh được bán với giá 50-300 tệ. Top 10 hộp quà bán chạy nhất trên nền tảng Meituan hiện có giá 100-200 nhân dân tệ, thay thế cho các hộp cao cấp từng thống trị bảng xếp hạng.

Một nhân viên siêu thị cho hay hộp bánh giá 128 tệ có tới 7 chiếc bánh, nhưng lợi nhuận không cao vì cạnh tranh khốc liệt. Một nhà phân phối thương hiệu Quảng Châu Lầu cho biết giá bánh năm nay bị cạnh tranh dữ dội, có nơi bán chỉ 136 tệ, thấp hơn cả giá niêm yết 180 tệ trên Taobao.

Bánh Trung thu kiểu Hoài Châu (Huizhou) ở Trung Quốc. Ảnh: Shi Yalei.

Theo các chuyên gia, 2 yếu tố đã buộc ngành bánh trung thu phải "xuống thang" là chính sách siết chặt và sức ép từ người trẻ.

Trước Tết Trung thu, 4 bộ ngành Trung Quốc đồng loạt yêu cầu kiểm soát bánh Trung thu giá trên 500 tệ, cấm dùng nguyên liệu quý như vi cá hay tổ yến, đồng thời khuyến khích bao bì xanh và tối giản.

Một nhà sản xuất tiết lộ nguyên liệu làm bánh trứng muối hảo hạng chỉ tốn khoảng 3,5-6 tệ/chiếc. Giá cao chủ yếu đến từ thương hiệu, bao bì và quảng cáo.

Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ điều này và không muốn tiếp tục "trả tiền cho vỏ hộp". Ngay cả "ông lớn" như Quảng Châu Lầu cũng lao đao khi doanh thu bánh Trung thu sụt 1,95%, khiến lợi nhuận ròng năm 2024 giảm hơn 10%.

Trong bối cảnh đó, những thương hiệu nhỏ linh hoạt hơn, tiệm bánh địa phương, nhà làm thủ công lại đang chiếm cảm tình của khách hàng. Giới trẻ thích "ăn thử hàng xóm", ủng hộ tiệm nhỏ hơn là hộp quà xa hoa, góp phần thay đổi diện mạo thị trường.

Minh Minh, một người yêu thích bánh truyền thống, cho biết cô ghét kiểu "đắt vì hộp". Một chiếc bánh giá 20 tệ mà phần lớn chi phí lại đổ vào bao bì. Cô nhận định loại bánh thủ công đơn giản không chỉ ngon mà còn đáng đồng tiền.