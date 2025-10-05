Thêm cách ăn bánh dẻo Trung thu khó tin: Nướng cháy vỏ

Bánh dẻo Trung thu được "khai sáng" cách ăn mới bằng việc mang nướng đến khi lớp vỏ ngoài vàng giòn, nhân ấm mềm. Nhiều người nhanh chóng hưởng ứng và cho rằng ăn "ngon không tưởng".

Cuối tháng 9, tài khoản TikTok chuyên nấu ăn mang tên Bếp Mẹ Nhím đăng tải video nướng bánh dẻo Trung thu bằng nồi chiên không dầu. Sau khi nướng vài phút, chiếc bánh dẻo trắng muốt với tạo hình hoa văn biến thành loại bánh mới với lớp vỏ vàng đều, hơi phồng rộp và giòn tan. Đoạn video hiện đạt gần 500.000 lượt xem.

Sáng kiến này nhanh chóng trở thành trào lưu, khi Trung thu sắp kết thúc nhưng bánh thừa chưa xử lý hết, hoặc nhiều người muốn tìm cách ăn thú vị hơn cho chiếc bánh dẻo vốn đã quen thuộc.

Chiếc bánh dẻo nướng "gây sốt" trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Bếp Mẹ Nhím.

Thậm chí, họ còn sáng tạo bằng cách cán mỏng để phần nhân đậu xanh hòa quyện vào vỏ bột nếp, cuối cùng nướng đến khi vàng 2 mặt, cắn giòn như snack. Hoặc chiên ngập dầu cho phồng căng như quả bóng.

"Năm nay tam tai bánh dẻo, nhưng cách này ăn ngon. Tết Nguyên đán có bánh chưng rán thì Trung thu có bánh dẻo chiên", một người bình luận.

Người khác lại viết: "Tôi không thích bánh dẻo, nhưng làm cách này tôi ăn hết sạch, tưởng không ngon lại ngon không tưởng".

Chủ nhân tài khoản trên cho biết mình cũng vô tình được "khai sáng" cách ăn mới mẻ này. Trước đó, cô mua một chiếc bánh dẻo, nhưng chưa kịp ăn nên bảo quản trong tủ lạnh. Đến khi muốn ăn lại cho vào nồi chiên không dầu để bánh mềm dẻo trở lại, không ngờ bánh vàng giòn, ăn lạ miệng.

"Tôi không dám hấp vì sợ hơi nước làm nhũn bánh nên bỏ nồi chiên không dầu mỗi mặt 6-8 phút, khoảng 250 độ C. Dù hơi ngọt hơn khi ăn bình thường, nhưng bên ngoài vỏ giòn, bên trong dẻo và thơm, ăn khá giống mochi. Vì vậy, tôi đã chia sẻ để nhiều người cùng thử, chắc chắn sẽ không phí chiếc bánh", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhiều người "đu trend" bánh dẻo nướng để làm mới khẩu vị. Ảnh: Vườn Nhà Quê, Ngọc Nga.

Cái hay của cách ăn này nằm ở sự chuyển đổi kết cấu, vì bánh dẻo nguyên bản vốn dĩ không nướng chín, chỉ được ép từ bột nếp xào. Khi gặp nhiệt, vỏ bánh dẻo tạo một lớp màng giúp giữ hơi ấm bên trong. Phần nhân thập cẩm khi nướng sẽ bật lên hương thơm của mứt vỏ quýt, rượu mai quế lộ.

Người này nói thêm bánh chỉ nên nướng đến khi mặt hơi rộp, không để khô. Nếu là nhân ngọt, thời gian nên đặt dưới một phút để giữ mùi vị, các nhân này khá dễ khét do thành phần có đường. Thường nhiệt độ nồi chiên không dần sẽ cao hơn lò nướng, khi nướng nên cân chỉnh nhiệt theo kích cỡ bánh, loại và dung tích lò.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền về cách ăn bánh dẻo ấn dẹt, để phần nhân trứng muối xen lẫn vào vỏ, sau đó cắt bánh theo kích thước 1/8 hoặc 1/10. Trái ngược với trào lưu lần này, cách cắt bánh thành từng miếng nhỏ lại nhận về nhiều ý kiến cho rằng không giữ được hình ảnh tròn đầy của chiếc bánh dẻo vốn là biểu tượng của Tết đoàn viên.